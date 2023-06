La GRC a fermé Vernon’s Justice Park après la découverte d’un appareil suspect

La police a bouclé Justice Park alors qu’elle enquêtait sur un appareil suspect. (Jennifer SmithPhoto) La police a bouclé Justice Park alors qu’elle enquêtait sur un appareil suspect. (Jennifer SmithPhoto) La police a bouclé Justice Park alors qu’elle enquêtait sur un appareil suspect. (Jennifer SmithPhoto)

Un appareil suspect a été découvert dans le parc de la justice de Vernon, lundi après-midi.

Vers 15 h 15, la police a localisé un appareil suspect, situé à l’angle nord-ouest de la 27e rue et de la 30e avenue.

Par mesure de précaution, les agents ont contacté l’Unité de neutralisation des explosifs (EDU) de la GRC et ont décidé que la meilleure chose à faire était que l’EDU s’occupe de l’appareil en toute sécurité.

Pendant que l’EDU est en route, Justice Park est bouclé avec du ruban adhésif de police pour assurer la sécurité du public.

Actuellement, deux agents sont sur place, la majeure partie du parc étant enregistrée ainsi que le parking arrière derrière la maison funéraire Vernon.

Il est demandé au public d’éviter le secteur pendant que la situation est traitée. La GRC demande aux piétons d’utiliser le trottoir de l’autre côté de la route.

@B0B0Assman

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Dernières nouvellesparksRCMPVernon