La grange d’Erika et Willi / Piertzovanis Toews

Zone:

285 m²



Année:



2024



Photographies



Fabricants : ADLER, Huguet, Vélux, Xella



Architectes principaux :



Heinrich Toew, Ioannis Piertzovanis



Description textuelle fournie par les architectes. Il y a presque quatre ans, nous avons lancé une expérience. Erika et Willi avaient acheté une grange, prêts à effectuer eux-mêmes une transformation majeure. Les moyens financiers nécessaires à la transformation étaient limités, tout comme les compétences artisanales du propriétaire. On ne pouvait pas supposer une sensibilité pour les questions architecturales. Tant pour le propriétaire que pour les architectes, ce projet a été un voyage intense mais enrichissant.

Coupe longitudinale

Située dans un village entouré de vignobles de Riesling et de Chardonnay, la grange s’est développée en un ensemble autour d’un ancien moulin du XVIIIème siècle. Bien qu’il ait été modifié à plusieurs reprises, son agencement général reste en grande partie intact, mettant en valeur d’épais murs de pierre, une charpente en chêne et des tuiles en terre cuite. Le processus de rénovation a commencé par un sablage minutieux du bois, révélant son grain et sa teinte d’origine, et par une découverte des différents niveaux de qualité et de dommages au sein de la structure.

La pièce en forme de L située sous l’immense toit servait à l’origine à stocker le foin. Cet espace central conserve ses différences de hauteur et les fermes de toit déformées. Elle se caractérise désormais par quatre maisons de couleurs différentes dans la maison : la loggia jaune, qui ressemble à une maison de verre à l’intérieur, mais dont l’intérieur appartient à l’espace extérieur ; la cuisine verte, qui occupe un espace séparé ; l’escalier rouge pâle et la passerelle en verre lilas menant à la cour. Les nouvelles chambres sont situées aux deux extrémités du L, laissant le grand espace central complètement ouvert. La grange étant classée monument historique, de nouvelles ouvertures n’étaient guère possibles. La lumière naturelle remplit la pièce principalement grâce à la nouvelle lucarne qui s’étend sur toute la longueur du bâtiment. Les fenêtres intérieures, plus grandes que les ouvertures existantes, permettent à la maçonnerie ancienne et brute de s’intégrer à l’atmosphère intérieure.

Plan du rez-de-chaussée

Élévation nord

Hormis le chauffage et les fenêtres, chaque étape a été réalisée par les propriétaires eux-mêmes, sur la base de manuels illustrés étape par étape soigneusement préparés. Les confusions, rappelant parfois presque le burlesque chaotique d’auto-construction de Buster Keaton « One Week » étaient de la partie. Mais même s’ils semblent inhérents à un tel processus de construction après instruction, il s’est avéré qu’avec du temps et de la patience, un résultat plus chanceux que la fin destructrice du film a été possible. Depuis la pose des premières pierres de carrière il y a des siècles jusqu’à la photographie et l’impression manuelle des images, le processus a été une célébration de l’artisanat, mettant en valeur ses irrégularités et ses fissures façonnées par le temps et la main.