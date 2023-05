La GRC à la croisée des chemins

Depuis 2016, le gouvernement fédéral a versé 125 266 500 $ aux demandeurs du règlement Merlo-Davidson, du nom des plaignantes Janet Merlo et Linda Davidson. Le règlement couvrait ceux qui avaient été harcelés sexuellement alors qu’ils travaillaient pour la GRC pendant ou après septembre 1974.

Chargé d’enquêter sur la culture de la GRC à la suite de ce règlement, l’ancien juge de la Cour suprême Michel Bastarache a publié un rapport en 2020 disant que la GRC « tolère les attitudes misogynes, racistes et homophobes ».

Le rapport de Bastarache rejoint une étagère remplie d’autres rapports, rédigés par d’autres anciens juges qui se sont attaqués à la culture et à la structure de la GRC.

Eli Sopow, un ancien employé civil de la GRC, a vu ces rapports et ces recommandations aller et venir. Il a passé deux décennies au sein de la force, y compris un tour en tant que directeur de la « gestion du changement » de la GRC.

« Vous savez, la commission sur les pertes massives était importante, mais il y a eu tellement de commissions et regardez ça, ça ne va nulle part », a-t-il dit.

« La culture n’a pas changé. La structure, bien sûr, n’a pas changé. Les systèmes n’ont pas changé. Lorsque vous parlez de changement et que nous parlons d’un sentiment d’urgence et d’un sens du but, eh bien, cela ne semble pas avoir de sens d’urgence au niveau politique.

McDonald a déclaré que la force reconnaissait ses erreurs. Il a souligné la création par la GRC d’une nouvelle direction de la réforme et de la modernisation ce mois-ci qui examinera, entre autres, les recommandations de la Mass Casualty Commission.

« Nous avons pris nos coups, je dirais, à certains égards, mais je pense que la GRC montre une volonté d’en tirer des leçons », a-t-il déclaré.

« Je pense qu’en toute honnêteté, peut-être que nous ne recevons pas toujours une bonne dose, pour ainsi dire, [on] à quel point nous sommes prêts à changer.