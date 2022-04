La grandeur de Tyson Fury amplifiée par la masterclass historique de Wembley contre Dillian Whyte | Nouvelles de boxe

Tyson Fury a une obsession auto-avouée du temps. Une fixation sur la maximisation des secondes, qu’il s’agisse de se frayer un chemin vers les ceintures, la livre sterling et la célébrité en tant que souverain paon de la boxe, ou d’être un père, un mari et un amateur de gym devenu un spectateur volontaire dans une vie mondaine peut-être bientôt au-delà l’anneau à la maison à Morecambe.

Et donc samedi soir, le champion du monde des poids lourds s’est affalé sur son trône de Wembley et a absorbé et apprécié 94 000 disciples alors qu’ils chantaient son retour au Royaume-Uni avec les décibels dignes de l’histoire de la boxe britannique, Fury riant plus tard que la pause pour s’asseoir avait perturbé sa marche sur le ring, d’où lui se précipitant le dernier tronçon avec son équipe de sécurité en remorque.

Proclamer la grandeur peut être un mécanisme de confiance en soi surépuisé, le projeter est une distinction dont peu d’autres peuvent témoigner, et la capacité sans faille et à la pointe de l’ère de Fury à basculer entre le showman et l’assassin le place dans un club exclusif, de qu’il pourrait bien pousser à la présidence.

Dillian Whyte avait été challenger obligatoire pendant plus de 1 000 jours, profitant de l’élan d’un meilleur camp d’entraînement en carrière, embrassant l’animosité d’allégeances déséquilibrées avec nonchalance et sang-froid, et arrivant digne de son tir. Alors que vous voyagiez dans le métro ou que vous vous promeniez dans Wembley Way ou que vous planiez autour d’un hall de stade animé, les fanatiques de Fury concéderaient la menace de KO de l’homme de Brixton. Pas une seule fois, Fury lui-même n’avait évité le danger non plus.

Six rounds plus tard, le Gypsy King était dans son rappel, menant une interprétation de « American Pie » de Don McLean après avoir déchiffré l’approche gaucher de Whyte avec facilité, valsé à travers de vilains sorts de coudes et d’affrontements proches de la tête, produit une clinique de distanciation, bombardé son adversaire avec des combinaisons chirurgicales et a glacé un affichage dominant avec un uppercut vicieux et prémédité pour laisser The Body Snatcher vers le bas et dehors.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Fury dit qu’il envisage de se retirer de la boxe et pense qu’il est le meilleur poids lourd qui ait jamais existé



« Il n’a combattu aucun champion du monde ce soir, je ne suis pas un champion du monde, je suis une légende dans ce jeu », a déclaré Fury aux journalistes par la suite.

« Vous ne pouvez pas le nier, je suis le meilleur poids lourd qui ait jamais été. Je ne suis pas seulement confiant, un cadre de 6 pieds 9 pouces, un poids de 270 livres, peut bouger comme un poids moyen, peut frapper comme un orage et peut prendre un coup de poing comme n’importe qui d’autre, j’ai des b **** comme King Kong, le cœur d’un lion, l’état d’esprit du magicien d’Oz. »

Admirer son art et s’accrocher à chaque monologue poétique leurre à fantasmer sur un univers dans lequel lui et Muhammad Ali pourraient partager une scène, échanger de l’art verbal ou hocher la tête avec un sourire narquois l’un envers l’autre après avoir miraculeusement viré à travers une rafale de coups de poing.

Le Royaume-Uni a vu la meilleure version de Tyson Fury samedi soir, dans tous les sens du terme.

Un homme au sommet de ses pouvoirs et qui a convenu qu’il devenait encore meilleur en tant que boxeur, mais aussi un homme qui a souligné l’absence d’une mise à pied de 22 mois au milieu d’une bataille contre la dépression, et l’absence de chagrin dans le sillage de sa femme Paris souffrant de deux fausses couches et de l’absence de sommeil sur le sol d’un hôpital six semaines avant de combattre Deontay Wilder alors que sa fille Athena était en soins intensifs.

Un homme apparemment en paix, un homme qui, avec ou sans combat d’unification contre Anthony Joshua ou Oleksandr Usyk, prendra un jour sa retraite en paix. Un homme qui, alors qu’il était chez lui sur le ring, sent peut-être maintenant que l’anneau a autant besoin de lui qu’il avait besoin de l’anneau.

Image:

Whyte s’écrase sur la toile après une énorme main droite de Fury





C’était un personnage contrastant avec le Tyson Fury qui a eu du mal à atteindre les sommets de la défaite de Wladimir Klitschko en 2015. C’était un accomplissement.

Il y a un moment révélateur dans sa conférence de presse d’après-combat lorsque Fury est interrogé pour savoir s’il envisage en fait de prendre sa retraite, à quel point le SugarHill Steward attrape la bouteille de désinfectant pour les mains à proximité et la jette deux fois sur ses mains avant de glisser avec Fury, qui adhère à l’invite tacite et copie son entraîneur de confiance.

Avant le début de la conférence de presse, Fury avait appelé un membre de son équipe à faire venir Steward pour le rejoindre sur scène, et plus tôt dans la semaine avait insisté pour abandonner sa chaise pour son bon ami tout en s’adressant aux médias aux côtés de Whyte.

Les remerciements de Fury à ceux qui font partie de son cercle restreint ne sont pas pré-répétés, avec Steward au cœur de sa réinvention ayant joué un rôle essentiel en complétant la finesse de diner et de jouer avec une puissance de KO autrefois sous-vendue qui a maintenant éliminé Wilder et Whyte tout en glosant sa grandeur comme l’un des combattants les plus complets du sport.

« Je suis le champion linéaire du monde des poids lourds, invaincu, et c’est le seul homme qui pourrait me faire sentir comme un clochard », a déclaré Fury of Steward, qui a commencé à travailler avec lui en 2020. « C’est faut une mentalité particulière pour revenir aux sources et recommencer. »

Fury a poursuivi en notant que l’uppercut qui a terminé Whyte était en fait un crochet de contrôle que lui et Steward avaient longuement pratiqué lors de l’entraînement public de mardi.

Steward lui-même, très œillère sur le razzmatazz de la semaine de combat, prend en plaisantant une pose ou deux pour les multiples caméras tournées dans sa direction. Les deux se sont évidemment épinglés.

Frère Shane intervient de temps en temps, citant la prédiction de Tyson avant l’entrée d’une performance exceptionnelle et déclenchant une salve d’applaudissements après certaines réponses, le cousin Andy Lee partage un rire avec Fury sur combien il avait apprécié la « retraite » après la trilogie Wilder, et un autre membre de l’équipe rappelle comment Derek Chisora ​​est maintenant « sans abri » après avoir parié sur sa maison à Joseph Parker que Whyte gagnerait.

Le champion parle comme s’il était à table en réfléchissant à sa journée au bureau. Cela ressemblait à une conversation sur la retraite, que cela s’avère ou non.

Le promoteur Frank Warren, quant à lui, arrête à peine de sourire en écoutant avec admiration. Quand il parle, c’est pour revendiquer davantage l’héritage de son homme.

« Pour moi, il est sans aucun doute le meilleur poids lourd de notre génération », a-t-il déclaré. « C’est le meilleur combattant avec qui j’ai travaillé. »

Image:

Fury embrasse sa femme, Paris, après avoir battu Whyte





L’écurie de Warren au fil des ans a inclus Ricky Hatton, Joe Calzaghe, « Prince » Naseem Hamed et Nigel Benn. C’est donc un compliment, et cela s’applique à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du ring.

Dans cet héritage, il y a la vulnérabilité et l’honnêteté de se présenter comme une source d’inspiration en matière de santé mentale des hommes.

« Je pense qu’il est la personnalité de combattant la plus complète, c’est une personnalité, il a du charisme, Canelo est un grand combattant, les gens disent qu’il est n°1, il ne touche pas les gens comme le fait Tyson », a déclaré Warren à Sky Sports plus tôt dans la semaine. .

« En ce qui concerne les poids lourds, je ne pense pas qu’il y ait eu quelqu’un comme lui depuis Ali en tant que personne.

« Il a été assez courageux pour sortir et dire quels étaient ses problèmes et comment cela a affecté sa vie. Cela a touché l’homme de la rue, je pense que c’est pourquoi il est un tel homme du peuple, et s’il peut avoir des problèmes de santé mentale et sortez et dites comment c’est, les gens s’en inspirent. »

S’il le veut, Fury peut se reposer. S’il le souhaite, il peut verser six chiffres sur son compte avec un combat d’exhibition contre la star de l’UFC Francis Ngannou, non pas qu’il se soucie trop de l’argent, expliquant qu’il conduit toujours une Passat 07. S’il le veut, il peut le mélanger avec la WWE. S’il le souhaite, il peut attendre Usyk ou Joshua pour l’ultime épreuve de force qui clôturera sa carrière et s’envoler vers le coucher du soleil.

S’il le veut, il peut être l’ami qui insiste sur le fait qu’il ne sort pas ce soir, sachant très bien qu’il le fera et planifiant sa tenue au moment où nous parlons.

Là où il aurait pu se sentir autrefois sous-estimé ou oublié, une atmosphère électrisante de Wembley, combinée à son héroïsme de Las Vegas, laisse la boxe réticente à réfléchir à la vie sans le Gypsy King.