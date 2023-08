La GRC a utilisé la résistance anti-oléoduc dans la réserve de Standing Rock en 2016 pour justifier la création d’une unité en Colombie-Britannique pour contrôler une opposition similaire à l’expansion de l’oléoduc Trans Mountain, selon des documents récemment publiés.

Des dossiers internes, récemment communiqués à CBC News par le biais des lois sur l’accès à l’information, montrent que la GRC a cité l’opposition dirigée par les Sioux comme « preuve à l’appui » lors de la création du Groupe d’intervention communautaire-industriel (C-IRG) de la force.

Six ans plus tard, les opérations tactiques du C-IRG sur le territoire des Wet’suwet’en dans le nord de la Colombie-Britannique et à Fairy Creek sur l’île de Vancouver ont suscité près de 500 plaintes et une enquête systémique par l’organisme d’examen civil de la force.

Insp. La proposition de Chuck McDonald, appelée «analyse de rentabilisation», offre le premier aperçu des raisons pour lesquelles la GRC de la Colombie-Britannique a estimé qu’elle avait besoin de la nouvelle équipe chargée spécifiquement du projet Trans Mountain.

« Une manifestation prolongée et parfois violente et une confrontation policière ont eu lieu à Standing Rock, dans le Dakota du Nord », a écrit McDonald dans une proposition du 17 janvier 2017.

« Les manifestants ont tenté d’arrêter physiquement la construction ; plusieurs Canadiens ont assisté à cette manifestation et ont publiquement juré d’apporter cette approche au KM. [Kinder Morgan] expansion. »

L’oléoduc Trans Mountain appartenait à l’époque au géant énergétique texan Kinder Morgan, qui a vendu le projet au gouvernement canadien pour 4,7 milliards de dollars en 2018. L’expansion jumellerait un oléoduc existant transportant du pétrole de Calgary à Burnaby, en Colombie-Britannique. le coût dépasse maintenant 30 milliards de dollars.

Les préoccupations de la GRC concernant les tactiques importées de Standing Rock sont troublantes pour un universitaire, qui a établi des parallèles entre les documents et les évaluations des menaces à la sécurité liées aux actions terroristes.

« Je ne pense pas qu’il soit exagéré de dire qu’il y a une très forte similitude de langage là-bas », a déclaré David Milward, membre de la nation crie Beardy’s et Okemasis et professeur de droit à l’Université de Victoria.

« Pour la GRC, cela trahit le fait qu’elle considère les peuples autochtones comme une menace à réprimer de force. »

Un chercheur établit un lien avec le projet Sitka

Milward a examiné la divulgation de 178 pages, qui a été fortement censurée mais fournit une chronologie approximative de la création de l’unité.

Une diapositive de mai 2017 attribuée à McDonald présente des photos d’éminents défenseurs et militants comme David Suzuki, tout en énumérant des groupes communautaires « d’opposition » et des Premières Nations.

Le C-IRG devait se concentrer uniquement sur l’oléoduc Trans Mountain, indique la diapositive, avant d’élaborer sur l’approche de la GRC pour dresser le profil des militants impliqués.

« Il n’est pas nécessaire de conserver des informations sur les manifestants/organisateurs exerçant leur droit à la défense légale, à la protestation et à la dissidence », dit-il, plutôt que sur ceux « qui commettent des actes criminels et montrent une propension continue à commettre des actes criminels ».

Une diapositive de mai 2017 d’un briefing sur le groupe d’intervention communauté-industrie discutant des protestations contre l’expansion du pipeline Trans Mountain, présente une photo de David Suzuki, à gauche, s’exprimant lors d’un rassemblement. (GRC)

« Je pense que c’est en fait un développement assez effrayant », a déclaré Milward à propos de l’accent mis sur la surveillance.

« Cela va de pair avec le projet Sitka de la GRC. »

En 2015, le projet de renseignement de la GRC surnommé Sitka a répertorié 89 militants des droits des Autochtones que la police considérait comme « une menace criminelle pour les événements d’ordre public des Autochtones ». Le projet a été mis à jour avant l’approbation de Trans Mountain.

« Ils sont encouragés à prendre des mesures dites préventives », a déclaré Milward à propos du C-IRG et de Sitka.

« C’est une plongée assez effrayante vers la répression préventive, mais elle cible spécifiquement les peuples autochtones. »

Les chercheurs Andrew Crosby et Jeffrey Monaghan obtenu le rapport Sitka en vertu de la loi sur l’accès à l’information du SCRS, l’agence d’espionnage civil du Canada, pour leur livre Surveillance des mouvements autochtones.

Monaghan a déclaré que la banque de données d’informations comme celle-ci comporte des risques pour les libertés civiles.

« Les risques sont énormes. La surveillance est minime », a déclaré Monaghan, professeur agrégé de criminologie à l’Université Carleton.

« Personne ne va vraiment savoir si ses informations Facebook sont collectées. »

« Équipe de projet temporaire »

Le C-IRG a créé des plans opérationnels et stratégiques de maintien de l’ordre pour Trans Mountain plus tard en 2017 et a informé les gouvernements en 2018, selon les dossiers.

« Le C-IRG est une équipe projet temporaire qui doit exister pour la durée du [Trans Mountain] construction », a déclaré un document de consultation de 2018 pour le gouvernement de la Colombie-Britannique. « Équipe de projet temporaire » a été souligné dans la diapositive.

Les camps d’activistes le long de la route étaient « étroitement surveillés par le C-IRG », indique le document. L’équipe a également proposé de travailler sur « d’autres problèmes d’ordre public sans rapport », à savoir « l’opposition à grande échelle aux projets potentiels de GNL ».

Une séance d’information fédérale de mai 2018 où la GRC a fait part de ses préoccupations concernant les « manifestations relatives aux ressources » des 25 années précédentes, ainsi que l’évolution des tactiques, a été incluse. La plupart des incidents répertoriés comportaient un élément lié aux droits des Autochtones que la GRC a omis de mentionner, a noté Monaghan.

Une séance d’information du 3 mai 2018 pour le ministre attribuée à la commissaire de la GRC Brenda Lucki comprenait cette diapositive sur les tendances de la résistance aux projets de développement des ressources. (GRC)

Monaghan a déclaré que la diapositive pourrait être considérée comme une preuve de parti pris politique contre les militants des droits des Autochtones, en particulier en qualifiant les affrontements de protestations pour les ressources plutôt que de conflits fonciers.

« Il y a cette véritable évaluation implicite de la position de l’entreprise et des pipelines et la dévaluation des revendications territoriales », a-t-il déclaré.

« Ils ne sont jamais mentionnés. »

Standing Rock une « étude de cas », selon la GRC

Le nouveau commandant du C-IRG, le surintendant. Ken Floyd n’était pas disponible pour une entrevue.

Le sergent d’état-major. Kris Clark, agent principal des relations avec les médias de la GRC de la Colombie-Britannique, a déclaré dans un communiqué que la GRC considérait Standing Rock « comme une étude de cas sur les tactiques actuelles et en évolution utilisées dans des événements de désobéissance civile similaires », ce qui les a amenés à adopter une « approche mesurée ».

Clark a déclaré que les officiers du C-IRG, en raison de leur formation et de leur expérience, « sont rapidement devenus la norme pour de telles opérations ».

Mais le travail de l’unité a suscité des critiques sur ses trois opérations principales au cours des six dernières années, qui ont coûté 50 millions de dollars, soit 10 fois plus que prévu.

Les plaintes ont incité certains, comme Shiri Pasternak, professeur agrégé de criminologie à l’Université métropolitaine de Toronto, à demander la suspension de l’unité pendant que l’enquête et les poursuites se déroulent.

La GRC escalade une porte au camp Gidimt’en sur le territoire Wet’suwet’en le 7 janvier 2019. (Chantelle Bellrichard/CBC)

Elle a déclaré que le passage de Trans Mountain au développement des ressources en général démontre une « grave dérive de la mission » de l’unité.

« Quand vous avez un marteau, vous ne voyez qu’un clou, n’est-ce pas ? » dit Pasternak.

« Quand [the RCMP] voir des conflits émerger autour de ces sites de ressources, la réponse est la criminalisation, alors qu’il s’agit de droits autochtones légitimes et importants. »

Lorsqu’on lui a demandé une réponse, la déclaration de Clark a déclaré que la GRC prend au sérieux la conduite des membres et accueille favorablement l’enquête de l’agence d’examen.

« Nous reconnaissons qu’en raison de la nature du conflit, dans le but des manifestants d’arrêter la poursuite des travaux, des poursuites civiles ou d’autres tactiques connexes sont presque inévitables. »