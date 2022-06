La grande société blanche de Buck Ellison

Leur inhibition de bière et de sang bleu est suspendue dans le crépuscule de la pervenche. La photo montre les deux frères DeVos, descendants de l’empire du marketing à plusieurs niveaux Amway, terminant une partie de golf avec leur père. Deux hommes s’accroupissent sur un putt court. On nourrit une boîte de Michelob Ultra à faible teneur en calories. Le troisième se tient derrière eux, sa posture ferme, le dos tourné à la caméra et à nous, vidant sa vessie en un jet aussi droit qu’un manche en titane. Ils semblent fermes et posés, dans la fleur de la jeunesse. Et le quatrième personnage, le caddie chargé du sac de golf dans la chaleur des Everglades – qui est-il ? Il est tout le monde. Il veut être eux, et peut-être que s’il tire assez fort sur ses bootstraps, il le sera.

Le tableau preppy de Buck Ellison, “Dick, Dan, Doug, The Everglades Club, Palm Beach, Florida, 1990”, de 2019, semble invraisemblable – non pas parce que des scènes comme celle-ci ne se jouent pas tous les jours sur les liens, mais parce que les riches et puissants se révèlent si rarement à l’objectif. C’est pourquoi la photo, comme beaucoup de portraits d’Ellison, est mise en scène. Mais ses décors et ses acteurs finissent par dévoiler la poussée et l’attraction de ses sujets d’une manière que les portraits réels ne pourraient jamais. Leur utilisation brute des autres, leur approche informelle du paysage. Leur carrure comme si le monde entier vivait comme eux. Leur évitement de l’examen.