La grande technologie fait-elle de bons voisins ?

Il n’y a pas si longtemps, l’impact de la technologie sur notre monde physique n’était pas si évident. Bien sûr, tout site Web avait besoin de centres informatiques, et les entreprises de commerce électronique avaient des entrepôts et des chauffeurs-livreurs. Ce qui a changé, c’est la croissance rapide de la demande pour toutes ces choses et notre désir de plus de commodités technologiques plus rapidement que jamais, ce qui entraîne des contraintes supplémentaires sur les infrastructures publiques.

Les conflits sur l’espace partagé et les ressources publiques limitées ne sont pas nouveaux. Mais nous vivons de plus en plus côte à côte avec les manifestations physiques des services technologiques que nous voulons et dont nous avons besoin. Et je ne suis pas sûr que nous soyons équipés pour les traiter comme nos nouveaux voisins.

Ce n’est pas toujours facile. Certains habitants des villes proches des centres de traitement du commerce électronique se plaignent du trafic, de la pollution et risques de sécurité des camionnettes et camions de livraison. Les communautés où l’eau est rare sont préoccupé sur les besoins des centres informatiques Internet qui utilisent de l’eau pour garder l’équipement au frais. Les voisins se plaignent parfois bruit ou alors des ordures des cuisines commerciales et des mini-entrepôts à proximité pour les services de livraison comme Uber Eats.

Pour répondre à la demande, Amazone et autres sociétés d’achat sur Internet ont ouvert des entrepôts de marchandises et des centres de distribution de colis plus près de l’endroit où nous vivons. Cela amène le bruit, la circulation et la pollution dans plus de quartiers en échange de livraisons plus rapides. Les entreprises qui livrent des burritos, des boissons alcoolisées ou des bananes à notre porte doivent également disposer de biens immobiliers et de moyens de transport à proximité de notre domicile et de notre travail. Et les effets du changement climatique ont rendu la compétition pour l’énergie et l’eau plus urgente.

Aucun individu ou entreprise n’est seul responsable de cette situation. Notre demande collective pour plus de tout en ligne est à blâmer, et le public, nos élus et les entreprises doivent affronter cette nouvelle réalité bien plus directement.

Un article cette semaine par The Information (abonnement requis) au sujet des affrontements concernant les opérations de colis d’Amazon à Milford, dans le Massachusetts, a mentionné que la société avait formé un groupe de travail l’année dernière pour répondre aux préoccupations des communautés concernant les répercussions de ses opérations de livraison. Milford a également nommé deux agents de liaison pour partager les préoccupations des résidents avec Amazon.

Je ne sais pas s’il s’agit d’une collaboration substantielle ou d’une façade, mais cela semble être un bon premier pas pour reconnaître que changer les endroits où nous vivons pose des questions difficiles quant à savoir si les nouveaux voisins font plus de bien que de mal.

Encore une fois, ces types de préoccupations ne sont pas nouveaux. Les gens préféreraient probablement avoir un entrepôt Amazon en ville plutôt qu’une décharge ou une usine polluante. Cela n’invalide pas les inquiétudes des citoyens concernant les compromis.