La grande rotation de la valeur est peut-être terminée alors que les investisseurs se réapproprient la technologie

Le S&P 500 est à un niveau historique, mais les investisseurs qui, plus tôt cette année, ont surpondéré leurs portefeuilles dans des actions de réouverture comme Caterpillar et les banques, et loin des valeurs technologiques et autres valeurs de croissance, semblent repenser cette stratégie.

Jeudi a vu de nouveaux sommets chez Cisco, Alphabet et IBM. Mais peut-être plus important encore, les actions de croissance spéculatives autrefois très en disgrâce, dont beaucoup sont associées aux fonds ARK de Cathie Wood, ont commencé à rebondir.

Qu’est-ce qui se passe?

Le discours du marché est en train de changer. Le récit du premier trimestre était que la réouverture serait très forte, les rendements obligataires augmenteraient et l’inflation pourrait être un problème plus tard dans l’année.

Ce n’était que partiellement correct. La réouverture a été forte, mais les rendements obligataires ont baissé et non augmenté, car les investisseurs en sont venus à croire : 1) que les problèmes d’inflation et de chaîne d’approvisionnement peuvent en effet être « transitoires » ou temporaires, comme l’a insisté la Réserve fédérale, et 2 ) que les deuxième et troisième trimestres sont les meilleurs en termes de bénéfices et de croissance économique.

« Le commerce de valeur se déroule et les taureaux de croissance gagnent », m’a dit Alec Young, directeur des investissements chez Tactical Alpha. « Les rendements obligataires sont une approximation des perspectives de croissance », m’a-t-il dit, notant que les investisseurs obligataires voient l’inflation se modérer et un taux de croissance plus lent (bien que toujours positif) au second semestre.

Le résultat : les investisseurs restent sur le marché, mais ils se tournent vers la défensive (santé) et la croissance (technologie). Les métiers autrefois surpeuplés comme les valeurs cycliques et les banques qui sont associés au « commerce de valeur » reculent maintenant.