La gratitude et la patience peuvent être les premiers pas vers le renforcement de la résilience – Shaw Local

Tant de choses dans la vie sont une question de perspective.

Prenez des ensembles de circonstances identiques et donnez-les à différentes personnes. Une personne peut être capable de se débarrasser d’une situation moins qu’idéale, tandis qu’une autre peut permettre à cette même situation de la vaincre.

J’ai toujours trouvé intéressant que certaines des personnes les plus heureuses vivent ce que beaucoup d’entre nous considéreraient comme des circonstances terribles : la pauvreté, les maladies chroniques, de lourdes responsabilités. À l’inverse, certaines des personnes les plus en colère et les plus malheureuses semblent tout avoir : la richesse, la santé et même la gloire.

La différence souvent entre ces personnes heureuses et malheureuses : la résilience et la gratitude.

Nous ne sommes pas nés avec non plus. En tant que nourrissons, nous nous attardons naturellement sur le négatif. Si nous avons faim, nous crions jusqu’à ce que quelqu’un nous nourrisse. Si nous sommes mouillés, nous crions jusqu’à ce que quelqu’un règle ce problème.

Avec le temps, nous apprenons que nous avons un certain contrôle sur la façon dont nous réagirons à ce qui se présente à nous. Nous apprenons que nous pouvons résoudre le problème nous-mêmes. Nous apprenons qu’aider quelqu’un d’autre à résoudre ses problèmes peut nous donner une certaine satisfaction.

Pour certains d’entre nous, ces leçons sont celles sur lesquelles nous travaillons continuellement. Parfois, nous permettons aux opinions des autres d’avoir trop de poids dans la façon dont nous nous percevons. Parfois, nous permettons à la petite voix dans notre propre tête, celle qui exige la perfection, d’avoir trop à dire sur les choses.

Pourtant, il n’est jamais trop tard pour développer un plus grand sentiment de gratitude pour ce que nous avons.

Nul doute que lorsque nous regardons autour de nous, nous pouvons tous trouver quelques choses pour lesquelles être reconnaissants. C’est un exercice dont on entend beaucoup parler à cette période de l’année, mais c’est quelque chose d’intéressant à pratiquer 365 jours par an.

Une façon simple d’y parvenir est de trouver trois choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants chaque jour. Si nous n’énumérons pas les trois mêmes choses quotidiennement, nous verrons après un certain temps que beaucoup de choses vont bien dans nos vies.

Lorsque nous avons toutes ces bonnes choses à penser, cela aide à équilibrer l’adversité qui surgit inévitablement. Souvent, nous n’avons absolument aucun contrôle sur les situations difficiles. Cependant, nous avons toujours le contrôle sur la façon dont nous les visualisons.

Relativiser les circonstances difficiles peut garder les taupinières petites et éviter de les transformer en montagnes. Cela empêche les petites choses de devenir gérables et les grandes choses de devenir insurmontables.

La résilience est l’une de ces qualités que nous voulons toujours développer chez nos enfants, mais c’est pratique de l’avoir en nous-mêmes. Après tout, une grande partie de la façon dont nous enseignons à nos enfants repose sur l’exemple.

La patience aussi peut nous aider à garder les choses positives et à relativiser. Parfois, même lorsque nous faisons tout notre possible pour surmonter un obstacle, il demeure. Il faut du temps pour accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. C’est OK de ne pas être OK tout le temps. Même les gens les plus heureux ont de mauvais jours. Nous faisons tous.

Pourtant, lorsque nous passons beaucoup de temps à être en colère et tristes, nous nous épuisons. La colère et la tristesse sont épuisantes. Ils ne résolvent pas non plus les problèmes.

J’ai été confronté à des défis assez sérieux ces dernières années, et je peux vous dire de première main qu’il n’est pas toujours facile de rester positif. Parfois, la vie peut sembler écrasante.

Savoir que je ne peux rien faire pour faire disparaître la maladie d’Alzheimer de mon mari peut facilement m’envoyer sur une route sombre. Cependant, je choisis de me concentrer sur ce que j’ai encore plutôt que sur ce que j’ai déjà perdu. Il est toujours avec moi, et je suis déterminé à rendre ses journées aussi heureuses que possible. Pour nous deux.

Je suis reconnaissant pour les nombreux “aides” qui nous entourent, des voisins fantastiques et des amis merveilleux aux lecteurs de soutien qui tendent la main. Je suis reconnaissant qu’en partageant notre histoire, Tony et moi puissions aider les autres à comprendre à quoi ressemble la vie avec la démence. Honnêtement, je suis reconnaissant pour plus de choses que je ne peux en énumérer.

Nous avons tous été mis au défi ces dernières années d’une manière que nous n’avions probablement pas vu venir. Cependant, nous sommes tous dans le même bateau. Et nous sommes toujours là, ce qui est une autre chose dont nous devons être reconnaissants.

• Joan Oliver est l’ancienne rédactrice en chef adjointe du Northwest Herald. Elle est associée au Northwest Herald depuis 1990. On peut la joindre au jolivercolumn@gmail.com.