Les centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies recommandent que les premiers vaccins contre le coronavirus vont aux personnes dans les maisons de soins infirmiers et autres établissements de soins de longue durée ainsi qu’aux médecins, aux infirmières et aux agents de santé de première ligne, et il y a eu peu de désaccord sur ces orientations.

Mais qui devrait se faire vacciner ensuite?

« Il y a un consensus sur ce que nous appelons le groupe A1 », a déclaré dimanche le gouverneur de l’Ohio Mike DeWine sur « Face the Nation » de CBS. «Des gens qui risquent leur vie chaque jour, ainsi que là où nous avons subi le plus de pertes, et c’est dans nos maisons de retraite.

« Je pense qu’il y aura probablement plus de manque de consensus parmi les gens en général lorsque vous dépasserez ce premier groupe », a déclaré M. DeWine.

Dans des lignes directrices basées sur les recommandations d’un groupe d’experts, le CDC présente les deux prochains cycles de vaccination, connu sous le nom de Phase 1b et Phase 1c. La phase 1b comprendrait les personnes de 75 ans et plus et les travailleurs de première ligne essentiels qui ne sont pas dans les soins de santé, comme les pompiers, les policiers, les postiers, les employés d’épicerie, les travailleurs du transport en commun et les enseignants.