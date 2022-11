La GRC a besoin d’aide pour identifier un homme surpris en train de commettre des actes indécents à Kelowna

La GRC de Kelowna demande de l’aide pour identifier un homme qui aurait commis des « actes indécents ».

L’homme aurait été capturé sur un système de sécurité privé alors qu’il accomplissait plusieurs actes indécents dans le bloc 1900 de la rue Lindahl, entre le 27 octobre et le 2 novembre.

« L’Unité des personnes vulnérables de la GRC de Kelowna continue d’enquêter et recueille des preuves dans le quartier. Si vous reconnaissez l’homme ou le vêtement unique représenté sur l’image, nous vous demandons de prendre contact avec nos enquêteurs. Cpl Tim Russell Unité des personnes vulnérables.

Quiconque est en mesure d’identifier l’homme est prié d’appeler la GRC de Kelowna au (250) 762-3300 et le numéro de dossier de référence 2022-68916 ou anonymement à Échec au crime d’appeler le 1-800-222-8477.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.