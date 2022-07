La grande technologie se révèle résiliente alors que l’économie se refroidit

Aucun boom ne peut durer éternellement, même pour les entreprises les plus riches de l’industrie technologique. Les investisseurs ont puni les plus grandes entreprises technologiques plus tôt cette année, effaçant 2 billions de dollars de valeur marchande par crainte que l’industrie ne faiblisse face à la hausse de l’inflation et au ralentissement de l’économie.

Mais cette semaine, alors que les États-Unis ont annoncé que la production économique avait chuté pour le deuxième trimestre consécutif, Microsoft, Alphabet, Amazon et Apple ont affiché des ventes et des bénéfices qui ont montré que leurs entreprises avaient la domination et la diversité nécessaires pour défier les difficultés économiques qui nuisent aux petites entreprises.

Microsoft et Amazon ont prouvé que leurs activités cloud lucratives continuaient de se développer alors même que l’économie se refroidissait. La filiale d’Alphabet, Google, a démontré que les annonces de recherche restaient en demande parmi les agences de voyages et les détaillants. Et Apple a dissimulé un ralentissement de son activité d’appareils en augmentant ses ventes d’applications et de services d’abonnement.