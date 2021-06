New Delhi: L’actrice Parineeti Chopra, qui est actuellement en vacances en Turquie, s’est rendue sur son compte Instagram pour organiser une session Ask Me Anything (AMA) avec ses fans mercredi (juin).

On a posé plusieurs questions à l’actrice, y compris où elle en est actuellement pour ses projets à venir. Cependant, une question lui a demandé de commenter son » béguin pour femme » Anushka Sharma.

« Dites quelque chose à propos de votre chérie Anushka Sharma », a lu la question de l’actrice.

A quoi elle a répondu : « Je suis passée de la gestion de ses interviews pour ‘Band Baaja Baaraat’ à celle de devenir sa co-vedette dans ‘Ladies vs Ricky Bahl’ en trois mois. Alors cool non? Je l’ai toujours admirée depuis ce temps. @anushkasharma ».

Anushka Sharma a republié la douce réponse de Parineeti sur ses histoires Instagram avec un gif « Big hug ».

Avant de faire ses débuts d’actrice, Parineeti Chopra a travaillé au département marketing de Yash Raj Films. Elle était également chargée d’aligner des interviews pour l’actrice Anushka Sharma lorsqu’elle a joué dans « Band Baaja Baaraat » de YRF.

Plus tard, Parineeti a été repérée par le réalisateur Maneesh Sharma qui l’a auditionnée et l’a aimé. YRF a décidé de donner à Parineeti un contrat de trois films, son premier étant Ladies Vs Ricky Bahl, qui mettait également en vedette Anushka Sharma et Ranveer Singh.

Cette année, Parineeti a eu trois succès consécutifs – The Girl On The Train, Saina et Sandeep Aur Pinky Faraar.

L’actrice sera ensuite vue dans le réalisateur « Animal » de Sandeep Reddy Vanga avec Ranbir Kapoor.