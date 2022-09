(Photo – Jordy Cunningham/Capital News)

Partout au pays, des civils font leur part pour amasser des fonds pour la maladie de Parkinson ce week-end, et ce n’est pas différent à Kelowna.

La Grande marche de Parkinson Canada se déroule à travers le Canada aujourd’hui (10 septembre) et demain, avec l’événement de Kelowna qui se déroule aujourd’hui au Waterfront Park.

Les gens ont commencé à s’inscrire et à signer à 8h00 en prévision de la marche. Les équipes masculines et féminines de volley-ball de l’UBCO étaient également sur les lieux, faisant du bénévolat et participant à la collecte de fonds.

À partir de 1990, le but de l’événement annuel est de marcher, de recueillir des fonds et de sensibiliser à la maladie de Parkinson. La maladie sans remède connu (encore) touche plus de 15 000 Britanno-Colombiens et plus de 100 000 Canadiens chaque année.

L’objectif de Parkinson Canada en Colombie-Britannique d’amasser 300 000 $ cette année est déjà atteint à 88 % samedi matin avec 264 061 $ amassés. L’objectif pour l’ensemble du pays est de 1,5 million de dollars.

Kelowna n’est que l’un des 19 endroits en Colombie-Britannique qui accueillent la super marche cette année. Dans l’Okanagan, Vernon, Kamloops et Oliver organisent également l’événement.

Pour vous inscrire à l’événement ou faire un don, cliquez ici.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CommunautéÉvénementsKelowna