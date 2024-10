La GRC a rendu publiques des allégations visant à perturber les activités criminelles en Inde, a déclaré Trudeau à l’enquête

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que la décision de rendre publiques les allégations selon lesquelles des agents du gouvernement indien auraient joué un rôle dans la « violence généralisée » au Canada avait pour but de perturber ces activités.

« La décision de la GRC d’aller de l’avant avec cette annonce était entièrement ancrée dans la sécurité publique et dans l’objectif de perturber la chaîne d’activités qui entraînaient des fusillades au volant, des invasions de domicile et des extorsions violentes, voire des meurtres, au Canada et partout au Canada. » Trudeau a déclaré mercredi à l’enquête sur l’ingérence étrangère.

La GRC a déclaré lundi avoir obtenu des preuves liant des agents du gouvernement indien à des homicides et à d’autres actes de violence au Canada, notamment la coercition et l’extorsion.

La police nationale a déclaré disposer également de preuves indiquant que des diplomates et des fonctionnaires consulaires indiens basés au Canada ont exploité leurs positions officielles pour se livrer à des activités clandestines, telles que la collecte d’informations pour le gouvernement indien, soit directement, soit par l’intermédiaire de leurs mandataires.

En réponse, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il expulsait six diplomates indiens. L’Inde a nié ces allégations et a rapidement riposté en ordonnant à six diplomates canadiens de quitter le pays.

Trudeau a déclaré à la commission sur l’ingérence étrangère qu’il aurait été préférable d’interroger les diplomates, mais ceux-ci ont refusé de lever l’immunité diplomatique.

« Ce n’est pas surprenant… Dans de nombreux cas non plus, le Canada ne renoncerait pas à l’immunité diplomatique. Mais nous avons donc dû leur demander de quitter le pays », a-t-il déclaré.

REGARDER | La GRC accuse les responsables indiens de crimes violents et d’extorsion : La GRC accuse des responsables indiens de crimes violents et d’extorsion La GRC a annoncé qu’elle disposait de preuves liant les agents du gouvernement indien au Canada à des menaces, à l’extorsion et à des crimes violents, notamment le meurtre du militant sikh Hardeep Singh Nijjar. Cette révélation devrait encore détériorer les relations entre l’Inde et le Canada après l’expulsion mutuelle de diplomates.

Trudeau a déclaré que la police montée aurait probablement préféré garder ces accusations hors de la vue du public, car des affaires sont actuellement devant les tribunaux. Il a déclaré que la menace pour la sécurité publique était si élevée que les allégations devaient être avancées.

« Si la GRC avait eu raison, elle n’aurait rien révélé de tout cela. C’est juste qu’elle a atteint le seuil avant de se manifester naturellement devant les tribunaux, dans le cadre de notre processus judiciaire », a déclaré le Premier ministre à la commission.

« Mais la menace pour la sécurité publique et la nécessité d’intervenir de manière préventive, avant même que les affaires judiciaires ne soient entièrement jugées, [informed] la décision de la GRC de rendre cela public. »

Malgré les expulsions diplomatiques, des sources ont déclaré à CBC News que le réseau de soutien aux opérations clandestines de l’Inde reste en grande partie en place au Canada, même si elles pensent qu’il est probable que certains membres de ce réseau partiront désormais volontairement – ​​et discrètement – ​​plutôt que de risquer d’être arrêtés.

Les affirmations de la GRC ont exacerbé les tensions dans une relation bilatérale déjà tendue, qui s’est détériorée l’année dernière lorsque Trudeau a annoncé que le Canada détenait des preuves liant des agents indiens au meurtre du chef séparatiste sikh canadien Hardeep Singh Nijjar. New Delhi a nié cette allégation.

La Commission sur l’ingérence étrangère étudie actuellement la capacité des institutions à détecter et à repousser les tentatives d’États hostiles de s’immiscer dans les affaires canadiennes.

C’est la deuxième fois que Trudeau témoigne devant l’enquête. Il avait déjà comparu en avril lors de la phase initiale, qui portait sur des allégations d’ingérence étrangère lors des deux dernières élections générales.

L’enquête prévoit cinq jours de séances de consultation politique à partir de lundi prochain pour aider à élaborer des recommandations, avec un rapport final attendu d’ici la fin de l’année.