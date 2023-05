La Grande Réinitialisation peut-elle vraiment créer un capitalisme plus doux et plus équitable ?

Idées53:59La grande réinitialisation

Lorsque Marc Benioff, le co-fondateur et PDG du géant du logiciel Salesforce, est arrivé à la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, en janvier 2020, il ne ressemblait pas aux autres milliardaires réunis là-bas.

Au lieu d’un pull en cachemire sous un blazer bien taillé, Benioff portait un costume sombre et une cravate noire.

Invité à expliquer son choix vestimentaire, Benioff a répondu : « Je suis à un enterrement pour le capitalisme ici à Davos. »

Mais Davos est probablement le dernier endroit où l’on s’attendrait à voir le capitalisme enterré.

Certains des capitalistes les plus prospères du monde assistent à la réunion annuelle, et Benioff en fait partie.

La société de logiciels qu’il a cofondée en 1999 est actuellement évaluée à environ 190 milliards de dollars américains et sa valeur nette est estimée à environ 7 milliards de dollars.

Il fait également partie d’un nombre croissant de super riches qui disent que le système qui a si bien fonctionné pour eux a conduit à la destruction de l’environnement, à l’inégalité des revenus et au dysfonctionnement social.

Ce système a perdu son utilité, selon Benioff, et doit être remplacé par un « nouveau type de capitalisme qui ne consiste pas seulement à gagner de l’argent ».

D’actionnaires à parties prenantes

Ce nouveau type de capitalisme est connu sous le nom de « capitalisme des parties prenantes ».

Klaus Schwab, le fondateur et président exécutif du Forum économique mondial (WEF), a inventé ce terme en réponse à un essai de septembre 1970 dans le New York Times de l’économiste américain lauréat du prix Nobel Milton Friedman.

Friedman a attaqué les chefs d’entreprise qui ont déclaré que leurs entreprises avaient une « responsabilité sociale » pour faire face à des problèmes tels que la pauvreté et l’environnement.

Au lieu de cela, Friedman a vanté les vertus du «capitalisme actionnarial», où la responsabilité première des entreprises était envers leurs actionnaires. Les dirigeants d’entreprises n’étaient pas là pour résoudre les problèmes de la société, mais pour augmenter les profits, ce qui se traduisait par une plus grande prospérité pour tous.

L’économiste et éducateur américain Milton Friedman était l’un des principaux partisans du monétarisme qui est devenu influent dans les années 1970 et au début des années 1980. (Eddie Adams/Associated Press)

Schwab a rétorqué que les PDG ne devraient pas ignorer les besoins des actionnaires pour un retour sur investissement sain, mais devraient également tenir compte des besoins des autres « parties prenantes », notamment les travailleurs, les fournisseurs, les clients, la société civile et les communautés.

Ils devaient tous travailler ensemble pour résoudre les problèmes mondiaux.

« Les partenariats multipartites », a-t-il soutenu, seraient la voie de l’avenir.

Le capitalisme des parties prenantes était une idée convaincante, et de nombreux PDG étaient heureux de lui faire honneur, mais ils ont finalement été récompensés pour avoir maximisé les rendements des actionnaires, pas pour sauver le monde.

Tournant

Pendant la majeure partie des 50 dernières années, les idées de Friedman ont dominé les conseils d’administration des entreprises. Mais il y a des signes que le vent a commencé à tourner.

Après des années de croissance stagnante des salaires, de pertes d’emplois, de faible mobilité sociale, d’une crise climatique croissante, d’inégalités croissantes des revenus et de menaces politiques des politiques altermondialistes de Donald Trump à droite aux idéaux socialistes-démocrates de Bernie Sanders à gauche, les PDG comme Benioff ont conclu qu’il est temps de repenser.

« Si votre orientation consiste simplement à gagner de l’argent », a-t-il déclaré à un public de Davos en 2019, « je ne pense pas que vous allez rester très longtemps en tant que PDG ou fondateur d’une entreprise. »

Un manifestant proteste contre l’ordre de rester à la maison de la Californie au milieu de la pandémie de coronavirus le 1er mai 2020. La grande réinitialisation a commencé comme une tentative de réimaginer un monde post-pandémique qui était plus durable et inclusif, mais les critiques sont sceptiques qu’il peut marcher. (Robyn Beck/AFP/Getty Images)

Cette même année, la US Business Roundtable, composée des meilleurs PDG du pays, a publié une déclaration sur l’objectif de la société. Après 50 ans d’insistance sur l’existence des entreprises pour servir les actionnaires, elles ont maintenant pleinement adopté un capitalisme au service des parties prenantes.

En juin 2020, le WEF a lancé son Grande initiative de réinitialisation proclamant « le moment est venu de mettre le bouton de réinitialisation sur le capitalisme ».

Ils ont mis en garde contre le besoin urgent pour les parties prenantes mondiales de coopérer à la suite de la crise du COVID-19. Le WEF a déclaré que la Grande Réinitialisation serait une occasion rare de jeter des bases entièrement nouvelles pour les systèmes économiques et sociaux tout en relevant des défis mondiaux tels que l’inégalité des revenus et le changement climatique.

Mais les critiques disent que leur version du capitalisme des parties prenantes pourrait tout aussi bien être utilisée pour enraciner le pouvoir de l’élite des entreprises et influencer et saper la démocratie.

En 2021, bon nombre des associations commerciales et industrielles les plus puissantes du Canada se sont jointes aux anciennes ministres fédérales Lisa Raitt et Anne McLellan pour former la Coalition pour un avenir meilleur afin de promouvoir le capitalisme des parties prenantes.

« Le capitalisme tel que nous l’avons connu ne fonctionnera plus », a déclaré McLellan.

Au-delà de la ligne de fond

L’un des plus grands partisans de la réinvention du capitalisme au Canada est Guy Cormier, président et chef de la direction de la coopérative de services financiers montréalaise Mouvement Desjardins, qui gère plus de 91 milliards de dollars d’actifs.

« Nous avons construit le capitalisme d’une manière où nous utilisons les ressources avec un état d’esprit où elles seront toujours disponibles et il n’y a pas de prix pour ces ressources », a expliqué Cormier dans une récente interview. « Mais maintenant on sait qu’avec trop de consommation, trop de capitalisme, il y a plus d’inégalités et plus de pollution.

« Nous avons vu des gens perdre confiance dans les institutions, dans la démocratie, alors quand vous mettez tout cela ensemble, il y a peut-être quelque chose que nous devons changer dans le capitalisme. »

Des manifestants se sont rassemblés pour protester contre les mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus à Vienne, en Autriche, le 20 novembre 2021. Leur bannière se lit comme suit : « Grand échange, grande réinitialisation, arrêtez la saleté mondialiste ». (Florian Schroetter/Associated Press)

Benioff pense que les entreprises peuvent penser au-delà du résultat net.

Il aime se vanter des centaines de millions de dollars que Salesforce donne pour soutenir les écoles publiques, réduire les émissions de carbone, nourrir les affamés et loger les sans-abri.

Il appelle ses employés son « ohana », le mot hawaïen pour famille, tout en offrant des rendements impressionnants aux actionnaires.

Mais en 2022, ces retours sont devenus moins impressionnants. Salesforce faisait toujours de bons bénéfices, mais les coûts étaient en hausse, les revenus étaient en baisse et le stock a chuté de près de 50 %. Des investisseurs activistes ont commencé à acheter des actions, cherchant à apporter des changements dans l’entreprise. Certains se sont plaints qu’il était trop « réveillé ».

Benioff a répondu en licenciant 10% de son « ohana », en réduisant les coûts et en rachetant des milliards de dollars d’actions Salesforce. Le plan a fonctionné. Le titre a grimpé d’environ 40 % au premier trimestre de 2023.

Clairement, ce n’étaient pas les actions d’un homme qui pensait que le capitalisme actionnarial était mort. Le marché a parlé, il a répondu. Malgré tous les discours nobles sur la nécessité de se concentrer sur les besoins des parties prenantes, les affaires consistaient toujours à gagner de l’argent.

Pourtant, Cormier du Mouvement Desjardins croit que le changement est possible.

Guy Cormier est l’un des plus grands partisans du capitalisme des parties prenantes au Canada. Le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins affirme que si le capitalisme traditionnel est obsédé par la maximisation du profit, son entreprise s’éloigne de l’orientation exclusive vers le résultat net. (Paul Chiasson/La Presse canadienne)

Il dit que les jeunes investisseurs veulent des rendements financiers, mais ils sont également préoccupés par l’impact de leurs rendements sur l’environnement.

« Je pense que dans les cinq, 10 prochaines années, les rendements seront importants, mais pas nécessairement le facteur n ° 1. »

Qui choisit les intervenants ?

Même si cela s’avère vrai, il y a d’autres questions importantes sur le capitalisme des parties prenantes – comme qui choisit les parties prenantes et quel pouvoir auront-elles ?

Les entreprises voudront avoir une place à la table, mais l’élite des entreprises qui afflue à Davos chaque année ne représente qu’une petite partie de la communauté des affaires. D’autres voix se feront-elles entendre ?

Les travailleurs sont des parties prenantes importantes, mais pas, apparemment, s’ils sont syndiqués. De nombreuses entreprises, dont Starbucks, Amazon, Apple et Alphabet, la société mère de Google, mènent des campagnes féroces pour les empêcher de se syndiquer.

Ensuite, il y a tous les groupes de la société civile – y compris les ONG concernées, les organisations communautaires et les organisations caritatives – qui peuvent avoir des revendications légitimes en tant que parties prenantes, mais qui ne sont pas nécessairement d’accord sur les solutions aux grands problèmes comme l’urgence climatique.

Qui choisit quelles voix sont entendues ? Dans une démocratie, la réponse évidente est que les représentants élus devraient être à la tête de la table et choisir qui d’autre sera là.

Mais ce n’est pas ainsi que Benioff et d’autres PDG de Davos voient les choses.

« Nous devons agir », a déclaré Benioff lors d’une réunion virtuelle du WEF en 2021.

« Et nous ne pouvons pas simplement dire que le gouvernement va agir, car nous savons que le gouvernement n’est généralement pas très efficace aujourd’hui. »

La réunion annuelle du Forum économique mondial s’est tenue à Davos du 16 janvier au 20 janvier de cette année. Sur son site Web, le WEF exhorte « les parties prenantes mondiales à coopérer pour gérer simultanément les conséquences directes de la crise du COVID-19 » dans le cadre de l’initiative Great Reset. (Markus Schreiber/Associated Press)

Pour Benioff, la pandémie a prouvé que les gouvernements n’étaient tout simplement pas capables de résoudre les problèmes mondiaux. Seules les entreprises pouvaient le faire.

« Ce sont les PDG dans de très nombreux cas partout dans le monde qui ont été les héros », a-t-il déclaré. « Ce sont eux qui ont fait un pas en avant avec leurs ressources financières, leurs ressources d’entreprise, leurs employés, leurs usines et qui ont pivoté rapidement – non pas pour le profit, mais pour sauver le monde. »

Les élites mondiales des entreprises comme Benioff sont convaincues que les entreprises sont actuellement les seules organisations pleinement fonctionnelles de la société et pensent qu’elles doivent prendre l’initiative de tout type de partenariat avec le gouvernement et d’autres parties prenantes.

Dommages potentiels

Steven Globerman, chercheur principal au Fraser Institute, trouve cette perspective très inquiétante.

« Si vous allez admettre cela, vous dites essentiellement que la démocratie ne fonctionne pas », a-t-il déclaré dans une récente interview. « Nous pourrions aussi bien avoir un groupe d’autocrates qui décident de ce qui est socialement important et de ce qui ne l’est pas. »

Globerman est un économiste du marché libre. L’idée de limiter l’implication du gouvernement dans la prise de décision lui plairait normalement, mais en ce qui concerne la version du capitalisme des parties prenantes avancée par le WEF, il pense que nous devrions nous méfier des milliardaires qui font des cadeaux.

Il y a une distinction importante à faire entre un gouvernement limité et pas de gouvernement du tout, dit-il.

« Il y a un risque que beaucoup de mal soit fait si le gouvernement est essentiellement un partenaire avec les entreprises, où les chefs d’entreprise, dans un sens, peuvent définir l’agenda social. »

*Cet épisode a été produit par Ira Basen.