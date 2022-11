La GRC a modifié la sécurité des ministres fédéraux une semaine avant l’arrivée des protestations des convois, selon une enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence

La GRC a modifié ses plans de sécurité pour les ministres du cabinet fédéral une semaine avant que des manifestants anti-vaccins n’arrivent à Ottawa l’hiver dernier et craignaient que l’événement « ne devienne un foyer de violence », selon un rapport déposé en preuve avant l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence.

Le rapport institutionnel de la GRC, examinant la réponse de la GRC aux manifestations, a déclaré que la GRC se demandait également si les manifestations resteraient à Ottawa pendant longtemps – ce qui en fait le deuxième corps de police à s’inquiéter de la durée des manifestations.

L’enquête de la Commission d’urgence sur l’ordre public qui enquête sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin aux manifestations a appris de la Police provinciale de l’Ontario (OPP) que son aile du renseignement craignait que les manifestations n’aient “aucune stratégie de sortie pour quitter Ottawa”.

Malgré la réception de ces rapports, le Service de police d’Ottawa (SPO) s’était préparé à une manifestation qui n’a duré qu’une fin de semaine. Les responsables de la police de la ville ont déclaré à l’enquête que le SPO n’avait pas de plan d’urgence pour que la manifestation se poursuive après le premier lundi.

Les manifestants et leurs véhicules se sont retranchés au centre-ville pendant près de trois semaines.

Selon le rapport, l’unité du renseignement de la GRC recueillait des informations depuis la fin de 2021 sur le potentiel de menaces à la sécurité découlant des protestations contre la réponse du gouvernement à la pandémie.

La GRC a déclaré que même si la plupart de ces premières manifestations étaient généralement de nature pacifique, elle craignait qu’elles n’enhardissent “les ethno-nationalistes et d’autres éléments à motivation idéologique”.

À la mi-janvier, la GRC signalait que les camionneurs et les partisans avaient l’intention de converger vers Ottawa et de bloquer la Colline du Parlement.

Le 21 janvier, une semaine avant l’arrivée des manifestants, la GRC – qui fournit des services de protection à certains dignitaires – a déclaré avoir mis à jour ses plans ministériels de sécurité.

“Ces mises à jour ont été faites, en partie, en raison des inquiétudes suscitées par la rhétorique anti-ordre de santé publique et les manifestations aux résidences des fonctionnaires”, indique le rapport.

CBC News a demandé plus de détails à la GRC sur ce que le plan mis à jour impliquait, mais n’a pas eu de réponse.

La GRC en attente à Rideau Hall

Quelques jours plus tard, le 26 janvier, l’équipe de renseignement criminel à motivation idéologique (IMCIT) de la force a publié un avis de menace spécial sur les plans d’un prochain convoi autoproclamé de la liberté.

Cette unité fournit des rapports de renseignement et des informations sur les acteurs et les réseaux à motivation idéologique susceptibles de constituer une menace criminelle pour l’ordre et la sécurité publics.

Le bulletin avertissait que certains participants semblaient prévoir un séjour plus long à Ottawa et « soulevait des inquiétudes quant au fait que l’événement pourrait devenir un foyer de violence ».

Le même jour, selon le rapport, la GRC a placé des membres tactiques en attente à Rideau Hall, la résidence du gouverneur général.

Le rapport indique également que la GRC a contacté le sergent d’armes de la Chambre des communes et a travaillé avec Affaires mondiales Canada sur les préoccupations de la communauté diplomatique internationale à Ottawa.

La division ontarienne de la GRC a déclaré avoir reçu des informations le 28 janvier selon lesquelles un individu ayant “des opinions prétendument extrémistes avait l’intention d’assister aux barrages alors qu’il était armé”.

Le rapport indique que la GRC et l’OPP ont travaillé pour identifier la personne et que l’OPP les a ensuite interrogés.

Aucune autre information sur la personne n’a été incluse dans le rapport.

La Commission d’urgence de l’ordre public examine la décision du gouvernement fédéral du 14 février d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour nettoyer le centre-ville d’Ottawa.

Le commissaire Paul Rouleau, qui dirige l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence, devrait remettre un rapport final en février.