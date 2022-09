La GRC a été “imprudente et calculée” en inculpant le partenaire du tireur de masse de la Nouvelle-Écosse: un avocat

La GRC a été “imprudente et calculée” dans sa décision d’inculper le partenaire du tireur de masse de la Nouvelle-Écosse dans le cadre d’une enquête où la police l’a trompée et a violé ses droits, dit son avocat.

Jessica Zita, une avocate représentant Lisa Banfield, a présenté un mémoire oral final devant la Mass Casualty Commission jeudi à Truro, en Nouvelle-Écosse. La commission dirige l’enquête sur le massacre d’avril 2020 où 22 personnes ont été tuées par Gabriel Wortman, le partenaire de longue date de Banfield.

Zita a déclaré que Banfield, qui a raconté à plusieurs reprises à la police et à la commission les années de violence physique et émotionnelle qu’elle avait subies de la part du tireur, n’avait aucune idée que les agents de la GRC qui lui parlaient dans les mois qui ont suivi la fusillade complotaient pour l’inculper.

“La police doit savoir qu’il s’agit d’une action inappropriée de sa part et d’une conduite inappropriée pour trahir la confiance d’une victime de violence domestique”, a déclaré Zita, une associée de Lockyer Zaduk Zeeh, basée à Toronto.

“La conduite de la police était … dépassée, mal informée et déconnectée.”

L’avocate Jessica Zita, représentant Lisa Banfield, s’adresse à l’enquête de la Mass Casualty Commission sur les meurtres de masse dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse les 18 et 19 avril 2020, à Truro, en Nouvelle-Écosse, le jeudi 22 septembre 2022. (La Presse canadienne/Andrew Vaughan)

En décembre 2020, Banfield a été accusé d’avoir fourni des munitions au tireur. À l’époque, la police a déclaré que Banfield, son frère James Banfield et son beau-frère Brian Brewster, qui ont également été inculpés, ne savaient pas comment les munitions seraient utilisées. Tous les trois ont depuis vu leurs accusations résolues par la justice réparatrice.

Les accusations étaient non seulement inutiles, a déclaré Zita, mais Banfield a également été nocif et victimisé à nouveau huit mois après les horribles fusillades.

Elle a ajouté que les actions de la GRC doivent être abordées par la commission dans son rapport final l’année prochaine, car elles ont conduit à une “horrible tromperie” de Banfield et de ses avocats, qui ont enfreint la Charte canadienne des droits et libertés alors qu’elle était “sans méfiance pleinement co- opérant » avec la police.

Un exemple principal est les actions du sergent de la GRC. Greg Vardy, qui a été l’un des premiers officiers à interviewer Banfield le 20 avril 2020, et a été “gentil et attentionné” avec elle, a déclaré Zita.

Banfield, à gauche, se tient avec le cap. de la GRC. Gerry Rose-Berthiaume près des restes de l’entrepôt du tireur à Portapique en octobre 2020, lors d’une reconstitution des événements qui ont eu lieu des mois plus tôt le 18 avril 2020. (Commission des pertes massives)

Banfield se sentait tellement à l’aise avec la GRC qu’elle a accepté de ramener des agents lors de sa première visite à Portapique en octobre 2020, que la GRC a filmée. Au cours de cette visite, Banfield a recréé ses mouvements dans la nuit du 18 avril, mais Zita a déclaré que la police n’avait pas laissé ses sœurs marcher avec elle et qu’il n’y avait aucun autre expert qualifié en santé mentale ou en traumatologie.

Alors que Banfield pensait que cette visite lui apporterait une certaine fermeture, Vardy et d’autres enquêteurs avaient un “agenda”, a déclaré Zita, alors que la police recueillait des informations tout au long pour l’inculper. Ce processus n’a jamais été partagé avec Banfield ou son avocat, James Lockyer, malgré sa demande, la police l’alerte s’ils ouvraient une telle enquête, a déclaré Zita.

Pour la police, se retrouver face à face avec la vulnérabilité de Banfield et “feindre la sensibilité pour favoriser une arrière-pensée est manipulateur, et oserais-je dire que c’est abusif”, a déclaré Zita.

“La police opérait à l’extrême. Il s’agissait d’une enquête qui pourrait être qualifiée à la fois d’insouciante et de calculée”, a déclaré Zita.

“Le pire de tout, cela ne peut que décourager les victimes de violence domestique de se présenter à la police. Pourquoi le feraient-elles, comment le pourraient-elles, si cela signifie faire elles-mêmes l’objet d’une enquête?”

La GRC de la Nouvelle-Écosse a déclaré à CBC News que Banfield ne faisait pas l’objet d’une enquête au moment du tournage de la reconstitution.

Vingt-deux personnes sont décédées les 18 et 19 avril 2020. Rangée du haut à partir de la gauche : Gina Goulet, Dawn Gulenchyn, Jolene Oliver, Frank Gulenchyn, Sean McLeod, Alanna Jenkins. Deuxième rangée : John Zahl, Lisa McCully, Joey Webber, Heidi Stevenson, Heather O’Brien et Jamie Blair. Troisième rangée à partir du haut : Kristen Beaton, Lillian Campbell, Joanne Thomas, Peter Bond, Tom Bagley et Greg Blair. Rangée du bas : Emily Tuck, Joy Bond, Corrie Ellison et Aaron Tuck. (Radio-Canada)

Cependant, une interview que Banfield a accordée à la GRC peu après la fusillade du 28 avril 2020 est qualifiée de déclaration “mise en garde”. Des mises en garde sont délivrées par la police lorsqu’elle interroge une personne soupçonnée d’un crime, pour s’assurer que ses réponses sont recevables devant le tribunal.

La GRC avait également obtenu des mandats de perquisition pour James Banfield et Brewster au printemps 2020.

La commission continuera d’entendre les conclusions orales finales des avocats et des participants à l’enquête jusqu’à jeudi et vendredi.