La grande victoire de Trump dans l’Iowa comprenait des signes de problèmes avec les électeurs modérés et plus jeunes

Lundi a été une grande soirée pour l’ancien président Donald Trump : il a remporté une nette victoire dans les caucus républicains de l’Iowa – la première chance qu’ont eu les électeurs lors de la course de 2024 d’enregistrer combien (ou peu) ils l’ont soutenu par rapport à des rivaux comme Ron DeSantis et Nikki Haley.

Mais au-delà de la victoire de Trump à 51 %, les résultats sont plus révélateurs.

Voici un aperçu plus approfondi de ce qui s’est passé dans l’Iowa et de la prochaine étape pour Trump.

Une bonne performance éclipse certains problèmes

Une analyse des sondages d’entrée des participants au caucus lundi a montré les différents groupes républicains avec lesquels Trump excelle – ainsi que les domaines de l’électorat où il est relativement plus faible.

Il a gagné gros auprès des caucus âgés de 45 ans et plus (soutien de 56 %), des sans diplôme universitaire (67 %) et des républicains (54 %), des électeurs conservateurs (55 %) et des électeurs « très » conservateurs (51 %) ainsi que 53% des chrétiens évangéliques blancs, selon l’analyse des sondages d’entrée réalisée par Associés de recherche Langer pour ABC Nouvelles.

Trump a également été massivement favorisé (82 %) par les membres du caucus qui recherchaient un candidat qui « se bat pour des gens comme moi » et a également bénéficié d’un soutien solide (64 %) de la part des membres du caucus qui ont déclaré se concentrer sur l’immigration, selon l’analyse du sondage d’entrée. .

De plus, 46 % des électeurs se sont identifiés comme faisant partie du « mouvement MAGA » lancé par Trump et la plupart (78 %) de ce groupe l’a soutenu.

Scott Morgan/Reuters

De larges pans de l’électorat ont adopté lundi deux de ses points de vue clés : 63 % des participants au caucus ont déclaré qu’ils le considéreraient apte à occuper un poste même s’il était hypothétiquement reconnu coupable d’un crime, selon l’analyse. Trump fait face à des accusations dans quatre affaires mais a plaidé non coupable.

Et les deux tiers (66 %) des participants au caucus ont déclaré qu’ils croyaient en outre à la fausse affirmation selon laquelle le président Joe Biden n’avait pas été légitimement élu contre Trump en 2020.

Ensemble, ces résultats du sondage d’entrée indiquent une base républicaine de l’Iowa plus âgée, conservatrice, moins instruite, plus religieuse et partisane des opinions de MAGA – qui vont toutes dans le sens de leur soutien à Trump.

Les résultats du scrutin d’entrée montrent certains problèmes auxquels il est toujours confronté avec d’autres électeurs – modérés, jeunes, diplômés universitaires de quatre ans – ce qui suggère qu’il pourrait avoir du mal à courtiser ces mêmes types de groupes au-delà de la base du Parti républicain.

Selon l’analyse des sondages d’entrée, Trump n’a remporté que 37 % des diplômés universitaires de quatre ans, 42 % des indépendants et 20 % des modérés.

Il a également gagné une minorité de membres du caucus qui voulaient un candidat avec « le bon tempérament » et a perdu face à DeSantis sur les électeurs axés sur l’avortement et contre Haley sur les électeurs axés sur la politique étrangère.

La participation a beaucoup baissé

Les caucus de l’Iowa constituent un élément original du processus de nomination présidentielle tous les quatre ans.

Parce qu’ils sont organisés en premier dans chaque État, ils reçoivent une attention médiatique et publique considérable comme le premier exemple de ce que les électeurs pensent réellement des candidats.

Mais les règles des caucus ne ressemblent pas à une élection traditionnelle, exigeant plutôt que les participants se réunissent en même temps dans tout l’État et participent à des réunions de type forum avant de voter.

C’est peut-être pour cette raison que le taux de participation a été inférieur à celui des élections organisées dans d’autres États votant par anticipation, comme le New Hampshire.

Cette année, la participation a fortement chuté par rapport aux derniers caucus contestés, en 2016. Environ 110 000 personnes ont participé aux caucus, soit une baisse d’environ 40 % par rapport à il y a huit ans, ce qui a établi un record de participation. (En revanche, la primaire du New Hampshire en 2016 a vu plus de 250 000 suffrages exprimés.)

Puce Somodevilla/Getty Images

Les conditions hivernales punitives étaient en fin de compte un facteur auquel les participants au caucus devaient faire face, ont déclaré les républicains de l’Iowa, après avoir projeté que les électeurs étaient habitués à de telles conditions et ne se laisseraient pas influencer.

“Les habitants de l’Iowa ont bravé des températures record après qu’un blizzard a recouvert leur État quelques jours plus tôt pour délibérer avec les membres de leur communauté sur l’avenir de notre pays et participer à une véritable démocratie populaire”, a déclaré le président du Parti républicain de l’Iowa, Jeff Kaufmann, dans un communiqué. .

“Les Iowans qui se manifestent en masse démontrent la résilience et la détermination de notre peuple, ainsi que sa confiance dans le processus démocratique le plus transparent du pays”, a déclaré Kaufmann.

Le total de 51 % obtenu par Trump était de loin la marge de victoire la plus large parmi tous les caucus républicains de l’Iowa sérieusement contestés depuis leur création en 1976.

Mais les alliés de certains de ses adversaires n’ont pas tardé à insister sur le fait que le taux de participation relativement faible signifiait que les résultats ne devaient pas être surinterprétés et que près de la moitié de tous les participants au caucus ont quand même choisi quelqu’un d’autre que Trump.

Le chemin de Trump à partir d’ici

Les résultats des caucus ont été la première preuve de la part des électeurs républicains que Trump reste dominant auprès de la base du parti – mais son chemin vers une troisième nomination présidentielle consécutive n’est pas sans obstacles.

Il participera ensuite à la primaire du New Hampshire mardi, où Haley est une beaucoup plus proche de lui dans les sondages n°2par rapport aux autres États.

Comme l’Iowa, le New Hampshire a ses propres règles qui pourraient favoriser Haley, selon un sondage.

La primaire est ouverte, ce qui signifie que les républicains inscrits et les indépendants peuvent voter. Haley a obtenu un soutien notable de la part des indépendants.

Jeenah Moon/Reuters

Elle fait un effort majeur pour persuader ces électeurs de se rendre à sa place mardi et lui donner un élan clé avant les primaires de Caroline du Sud fin février. (Le Nevada tiendra ses caucus républicains début février, mais Trump a battu tous les sondages d’État dans cet État. suivi par 538.)

Cependant, le chemin pour rivaliser avec Trump à long terme est étroit, si les sondages sont exacts. Il est toujours clairement le favori – à deux chiffres – dans divers États et à l’échelle nationale. Et Haley et DeSantis s’affrontent toujours, chacun s’efforçant d’être la principale alternative à Trump.

Hors des sentiers battus, l’ancien président doit aussi faire face à ses ennuis judiciaires. Même s’il nie tout acte répréhensible, sa capacité à faire campagne est et continuera d’être compliquée par diverses procédures judiciaires liées à ses affaires pénales.

En février, la Cour suprême des États-Unis entendra également des arguments concernant une contestation de sa candidature en vertu de la « clause d’insurrection » du 14e amendement, ses opposants arguant que son implication présumée dans les événements du 6 janvier devrait lui interdire d’exercer de futures fonctions.

Il a rejeté cela, le qualifiant d’antidémocratique.

Christine Filer, Gary Langer, Isabella Murray, Oren Oppenheim, Steven Sparks et Kelsey Walsh d’ABC News ont contribué à ce rapport.