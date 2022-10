La grande révélation d’une femme sur la liaison de son mari et la sienne

Il existe de nombreux forums sur les réseaux sociaux qui agissent comme un espace sûr pour les personnes qui souhaitent s’exprimer et partager leurs expériences sans être jugées. L’un d’eux est la communauté Reddit TrueOffMyChest, où les utilisateurs partagent des problèmes inhabituels et étranges auxquels ils sont confrontés, généralement liés aux relations. Une expérience personnelle récente partagée par une femme de la communauté a pris d’assaut Internet en raison de la chaîne unique d’événements qu’elle raconte. La femme a révélé qu’elle était tombée amoureuse du mari d’une femme avec qui son propre mari avait une liaison.

Cela peut ressembler à une histoire de vengeance, mais la femme a assuré que ce n’était pas prévu. Préférant rester anonyme, la femme de 36 ans a déclaré avoir une fille de 6 ans avec son mari, qui a eu une liaison extra-conjugale avec son collègue. Elle explique que le divorce n’est pas encore une option puisqu’elle a perdu son emploi pendant la pandémie de COVID-19.

La femme a ensuite déclaré qu’elle avait appris la liaison extraconjugale de son mari après que le mari de sa petite amie l’ait contactée. Elle a préféré l’appeler J dans son message, ne révélant pas non plus son nom. L’homme lui a transmis des preuves de messages et de dates d’enregistrement à l’hôtel pour prouver l’affaire. Elle connaissait l’autre femme et reconnaissait le style de messagerie de son mari.

J et la femme ont été bouleversés par la nouvelle que leurs conjoints les trompaient et ont décidé de se rencontrer pour discuter. Ils ont décidé d’attendre un moment avant d’affronter leurs conjoints. Cependant, la femme a déclaré que leur douleur partagée les avait rapprochés, et ils ont commencé à envoyer des SMS et même à se rencontrer souvent, parlant bientôt de choses autres que leurs conjoints. Leurs rencontres se sont rapidement transformées en rendez-vous café et cinéma, seulement pour que la femme se rende compte qu’elle était tombée amoureuse de lui.

L’utilisatrice de Reddit a affirmé qu’il s’agissait d’un sentiment mutuel lorsqu’elle a écrit : “Il y a deux semaines, nous faisions un pique-nique et il a juste lâché ‘Je pense que je suis amoureuse de toi.”

La femme a également partagé qu’il n’était pas sûr si ses émotions étaient réelles ou simplement parce qu’ils partageaient une expérience horrible ensemble. Il a ajouté qu’il était reconnaissant pour la liaison extraconjugale de sa femme, car cela l’avait conduit à elle.

La femme a maintenant demandé aux utilisateurs de Reddit ce qu’elle pouvait faire à ce sujet, car elle craint que ces sentiments ne disparaissent une fois qu’ils se seront libérés de leurs conjoints blessants. La plupart des utilisateurs lui ont cependant conseillé de commencer une nouvelle vie avec J, qualifiant tout l’incident de “justice poétique” et une chance pour eux deux de trouver un nouvel amour.

