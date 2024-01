La grande victoire de Trump dans l’Iowa met une nouvelle pression sur Haley et DeSantis

ATKINSON, NH (AP) — Après le bilan de Donald Trump victoire dans les caucus de l’Iowales électeurs du New Hampshire ont maintenant leur tour de décider dans quelle mesure la lutte pour l’investiture républicaine sera compétitive alors que l’ancien président continue de le faire. dominer son parti.

Trump était impatient mardi d’afficher sa victoire de 30 points dans l’Iowa la nuit précédente, alors qu’il intensifiait la pression sur l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley et le gouverneur de Floride Ron DeSantis pour qu’ils améliorent leurs résultats lointains lors des votes d’ouverture des élections. Élection présidentielle de 2024. Ils ont un sprint d’une semaine devant eux primaire de mardi prochain dans le New Hampshirel’hôte de longue date de la première primaire présidentielle républicaine du pays.

« Notre pays est en train de mourir. … Et je me présente devant vous aujourd’hui comme le seul candidat à la hauteur de la tâche de sauver l’Amérique», a déclaré Trump à Atkinson, où des centaines de ses partisans ont applaudi les vantardises de l’ancien président concernant sa position dans les sondages et les attaques contre le président Joe Biden. et des promesses radicales de « rendre notre pays à nouveau riche comme l’enfer ».

DeSantis, le gouverneur de Floride, et Haley, ancienne ambassadrice de Trump aux Nations Unies et ancien gouverneur de Caroline du Sud, faisaient également campagne mardi dans le New Hampshire. DeSantis a obtenu environ 21 % des voix dans l’Iowa, 30 points de pourcentage derrière la courte majorité de Trump et 2 points d’avance sur la troisième place de Haley.

L’électorat du New Hampshire est moins conservateur sur le plan religieux et moins rural que celui de l’Iowa, des facteurs qui ont aidé Trump dans les caucus. Si DeSantis et Haley ne peuvent pas capitaliser sur ces différences, ils pourraient voir Trump maintenir un élan qui ferait du reste du calendrier primaire républicain un peu plus qu’une formalité.

« Vous devez sortir et voter », a déclaré Trump. “Nous devons montrer des marges comme jamais auparavant.”

Haley, qui a cherché à construire une large coalition comprenant des indépendants, a mis l’accent sur le New Hampshire, dans l’espoir que cela devienne un tremplin vers les primaires de son État d’origine, la Caroline du Sud, le mois prochain. DeSantis, qui s’est présenté davantage comme un conservateur trumpien, a mis plus d’importance dans l’Iowa, il doit donc maintenant se regrouper rapidement pour le New Hampshire ou risquer de gaspiller sa deuxième place.

Les conditions hivernales rigoureuses modifient déjà le calendrier des campagnes et rendent leur tâche plus difficile. La campagne de DeSantis a dû annuler un événement de l’après-midi en raison de conditions de voyage difficiles.

ABC News, quant à lui, a annulé un débat jeudi après qu’il est devenu clair que seul DeSantis semblait sûr d’y participer. Haley, cherchant à présenter la primaire comme une bataille entre Trump et elle, avait suggéré plus tôt mardi qu’elle ne débattrait que si Trump la rejoignait. Trump a sauté tous les débats primaires du GOP jusqu’à présent et a déclaré qu’il ne monterait sur scène que contre un rival républicain qui était à sa mesure dans les sondages.

“Nous battons tout le monde”, s’est vanté Trump à Atkinson, où il a également montré le soutien de Vivek Ramaswamy, l’entrepreneur en biotechnologie qui a suspendu sa campagne après avoir terminé avec un support à un chiffre dans l’Iowa. Ramaswamy a rejoint Trump sur scène et s’est engagé à l’aider à gagner en novembre.

Le sénateur du Texas Ted Cruz, qui a battu Trump dans les caucus de l’Iowa en 2016, a également soutenu l’ancien président mardi soir. “À ce stade, je crois que cette course est terminée, donc je suis fier de soutenir Donald Trump”, a déclaré Cruz sur Fox News.

Ancien gouverneur de l’Arkansas. Asa Hutchinson, un critique sévère de Trump, a également suspendu sa candidature mardi, ne laissant que trois candidats. Hutchinson n’a clairement pas soutenu Trump.

Trump a commencé sa journée à New York, comparaître à un procès civil en diffamation découlant des affirmations d’un chroniqueur, il l’a agressée sexuellement, mais a utilisé ses problèmes juridiques, y compris quatre affaires pénales en cours contre lui, dans le cadre de son discours, rejetant les « conneries — actes d’accusation » comme un effort de l’administration Biden pour faire dérailler son retour politique.

Certes, les problèmes de Trump ont fait réfléchir certains républicains et découragé de nombreux indépendants. Selon une enquête APVoteCast menée auprès de plus de 1 500 membres du caucus de l’Iowa, environ un quart des participants pensent que Trump a fait quelque chose d’illégal en ce qui concerne au moins une des affaires juridiques auxquelles il est confronté : son rôle dans l’émeute du 6 janvier 2021. au Capitole des États-Unis, ses prétendues tentatives d’ingérence dans le décompte des voix lors de l’élection présidentielle de 2020 ou la découverte de documents classifiés à son domicile de Floride qui étaient censés être détenus par le gouvernement.

Kristen Mansharamani, une électrice indépendante de Lincoln, dans le New Hampshire, a déclaré qu’elle n’avait jamais envisagé de soutenir Trump en 2024 et qu’elle soutiendrait Haley.

“J’ai dit à mon fils de 12 ans que je cherchais la personne qui, je pense, va se débarrasser d’une partie de l’impasse et de la polarisation en politique et je pense qu’elle peut le faire mieux que quiconque en ce moment. “, a déclaré l’homme de 48 ans.

Pourtant, Haley et DeSantis doivent affronter des républicains inconditionnels comme Nancy Otovic, une retraitée de 75 ans qui est restée dans des conditions glaciales pendant des heures mardi pour entendre Trump.

« Notre monde est dans une spirale et il va nous aider », a-t-elle déclaré, sa parka encore mouillée même après être rentrée à l’intérieur. Supporter un temps glacial, a-t-elle dit, était un sacrifice nécessaire pour revoir l’ancien président. « Heureuse d’être ici », a-t-elle déclaré.

La question est de savoir si l’électorat de mardi prochain comptera suffisamment d’électeurs comme Mansharamani. Les électeurs inscrits sans affiliation à un parti représentent environ 40 % de l’électorat du New Hampshire et sont éligibles pour voter aux primaires républicaines. Les nouveaux électeurs peuvent également s’inscrire aux urnes mardi.

Haley s’est appuyée directement sur la réputation d’indépendance du New Hampshire, en lançant mardi matin une publicité télévisée dans tout l’État qui a frappé à la fois Trump et Biden avant son arrivée dans l’État.

“Les deux hommes politiques les plus détestés d’Amérique”, les qualifie la publicité, décrivant ensemble le président de 81 ans et l’ancien président de 77 ans comme étant “consumés par le chaos, la négativité et les griefs du passé”.

DeSantis, quant à lui, a choisi de commencer dans l’État d’origine de Haley, où il l’a attaquée plutôt que Trump. À Greenville, en Caroline du Sud, DeSantis a rejeté les tentatives de Haley de présenter la campagne comme une bataille entre elle et Trump. DeSantis a critiqué la performance de Haley en tant que gouverneur et a déclaré que son bilan en Floride lui avait valu davantage de soutien de la part des conservateurs de l’Iowa.

Quant à Trump, DeSantis a reconnu l’avantage de l’ancien président, le qualifiant de « essentiellement un président sortant », tout en essayant en même temps de minimiser sa marge de victoire dans l’Iowa.

“La moitié des gens voulaient quelqu’un d’autre”, a déclaré DeSantis. Trump, en fait, s’élevait à 51 % avec 99 % des voix comptées, dépassant largement le total combiné des voix de Haley et DeSantis.

Les positions de Haley et DeSantis venant de l’Iowa reflètent néanmoins le soutien qu’ils ont obtenu au sein des caucus.

Selon les données d’AP VoteCast qui ont interrogé plus de 1 500 participants au caucus, Haley était la première candidate des républicains les plus anti-Trump de l’Iowa, y compris ceux qui pensent que l’ancien président a fait quelque chose d’illégal dans l’une des affaires pénales en cours contre lui. Elle était également le premier choix de ceux qui ont voté pour Biden lors des élections de 2020.

Au total, moins de la moitié de ses partisans dans l’Iowa ont déclaré avoir voté pour Trump en 2020, le reste soutenant Biden, affirmant qu’ils soutenaient un candidat tiers ou qu’ils restaient chez eux.

DeSantis, quant à lui, a obtenu les meilleurs résultats parmi les membres du caucus mécontents de Trump, mais qui ont déclaré qu’ils voteraient finalement pour lui aux élections générales. La plupart des caucus de l’Iowa, que ce soit pour Haley ou DeSantis, disent qu’ils ne seraient pas satisfaits de Trump comme candidat de leur parti. Mais contrairement aux partisans de DeSantis, les deux tiers des membres du caucus de Haley déclarent qu’ils ne voteraient pas pour Trump aux élections générales.

S’il y a une ouverture pour DeSantis et Haley, cela pourrait être prévu dans la faiblesse de Trump dans la banlieue de l’Iowa, où il n’a remporté qu’un tiers des voix. Les banlieues de l’Iowa sont plus instruites et moins évangéliques que les zones rurales et les petites villes de l’État dominées par Trump. L’électorat républicain du New Hampshire reflète davantage la population des banlieues de l’Iowa.

___ Barrow a signalé à Atlanta et Price à Atkinson, New Hampshire. Emily Swanson, directrice de la recherche sur l’opinion publique de l’AP à Washington, et Jeffrey Collins à Greenville, en Caroline du Sud, ont contribué.