La GRC a recommencé l’application active de la loi à Fairy Creek

L’exécution par la police de l’injonction ordonnée par le tribunal accordée à Teal-Cedar Products le 1er avril 2021 dans la zone du bassin versant de Fairy Creek près du lac Cowichan a repris le 15 août.

Au cours des dernières semaines, la société a signalé de nombreuses violations de personnes obstruant, entravant et interférant avec leur capacité à effectuer des travaux dans la zone.

Des employés de l’entreprise ont également signalé avoir été harcelés ou intimidés, et leur équipement et leurs véhicules d’entreprise ont été vandalisés sur une route forestière à l’extérieur de Port Renfrew.

Plus récemment, un groupe d’individus a établi un blocus sur la route de service forestier TR-11 à la ligne principale de la rivière Gordon, au-dessus de la rivière Gordon, empêchant l’entreprise de récolter du bois déjà abattu.

Bien que la GRC ait maintenu une présence policière dans la région et surveillé les activités des manifestants, l’entreprise a demandé que la clause d’application de l’injonction par la police soit mise en œuvre.

Les opérations débuteront avec l’équipe de liaison avec la police informant les personnes bloquant le pont que l’application de la loi allait commencer.

Ils auront la possibilité de lever leur blocus et de quitter la zone ou de déménager pour permettre à la compagnie de traverser le pont, conformément aux termes de l’injonction, ou d’être arrêtés.

«La sécurité publique est la principale préoccupation de la police alors que nous tentons de résoudre ce problème», a déclaré le surintendant Ken Floyd, or commandant de la GRC de la Colombie-Britannique.

« Nous avons toujours veillé à ce que les individus puissent exercer leur droit de manifester pacifiquement, en toute sécurité et légalement dans les conditions fixées par le tribunal dans l’injonction. Les arrestations sont faites en dernier recours, après un dialogue et des négociations significatifs. Cependant, en raison de la nature continue des plaintes, nous ne pouvons plus retarder l’exécution d’une injonction ordonnée par le tribunal.

La police continuera de surveiller la situation et des mises à jour seront affichées sur le site Web du détachement de la GRC de Lake Cowichan dès qu’elles seront disponibles.

