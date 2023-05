Le diplomate américain chevronné a clarifié son changement de rhétorique sur l’adhésion de Kiev au bloc militaire dirigé par les États-Unis

L’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger a expliqué comment son point de vue sur l’éventuelle adhésion de l’Ukraine à l’OTAN a changé entre 2008, lorsque le bloc a reconnu pour la première fois l’adhésion de Kiev à l’OTAN. « aspirations » rejoindre, et maintenant que le flux d’aide militaire occidentale s’est transformé en « pays le mieux armé » dans la région.

« Je suis dans la position ironique que j’étais seul quand je me suis opposé à l’adhésion, et je suis presque seul quand je préconise l’adhésion à l’OTAN », a déclaré le politicien vétéran à un contributeur du Wall Street Journal dans une interview enregistrée quelques jours avant son 100e anniversaire.

« Je pense que l’offre d’intégrer l’Ukraine à l’OTAN était une grave erreur et a conduit à cette guerre », a-t-il expliqué, tout en affirmant que l’ampleur du conflit et « Sa nature, est une particularité russe, et nous avons eu tout à fait raison de lui résister. »

Mais après que Washington et ses alliés ont fait de l’Ukraine le « pays le mieux armé d’Europe » il appartient clairement au bloc militaire dirigé par les États-Unis, a déclaré l’homme politique, réitérant sa ferme conviction que la paix en Europe ne peut être réalisée sans l’Ukraine au sein de l’OTAN.

En savoir plus Kissinger derrière 3 millions de morts civiles – The Intercept

En 2008, l’OTAN a déclaré que Kiev rejoindrait le bloc, mais n’a pas précisé de date pour que cela se produise. La Russie, qui considère l’expansion du bloc vers l’est comme une menace majeure pour la sécurité, avait désigné la poussée croissante de Kiev pour rejoindre le bloc comme l’une des principales raisons du lancement de son opération militaire en Ukraine il y a plus d’un an.

Kissinger s’est attiré l’ire de Kiev l’année dernière lorsqu’il a suggéré à l’Ukraine d’accepter un retour à la « statu quo ante, » ou renoncer à ses prétentions territoriales sur la Crimée et accorder l’autonomie aux Républiques populaires de Donetsk et Lougansk, au nom de la paix. Dans une interview avec WSJ, il est allé jusqu’à affirmer que de son « En perspective, la guerre d’Ukraine est gagnée », mais il est peu probable que les conditions de paix incluent la Crimée.

En savoir plus Le régime de Kiev doit cesser d’exister – ex-président russe

« Pour la Russie, la perte de Sébastopol, qui n’a toujours pas été ukrainienne dans l’histoire, serait un tel effondrement que la cohésion de l’État serait en danger. Et je pense que ce n’est pas souhaitable pour le monde après l’Ukraine. il a dit.

Le bloc dirigé par les États-Unis mène déjà une guerre par procuration contre la Russie, et Kissinger, malgré sa vaste expérience, est « Totalement faux » suggérer que l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN garantirait d’une manière ou d’une autre la paix, a déclaré l’ancien président russe Dmitri Medvedev au début du mois.

Medvedev, qui est actuellement chef adjoint du Conseil de sécurité russe, a déclaré que jusqu’à la « Régime nationaliste ukrainien » est démonté « n’abandonnera pas les tentatives pour regagner les territoires perdus », et en réponse Moscou « devrait répondre durement avec tous les moyens disponibles, » déclenchant probablement l’article 5 de l’OTAN.