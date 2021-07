La grande régression

Une bande de police bloque une rue où une personne a été abattue à Philadelphie le 19 juillet. | Spencer Platt/Getty Images

Le taux d’homicides a chuté de façon spectaculaire dans les villes américaines au cours des années 2000. En 2020, ça a explosé. Cette montée continue.

De 1990 au milieu des années 50, Philadelphie a enregistré en moyenne 382 homicides par an. Mais à partir de 2008, les chiffres ont diminué régulièrement – ​​et en 2013 et 2014, la ville a enregistré moins de 250 meurtres par an.

La baisse des crimes violents à Philadelphie n’a pas attiré autant d’attention que les baisses à New York et à Los Angeles, mais elle était impressionnante en soi. Elle coïncidait avec une revalorisation notable des perspectives globales de la ville : le rajeunissement du Centre Ville, la reprise de la croissance démographique. « Je crois qu’il y a probablement encore des gens en vie aujourd’hui à cause de beaucoup de choses que nous avons faites à l’époque », a déclaré Michael Nutter, qui a été maire de 2008 à 2016.

Comme ailleurs, il n’y avait pas de consensus clair sur les causes de la baisse des crimes violents. Les criminologues ont proposé une série d’explications possibles, parmi lesquelles la disparition de l’épidémie de crack, l’expansion des forces de police dans les années 1990 et la réduction de l’exposition des enfants au plomb provenant de la peinture domestique et de l’essence.

Le débat était largement académique, une dispute amicale sur une histoire heureuse. Ces dernières années, cependant, la tendance a commencé à s’inverser à Philadelphie et dans certaines grandes villes du pays – d’abord progressivement, puis, l’année dernière, très fortement. Le taux d’homicides à l’échelle nationale a bondi d’environ 25% en 2020, le ramenant à son niveau de la fin des années 1990. Alors que le taux national est encore inférieur aux pics observés au début des années 1990, de nombreuses villes, dont Philadelphie, sont en fait proches ou dépassées de leurs sommets historiques. Et dans de nombreuses villes, dont Philadelphie, cette année est en passe d’être encore pire que l’année dernière.

Ce bilan vertigineux, très fortement concentré dans les quartiers noirs, a apporté une nouvelle urgence à la compréhension du problème. Mais la terrible expérience de la dernière année et demie a également offert l’occasion de comprendre ce qui motive la violence armée et comment la dissuader. La pandémie de coronavirus et les décisions prises par les autorités en réponse à celle-ci ont eu pour effet de défaire ou de geler d’innombrables services publics et interactions sociales de base qui auraient un effet préventif sur la violence. Les supprimer, un par un, a créé une sorte de test de résistance involontaire, montrant à quel point ils sont essentiels pour maintenir l’ordre social en bonne santé.

L’effet de ce retrait s’est ajouté à d’autres facteurs, tels que les réformes de la justice pénale à Philadelphie et dans d’autres villes, et une nouvelle détérioration des relations police-communauté à la suite d’un autre décès très médiatisé aux mains de la police. Les criminologues et les dirigeants des villes à travers le pays se démènent maintenant pour démêler ces couches de causalité alors que le pic se poursuit.

Dans le cadre d’une série de deux épisodes de Aujourd’hui, expliqué et une nouvelle enquête menée par Alec MacGillis de ProPublica, Miles Bryan et Jillian Weinberger de Vox se sont rendus à Philadelphie pour découvrir pourquoi la violence armée a augmenté dans tant de villes à travers le pays, et pourquoi Philadelphie en particulier a connu un pic aussi dramatique. Ils parlent au procureur de district progressiste de la ville, Larry Krasner, de ses récentes réformes ; aux jeunes adultes sur la réponse de la ville au coronavirus et au chaos de 2020 et du début de 2021 ; et aux familles directement touchées par la violence.

