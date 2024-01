La grande victoire de Donald Trump dans le New Hampshire cache les problèmes d’éligibilité de la Maison Blanche

Donald Trump a remporté la victoire sur Nikki Haley lors de la primaire républicaine du New Hampshire mardi, et deux choses ressortent clairement des données. Premièrement, la base de Trump l’aime toujours et vote pour lui. Deuxièmement, ses résultats ont été médiocres parmi les électeurs extérieurs à son mouvement Maga.

Le deuxième point sera étudié par les stratèges de Trump alors qu’ils se concentrent sur une autre campagne visant à reconquérir la Maison Blanche.

On s’attendait à ce que Trump obtienne de bons résultats parmi les électeurs républicains sans diplôme universitaire dans les zones à faible revenu – et il l’a fait. Mais ses résultats sont moins bons parmi le type d’électeurs dont il aura probablement besoin s’il veut remporter les élections générales de novembre.

Les indépendants ont largement favorisé Haley mardi, selon les sondages à la sortie des urnes du New Hampshire. Et elle s’en sort un peu mieux dans les villes comptant plus d’indépendants qu’ailleurs, selon l’analyse des résultats. La part des voix de Trump a légèrement diminué dans ces domaines.

Il est également significatif de constater à quel point le soutien de Trump est devenu concentré dans le New Hampshire – une tendance qui lui a permis d’augmenter son score dans les domaines où il a bien réussi en 2016. Au contraire, Haley a remporté des villes dans des zones plus modérées de l’État que Trump prétendait. en 2016, y compris la capitale de l’État Concord.

Si cela se répète à l’échelle nationale, cela pourrait être particulièrement important lors d’élections générales qui se décideront non pas dans les zones partisanes du pays, mais dans les swing states. Lors d’élections générales, Trump n’aura pas besoin de plus de voix d’États déjà amis avec lui. Il en aura besoin dans des régions indécises – et le New Hampshire suggère que cela pourrait poser problème.

La part des voix de Trump mardi était de 54 pour cent, soit bien au-dessus des 35 pour cent qu’il avait obtenus en 2016, la dernière fois qu’il participait à une primaire républicaine contestée dans le New Hampshire. Mais 2016 et 2024 n’ont pas été des primaires comparables, car le vote était en réalité une course à deux chevaux entre lui et Haley.

Ce que montrent cependant les courbes du graphique ci-dessous, c’est que le soutien à Trump a le plus augmenté parmi les ménages les plus pauvres et les zones où les taux de personnes ayant fait des études universitaires sont les plus faibles. Sa part a moins augmenté parmi les groupes aux revenus les plus élevés et les plus instruits.

Là où Trump a véritablement dominé, c’est parmi les Républicains inscrits. Mais seule une minorité des électeurs qui voteront en novembre seront probablement républicains. Et contrairement à l’ancien président, le conservatisme plus traditionnel de Haley semblait avoir un attrait plus large.

Elle a obtenu davantage de soutien de la part des électeurs modérés et a obtenu de meilleurs résultats dans certaines parties du New Hampshire avec moins de républicains et plus de démocrates. L’une des plus grandes victoires de Haley, par exemple, a eu lieu à Hanovre, une ville riche de l’Ivy League qui abrite le Dartmouth College, où 41 pour cent des électeurs inscrits sont indépendants et seulement 7 pour cent sont républicains.

Le vote des indépendants a été encore plus révélateur. Contrairement à la plupart des autres États, le New Hampshire organise des primaires partiellement « ouvertes », qui permettent aux électeurs qui s’inscrivent comme indépendants de participer aux scrutins de l’un ou l’autre des deux partis. Un quitter le sondage de CNN a suggéré que parmi les indépendants qui ont voté à la primaire républicaine, la répartition était de 58-39 en faveur de Haley.

Mais si les votes des indépendants du New Hampshire révèlent un problème potentiel pour Trump, la participation de l’État lui apportera du réconfort.

Lors des caucus de l’Iowa de la semaine dernière, le taux de participation en forte baisse a suscité des spéculations sur la « fatigue de Trump ». Mais ce vote a eu lieu pendant une période de froid record dans l’Iowa. En revanche, le total des votes dans le New Hampshire a augmenté de manière significative par rapport aux primaires précédentes.

La prochaine primaire contestée aura lieu le 24 février en Caroline du Sud, où Haley a exercé deux mandats de gouverneur et a continué à acheter de la publicité. Mardi, entre midi et 22 heures, alors que les électeurs du New Hampshire déposaient leurs bulletins de vote aux urnes, Haley a acheté pour au moins 981 000 $ de publicités – toutes pour la Caroline du Sud – selon les données de la société de suivi AdImpact. Selon les moyennes des sondages, Haley est derrière Trump de 37 points en Caroline du Sud.