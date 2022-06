La GRC a subi des pressions politiques lors de la fusillade, selon des criminologues

Un criminologue d’Ottawa affirme que les questions sur la question de savoir si des pressions politiques ont été exercées sur le commissaire de la GRC dans l’enquête sur la fusillade en Nouvelle-Écosse illustrent pourquoi Brenda Lucki ne devrait pas relever du ministre de la Sécurité publique.

Un comité parlementaire a appelé Lucki, l’ancien ministre de la Sécurité publique Bill Blair, et plusieurs autres témoins de la GRC pour expliquer ce qui s’est passé lors d’un appel téléphonique le 28 avril 2020, au cours duquel Lucki aurait déclaré qu’elle avait promis aux fonctionnaires fédéraux de divulguer des informations sur le type de armes utilisées pour le tir.

Selon les notes manuscrites du surintendant. Darren Campbell, qui était chargé de l’enquête sur la fusillade qui a fait 22 morts, Lucki a déclaré que cela était lié à la prochaine législation libérale sur le contrôle des armes à feu.

Campbell a choisi de ne rien divulguer sur les armes, déclarant que cela pourrait compromettre l’enquête en cours.

À ce jour, personne n’a été inculpé d’infractions liées aux armes dans cette affaire, et il a été révélé très tôt que le tireur avait obtenu toutes les armes illégalement, la plupart en contrebande depuis les États-Unis.

Lucki, le bureau du premier ministre et Blair ont tous nié toute ingérence politique dans l’enquête de la GRC.

Le criminologue Darryl Davies a déclaré que si le commissaire relevait du Parlement, plutôt que du ministre de la Sécurité publique, cela ne poserait pas de problème.

« Cela montre clairement que la GRC est une organisation autonome et indépendante et que la prise de décision sera prise sans influence indue des politiciens », a-t-il déclaré.

La Loi sur la GRC stipule que le commissaire est nommé par le ministre et « sous la direction du ministre, a le contrôle et la gestion de la force et de toutes les questions liées à la force ».

Un autre criminologue n’est pas d’accord pour dire que la responsabilité parlementaire est la solution.

Rob Gordon, qui enseigne à l’Université Simon Fraser, a déclaré que la force avait besoin d’une surveillance civile non politique appropriée, mais pour que cela soit efficace, il a déclaré qu’un examen de son mandat était d’abord nécessaire.

“C’est essayer d’être trop de choses pour trop de gens”, a-t-il dit, notant que les forces de police fédérales aux États-Unis et au Royaume-Uni, par exemple, ne sont pas également chargées de la police contractuelle dans les zones rurales et éloignées.

Des rapports ont appelé à ce type de réforme structurelle au fil des ans, mais aucun gouvernement n’y a donné suite, a déclaré Gordon.

“Nous avons malheureusement été maudits avec une icône canadienne et personne ne veut la briser”, a-t-il déclaré.

Face à des questions répétées de l’opposition jeudi quant à savoir s’il croyait la version des événements de Campbell lors de la réunion du 28 avril 2020, le ministre de la Protection civile Bill Blair a déclaré: “Je n’ai jamais et ne critiquerai pas un membre actif de la GRC.”

Gordon a qualifié cette déclaration de “flim-flam irresponsable et décevante”, tandis que Davies a déclaré qu’elle montrait que les gouvernements continuaient de défendre la GRC plutôt que d’essayer de la réparer.

“C’est une institution qui est en crise et dysfonctionnelle depuis de nombreuses années”, a-t-il déclaré.

Des preuves récentes à l’enquête publique sur les meurtres ont mis l’accent sur la façon dont la GRC a retenu des informations pendant et après les meurtres.

Alors que Lucki et le siège national étaient prêts à publier une liste des noms des victimes, la GRC de la Nouvelle-Écosse n’a pas divulgué cette information.

Lors de sa conférence de presse initiale, lorsque les journalistes ont demandé le nombre de victimes, le surint. Chris Leather a déclaré que c’était “plus de 10”. Les documents publiés dans le cadre de l’enquête montrent que Leather savait qu’il y avait au moins 17 morts.

Quelques heures plus tard, Lucki a donné deux interviews aux médias distinctes dans lesquelles elle a déclaré que le nombre de morts était de 13, puis de 17.

À 23 h le 19 avril 2020, la GRC avait conclu que jusqu’à 22 personnes avaient été tuées, mais elle n’a révélé le nombre définitif que deux jours plus tard.

Davies a déclaré que cela montre la nécessité de meilleures politiques, formations et procédures opérationnelles, qui “soit n’existent pas, soit se sont effondrées”.

“Nous savons que certains des officiers sur le terrain qui répondent à la fois aux demandes d’informations des médias, des familles, etc., certains d’entre eux n’avaient absolument aucune formation dans ce domaine”, a-t-il déclaré.

L’enquête reprendra les audiences mardi.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 25 juin 2022.