La grandeur spectaculaire et l’émotion intense alors que le monde dit adieu à Queen lors de funérailles qui ne se reverront plus jamais

La GRANDE-BRETAGNE et le monde ont fait leurs adieux à la reine hier lors d’un enterrement jamais vu auparavant et ne sera jamais revu.

Lors d’une journée de grandeur spectaculaire et d’intense émotion, un million de personnes ont emprunté la route de Londres à Windsor, tandis qu’environ quatre milliards en feront l’événement télévisé le plus regardé.

Après la pompe et la cérémonie des funérailles d’État à l’abbaye de Westminster, la monarque la plus ancienne de Grande-Bretagne, à 70 ans, a finalement retrouvé son mari et “force et reste” Philip lors d’un service d’inhumation poignant à la chapelle St George, à Windsor.

Elle a également été enterrée avec la reine mère, son père George VI et sa sœur Margaret.

Hier soir, le compte Twitter de la famille royale a publié une photo de 1947 de la reine et de Philip aux côtés de ses parents et de sa sœur dans le salon bleu du palais de Buckingham.

Quelques heures plus tôt, le monde a été témoin d’un moment sombre et symbolique lors de l’engagement de la reine alors que les instruments d’État – la couronne d’État impériale, l’orbe et le sceptre – ont été retirés de son cercueil et placés sur trois coussins de velours violet.

Les objets ont été reçus par le doyen de Windsor du bargemaster de la reine et d’un sergent d’armes et placés sur le maître-autel.

Un roi Charles en larmes a ensuite plié avec amour la couleur du camp de la Queen’s Company et l’a placée sur le cercueil de sa mère pour être enterrée avec elle.

Le Lord Chamberlain – le membre le plus ancien de la maison royale – a symboliquement brisé sa baguette de bureau, autrefois utilisée pour discipliner les courtisans tapageurs, et l’a placée à côté de ses couleurs.

Le cercueil de Sa Majesté a ensuite été doucement abaissé de 16 pieds dans la voûte royale pour être aux côtés de son mari et consort de 73 ans.

Le couple royal, qui s’est marié en 1947, a ensuite été enterré dans sa dernière demeure lors d’une cérémonie privée.

Après que jusqu’à un million de personnes en deuil aient rendu hommage au défunt monarque le long de la route de 21 milles de Londres à Windsor hier après-midi, le simple service d’engagement a été suivi par la famille proche et les membres du personnel de maison de la reine.

Cet acte puissant a reflété le couronnement de la reine en 1953 lorsque la couronne, le sceptre et l’orbe ont été retirés de l’autel de l’abbaye de Westminster et remis au monarque pour marquer le début de son règne.

Jusqu’à hier matin, jusqu’à hier matin, jusqu’à 400 000 personnes avaient assisté à son menteur, dans le cadre de dix jours de deuil officiel depuis sa mort à Balmoral le 8 septembre.

Le monde a dit au revoir pour la dernière fois alors qu’elle était lentement descendue dans le caveau, surveillée dans le livre par ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants tristes.

Le cercueil de la reine avait été amené à la chapelle, achevée par Henri VIII en 1528, le long de la longue promenade de Windsor qui regorgeait de personnes en deuil.

La route menant au château depuis Cambridge Gate était bordée de milliers de fleurs que des sympathisants avaient apportées à la résidence royale depuis la mort de la reine.

Le poney Fell préféré de la reine, Emma, ​​a été amené pour regarder le cortège passer en hommage émouvant à l’amour du monarque pour les chevaux.

Deux de ses corgis, Sandy et Muick, ont eu la chance de dire au revoir à leur défunt propriétaire lorsqu’ils ont été amenés à l’intérieur de la porte George IV au passage du cercueil de Sa Majesté.

Le roi Charles III a conduit la famille royale alors que la procession atteignait le Quadrilatère aux côtés de ses frères et sœurs Anne, la princesse royale, Andrew, le duc d’York et Edward, comte de Wessex.

Derrière eux, les princes William et Harry étaient unis dans le deuil de leur grand-mère aux côtés de leur cousin Peter Phillips.

Alors que le corbillard d’État atteignait le cloître du fer à cheval, le groupe de porteurs attendait pour soulever le cercueil sur les marches ouest dans la chapelle.

La famille royale a suivi alors que Sa Majesté effectuait son dernier voyage, et la chorale, dirigée par James Vivian, a chanté le Psaume 121.

Dans leur dernier acte de devoir envers leur souverain, la Queen’s Company, qui agissait comme ses porteurs, a placé le cercueil sur un catafalque drapé de velours violet.

La congrégation d’environ 800 personnes, y compris la maison passée et présente de Sa Majesté avec du personnel personnel qui travaille ou a travaillé dans les domaines privés, s’était rassemblée à l’intérieur de la chapelle à partir de 13 heures.

Le prince George, neuf ans, et la princesse Charlotte, sept ans, ont rejoint leurs parents le prince et la princesse de Galles alors qu’ils prenaient place dans le cahier vieux de 1 000 ans pour le service d’incarcération, commençant juste après 16 heures.

Le plus jeune frère, Louis, quatre ans, n’était pas parmi les personnes en deuil hier.

Des arrangements de fleurs blanches ont été placés à l’intérieur de la chapelle contenant des lys, des bouvardia, des dahlias, des lisianthus, des roses, des eucalyptus et d’autres verdures cueillies à Home Park.

La musique entendue pendant le service a été composée par Sir William Henry Harris, qui aurait appris à la jeune princesse Elizabeth à jouer du piano.

Il a été organiste de la chapelle St George entre 1933 et 1961, pendant une grande partie de l’enfance de la reine.

Elle visitait souvent le Loft d’orgue pour le regarder jouer, en particulier pendant les services de Noël.

Les choix pour le service d’incarcération avaient été décidés par Sa Majesté, à l’exception de l’hymne final, qu’elle laissait au choix après sa mort.

Christ Is Made the Sure Foundation a été choisie par le roi Charles et le doyen de Windsor dans les jours qui ont suivi son décès.

Le doyen a lu le Psaume 103, 13-17, y compris la ligne traditionnelle « Poursuis ton voyage depuis ce monde, ô âme chrétienne », alors que le cercueil en chêne disparaissait lentement hors de vue dans le caveau.

Le roi Charles III, avec la reine consort Camilla à ses côtés, avait les larmes aux yeux lorsque sa mère bien-aimée a été enterrée dans le simple adieu.

Le joueur de cornemuse de la reine a joué une complainte obsédante, A Salute to the Royal Fendersmith from the North Quire Aisle, hors de vue de la congrégation.

Justin Welby, l’archevêque de Cantorbéry, a ensuite donné la bénédiction à la chapelle avant que l’hymne national – God Save The King – ne soit chanté.

Hier soir, lors du service d’inhumation privé, la reine et le prince Philip – qui ont célébré leur 60e anniversaire de mariage en 2007 – ont été enterrés dans la chapelle commémorative du roi George VI.

Lors du dernier adieu, le roi Charles a répandu de la terre sur le cercueil de sa mère, comme feu la reine l’a fait pour son père, George VI.