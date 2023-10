La grave crise humanitaire à Gaza expliquée | Conflit israélo-palestinien Actualités

Dix jours de bombardements incessants sur Gaza par Israël ont provoqué des destructions massives d’écoles et d’hôpitaux et entraîné le déplacement de près d’un million de personnes, les agences humanitaires mettant en garde contre une pénurie « catastrophique » de fournitures médicales dans l’enclave assiégée.

Israël a justifié son agression brutale à la suite des attaques du Hamas du 7 octobre qui ont fait au moins 1 300 morts parmi les Israéliens. Depuis, il a coupé l’approvisionnement en eau, en électricité et en carburant, piégeant 2,3 millions de personnes.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a qualifié la situation à Gaza d’« odieuse », alors que les habitants se bousculent pour obtenir des produits de première nécessité tels que de la nourriture et de l’eau et luttent pour obtenir des soins médicaux dans les hôpitaux au point de rupture.

Israël a ordonné à 1,1 million de personnes de se déplacer du nord vers le sud, provoquant panique et misère pour des dizaines de milliers de personnes dans un territoire confronté à la stagnation économique en raison de 16 années de blocus israélien.

Voici ce que nous savons sur la façon dont les récentes attaques israéliennes ont rendu la vie quotidienne à Gaza encore plus difficile :

Services médicaux

Le groupe d’aide médicale aux Palestiniens (MAP), basé au Royaume-Uni, affirme que les hôpitaux de Gaza sont confrontés à une pénurie « catastrophique » de fournitures médicales, dans un contexte de « blocus total » imposé par Israël.

« Les fournitures d’urgence, de traumatologie et chirurgicales s’épuisent rapidement dans les hôpitaux et les entrepôts des partenaires de santé, et l’entrée de fournitures humanitaires n’est toujours pas possible », a déclaré à Al Jazeera Aseel Baidoun, responsable du plaidoyer et des campagnes de la MAP en Cisjordanie.

« Il y a une pénurie de sang. Les médicaments manquent. »

Souffrant d’une panne de courant à l’échelle de Gaza, les hôpitaux fonctionnent avec des générateurs externes – une sauvegarde qui touche à ses dernières heures, selon l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

Cela exposerait des milliers de patients à un risque immédiat, dont beaucoup se trouvent déjà à cheval sur la frontière entre la vie et la mort, comme les patients atteints d’un cancer du rein ou d’un cancer.

Actuellement, 50 000 femmes enceintes à Gaza ne peuvent pas accéder aux établissements de santé car plusieurs hôpitaux ont été bombardés, selon le Fonds des Nations Unies pour la population.

Les nouveau-nés placés dans des incubateurs à l’hôpital courent également un risque immédiat en cas de panne de courant, selon Fabrizio Carboni, directeur régional du CICR pour le Proche et le Moyen-Orient.

« L’hôpital ne peut plus fonctionner très longtemps. L’électricité est toujours coupée. Les générateurs à combustible de l’hôpital vont bientôt s’arrêter. Le système de santé va s’effondrer. L’hôpital va se transformer en cimetière », a déclaré à Al Jazeera Mohamed Kandil, directeur du service des urgences de l’hôpital Nasser.

Kandil a ajouté que l’hôpital, situé à Khan Younis, recevait un nouveau patient chaque minute suite à un flux déjà continu de patients au cours de la semaine dernière.

Il y a une pénurie de sacs mortuaires pour les morts, selon l’UNRWA, et les gens ont dû stocker les cadavres dans des camions de glaces.

Ashraf al-Qidra, porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, a appelé la population à se rendre à l’hôpital Shifa, le plus grand de l’enclave, pour donner du sang.

« Si l’hôpital cesse de fonctionner, le monde entier sera responsable de la vie de centaines et de milliers de patients qui dépendent de nos services, notamment ceux de Shifa », a déclaré al-Qidra.

🚨Depuis le 7 octobre, l’OMS a recensé 111 attaques contre les soins de santé. 12 agents de santé ont été tués en service. Les soins de santé doivent être protégés.#𝐍𝐨𝐭𝐀𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 👉https://t.co/rMQgLZKJnD pic.twitter.com/QUTx6R3l8V — OMS dans le territoire palestinien occupé (@WHOoPt) 15 octobre 2023

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les hôpitaux « débordent » alors que les gens recherchent la sécurité.

Des dégâts directs dus aux frappes aériennes ont été infligés à 24 établissements de santé, dont six hôpitaux, tandis que 15 agents de santé ont été tués, 27 autres blessés et 23 ambulances ont été endommagées, selon l’OMS.

23 autres établissements gouvernementaux et d’ONG qui ne sont que partiellement opérationnels traitent en moyenne 1 000 patients par jour – bien au-delà de leur capacité, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

Le secteur de la santé de Gaza s’effondrait déjà sous des années d’occupation israélienne. Selon la Banque mondiale, Gaza compte 1,3 lits d’hôpitaux pour 1 000 habitants, contre 3,3. pour 1 000 en Israël.

Les inquiétudes concernant la propagation des épidémies augmentent en raison de l’afflux de personnes dans les hôpitaux alors que les enfants y contractent déjà la variole, selon UNRWA.

Nourriture

L’UNRWA a déclaré que près d’un demi-million de personnes n’ont pas pu accéder aux rations alimentaires en raison de la fermeture de leurs centres de distribution alimentaire depuis le début des attaques israéliennes le 7 octobre.

« Les gens passent leurs journées à chercher de l’eau et quelques denrées alimentaires de base, principalement du pain et du riz », a déclaré Safwat Kahout, un producteur d’Al Jazeera à Gaza.

Un rapport de l’OCHA publié dimanche a prévenu qu’avec un seul moulin sur cinq fonctionnant, les réserves de farine de blé pourraient être épuisées en moins d’une semaine.

Les frappes aériennes ont également directement endommagé le bétail, en particulier la volaille, ainsi que les terres agricoles.

La fermeture par Israël du passage de Karem Abu Salem – le seul passage commercial, connu des Israéliens sous le nom de Kerem Shalom – a également mis un terme au passage d’aliments pour le bétail.

Bien que les agriculteurs ne puissent pas accéder à leurs terres, les pannes de courant signifient qu’ils ne peuvent pas utiliser l’irrigation, les machines, les dispositifs d’incubation ou la réfrigération nécessaires pour récupérer leurs récoltes.

Les régions du sud, comme Khan Younis, subissent le plus gros des dégâts causés à l’agriculture.

Avec les déplacements de population et le blocus actuels, les approvisionnements alimentaires de base tels que les œufs, le pain et les légumes font cruellement défaut, selon Euro-Med Monitor. Les habitants de Gaza ont signalé une ruée pour trouver de la nourriture disponible, les enfants étant prioritaires.

Aujourd’hui, nous sommes entrés dans la phase « les enfants d’abord ». L’eau douce est sur le point de manquer, nous avons donc élaboré un plan pour répartir équitablement la part d’eau de chacun et nous avons donné la priorité aux enfants.

Le pain suffit pour une journée. Les adultes n’auront « qu’un seul repas ». Les enfants d’abord. https://t.co/SVy375K7iP – Refaat🇵🇸 (@itranslate123) 15 octobre 2023

Dans un message partagé dimanche sur son compte X, anciennement Twitter, le Programme alimentaire mondial (PAM) a déclaré que des vols transportant 20 tonnes de ses biscuits à haute teneur énergétique avaient atterri près de la frontière de Rafah en Égypte et attendaient un accès humanitaire. afin qu’ils puissent apporter l’aide d’urgence aux familles.

Vols transportant 20 tonnes de @PAM des biscuits à haute teneur énergétique atterrissent à l’aéroport d’Al-Arish, près du #Rafah frontière dans #Egypte pour remédier aux pénuries alimentaires pressantes dans #Gaza. Dès que l’accès humanitaire sera sécurisé, nos équipes apporteront cette aide d’urgence aux familles. pic.twitter.com/CSt65222eg — Le PAM au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (@WFP_MENA) 15 octobre 2023

Gaza connaissait déjà des niveaux élevés d’insécurité alimentaire sous l’occupation israélienne. Soixante-trois pour cent de la population, soit 1,84 million d’habitants, sont en situation d’insécurité alimentaire, selon le PAM.

Boire de l’eau

L’eau potable est devenue encore plus rare à Gaza.

Kahout a rapporté que les familles se déplaçaient pendant des heures, des bouteilles d’eau à la main, à la recherche d’eau.

Lorsque les gens trouvent de l’eau, c’est principalement auprès de vendeurs privés qui exploitent de petites usines de dessalement et de purification de l’eau, principalement à l’énergie solaire.

D’autres doivent recourir à l’eau saumâtre provenant de puits agricoles, selon OCHA. Cela suscite des inquiétudes concernant les maladies d’origine hydrique telles que le choléra.

Les rapports sur l’eau potable à Gaza ces dernières années ont montré qu’elle restait pour la plupart dangereuse.

Un rapport de juin du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a déclaré que 96 pour cent de l’eau est impropre à la consommation humaine, ce qui conduit la plupart des familles à acheter de l’eau auprès de vendeurs ambulants à un prix élevé – un fardeau supplémentaire pour une population où un habitant sur deux est pauvre. , selon le Banque mondiale.

Assainissement

Dimanche, OCHA a déclaré que la dernière usine de dessalement d’eau de mer en activité à Gaza avait été fermée en raison d’une pénurie de carburant, tandis que les installations d’eau et d’assainissement, les puits d’eau, les réservoirs et les stations de pompage avaient subi des dommages dus aux frappes aériennes incessantes.

L’augmentation de la pollution de l’eau pourrait augmenter considérablement les problèmes rénaux dans la bande de Gaza, qui connaît déjà une augmentation de 13 à 14 pour cent du nombre de patients atteints de maladies rénales chaque année, selon Oxfam.

Israël a annoncé dimanche qu’il reprenait l’approvisionnement en eau d’une conduite qui dessert Khan Younis – l’une des principales zones vers lesquelles les habitants du nord de Gaza se sont déplacés. Toutefois, les responsables ont déclaré jusqu’à présent qu’aucune eau n’avait atteint le sud de Gaza.

Les habitants de Gaza ont également noté que cela n’aurait pas d’impact réel puisque les conduites d’eau ont été détruites par les frappes aériennes israéliennes et que les habitants doivent traditionnellement remplir des réservoirs pour avoir accès à l’eau. Sans carburant, les habitants ne peuvent pas conduire les camions nécessaires au transport de l’eau ou à son pompage.

Je viens de Gaza et je vous dis que c’est une BLAGUE. Israël a détruit de nombreuses canalisations d’eau. De plus, sans électricité, nous ne pouvons PAS allumer les pompes à eau. L’eau à Gaza ne coule pas simplement dans les robinets. Nous devons remplir les réservoirs d’eau environ deux fois par semaine. https://t.co/yu7iyPsTOc – Refaat🇵🇸 (@itranslate123) 15 octobre 2023

La dernière usine de traitement des eaux usées encore opérationnelle à Gaza a également fermé ses portes dimanche, entraînant le rejet de quantités supplémentaires d’eaux usées non traitées dans la mer, selon OCHA.

Les eaux usées et les déchets solides s’accumulent également dans les rues et présentent des risques pour la santé et l’environnement depuis que la plupart des 65 stations de pompage des eaux usées ont cessé de fonctionner sans carburant.

Logement

Vivant dans l’une des zones les plus densément peuplées au monde, les habitants de Gaza se trouvent encore plus acculés.

Les frappes aériennes israéliennes et les ordres d’évacuation ont déplacé environ 600 000 personnes vers la moitié sud de Gaza, dont près de 400 000 s’entassent dans les abris d’urgence de l’UNRWA. Ces chiffres ont probablement augmenté de manière significative depuis le décompte du 14 octobre, selon l’UNRWA, et sont susceptibles de créer un terrain fertile pour la maladie.

« Un grand nombre de personnes se réfugient ici et dans les écoles, dans un désordre total et sans hygiène. Cela provoquera des épidémies à travers Gaza et au-delà », a déclaré à Al Jazeera Muhammad Abu Salamiya de l’hôpital Shifa.

Au 13 octobre, au moins 7 000 logements avaient été détruits tandis que 4 887 autres étaient inhabitables, selon le ministère des Travaux publics de Gaza.

Les personnes déplacées séjournent dans des établissements publics ou dans des familles d’accueil. Youmna ElSayed d’Al Jazeera, qui vivait elle-même dans un appartement de 100 m² avec une famille d’accueil, a déclaré que les habitants du sud hébergeaient au moins deux à trois autres familles chez eux, même des familles qu’ils ne connaissaient pas personnellement.

Mais la crise du logement à Gaza ne s’arrête pas là. De nombreuses personnes déplacées, notamment des personnes vulnérables telles que des femmes enceintes, des blessés et des enfants, dorment dehors.