Cette semaine, le président élu Joe Biden a annoncé trois objectifs pour les 100 premiers jours de sa présidence liés à la pandémie COVID-19. Le plan a coïncidé avec le franchissement par les États-Unis de la sombre étape de 3000 décès COVID en une seule journée. C’était également une reconnaissance du fait que les 100 premiers jours de Biden, généralement le moment pour les nouveaux présidents de tenir leurs promesses de campagne et de poursuivre des priorités politiques agressives, seront largement jugés sur sa capacité à contenir les dommages causés par la pandémie et le ralentissement économique qui en résulte.

Pourtant, ce ne sera pas la somme de la tâche de la jeune administration Biden. Ils devront jongler avec ces deux crises avec de nombreuses autres responsabilités, tant étrangères que nationales, et le président élu espère sans aucun doute commencer à travailler sur son propre programme. La grande question de cette semaine est la suivante: quel est le défi le plus sous-estimé auquel Biden est confronté au cours de ses 100 premiers jours?

Le Congrès a toujours des challengers potentiels à un président sortant. La vice-présidente élue Kamala Harris a siégé au Sénat pendant la présidence de Trump avec six autres candidats à la présidentielle. Paul Ryan s’est présenté à la vice-présidence en 2012, car il a souvent affronté Barack Obama à la Chambre. L’ambition des candidats à la présidence et à la vice-présidence signifie souvent qu’ils ne veulent pas donner à leur adversaire potentiel une quelconque «victoire».

Le grand changement cette fois est que beaucoup de républicains qui cherchent à se présenter en 2024 – à moins d’une autre course de Trump – ne peuvent même pas admettre que Joe Biden est un président élu. Ted Cruz, qui s’est présenté contre Trump et pourrait probablement se présenter à nouveau, a proposé de plaider en justice pour annuler les résultats des élections s’il se rendait devant la Cour suprême. Jusqu’à présent, seuls 27 républicains du Congrès reconnaissent que Biden a gagné et même le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, que Biden considérait comme un ami, a évité de répondre aux questions sur les allégations de fraude de Trump.

Au Sénat, Cruz, Josh Hawley, Tom Cotton et Marco Rubio seront tous enclins à voter contre toute législation soutenue par Biden et à s’opposer à tous les candidats. Il est probable que les futurs modérateurs du débat républicain demandent si Biden a été légitimement élu, et personne ne veut être enregistré en disant cela. De plus, les républicains de la Chambre risquent de faire face à des défis majeurs s’ils aident Biden de quelque manière que ce soit.

Lors de son discours de victoire le mois dernier, Joe Biden a demandé aux Américains de « se donner une chance » et a insisté sur le fait qu’il serait président de tous les États, pas seulement de ceux qui ont voté pour lui. les votes des États qui ont voté pour Biden sont légitimes, et ils ne peuvent pas être considérés comme accommodant quelqu’un qui, selon leurs partisans, a volé l’élection. Le président élu a également déclaré lors de la campagne électorale que si Trump perdait, alors « la fièvre pourrait briser «Tant que Trump empoisonne la politique républicaine, il devra peut-être contourner complètement le parti infecté.

Lorsque Biden prendra ses fonctions, les dirigeants étrangers frustrés par l’administration Trump et désireux de modifier leurs relations avec les États-Unis auront hâte de parler.

Certains de ces appels seront plus conviviaux que d’autres, mais la plupart seront exigeants. De l’Europe, où le président Trump a tenté (à juste titre, mais pour de mauvaises raisons) de transférer le fardeau de la défense sur les pouvoirs locaux, Biden recevra probablement des demandes pour que les États-Unis augmentent leur subvention à la sécurité européenne. Alors que le président français Emmanuel Macron a appelé à utiliser le léger mouvement de Trump pour s’éloigner des partenariats militaires avec les alliés européens – « Nous ne pouvons pas être le partenaire junior des États-Unis », a-t-il déclaré plus tôt cette année, « je suis impatient de trouver des solutions européennes » – c’est peu probable. d’autres puissances européennes sont d’accord (il n’est pas clair non plus que Macron lui-même voudra maintenir cette distance si Biden propose un retour à la norme d’après-guerre).

De la Corée du Nord, une nouvelle provocation est probable. Un test de missile, peut-être, ou même une nouvelle démonstration nucléaire si le dictateur Kim Jong Un se sent particulièrement impatient pour un changement autorisé par Biden dans les relations entre les États-Unis et la Corée du Nord. Kim a l’habitude d’essayer de contraindre Washington à la table des négociations avec ces accès de pique, et une provocation précoce lui donnerait des informations précieuses sur la position de Biden envers son régime.

D’autres demandes viendront sans aucun doute aussi. Des pays d’Amérique latine, en particulier du Mexique, je m’attendrais à des demandes de renversement rapide des mesures anti-immigration les plus dures de l’administration Trump. De l’Iran, bien sûr, une pression pour que les États-Unis rentrent rapidement dans l’accord nucléaire que Trump a quitté. De la Chine, une demande de révocations tarifaires. Et de n’importe quel nombre de pays, alors que les vaccins américains contre le COVID-19 se déploient, plaident pour que ces vaccinations soient partagées.

Une difficulté que je m’attends à ce que Biden se sente vivement au cours de son premier mandat de président sera celle de faire en sorte que son alliée la plus puissante, Nancy Pelosi, reste présidente de la Chambre des représentants.

Je ne suggère pas que les démocrates perdront nécessairement la chambre basse lors des prochaines élections de mi-mandat, même si un tel renversement serait conforme aux tendances récentes. Même si son parti parvient à conserver de justesse le contrôle, il serait très difficile de justifier la réélection d’un président qui a présidé deux pertes consécutives, dont une au cours de laquelle les démocrates ont autrement repris la Maison Blanche.

Mais même cela ne sera qu’un prétexte utile pour les ressentiments les plus sérieux ressentis par les membres de son caucus. Pelosi a été trop intelligente de moitié, se moquant alternativement et en faisant des déclarations du bout des lèvres aux jeunes progressistes sérieux tout en aliénant parfois sa base de soutien principalement centriste dans la chambre basse en permettant à l’ancien groupe de devenir le visage public du parti.

Le centre ne peut pas tenir. Pelosi et d’autres centristes ne le pensaient pas vraiment lorsqu’ils ont passé quatre ans à suggérer que (par exemple) les réductions d’impôts de Trump étaient «le pire projet de loi de l’histoire du Congrès américain». Mais Alexandria Ocasio-Cortez et d’autres l’ont fait. Tôt ou tard, ils voudront savoir pourquoi la loi n’est pas abrogée, pourquoi le parti ne poursuit pas les soins de santé à payeur unique, pourquoi il n’y a pas de Green New Deal, pourquoi la fracturation hydraulique n’est pas interdite, pourquoi Israël n’est pas sur la recevoir la fin des sanctions financières, et la bonté sait quoi d’autre.

Je ne pense pas que la soi-disant «escouade» ait presque assez de voix pour choisir son orateur préféré. Mais comme le Tea Party avant lui, cette faction parvenue pourrait être assez puissante pour renverser un opérateur politique autrement habile.

Biden sans Pelosi serait un cerf dans les phares.

Le président élu Biden aura certainement les mains pleines de problèmes intérieurs au cours de ses 100 premiers jours, de la pandémie et de la campagne de vaccination à l’économie et (espérons-le) commencer à rassembler le pays. Mais sur la scène internationale, le Moyen-Orient devrait être en tête de sa liste. Une raison est évidente: c’est une région d’une importance vitale pour la stabilité du monde, impliquant des alliances clés des États-Unis. L’autre est surprenant: c’est un domaine dans lequel l’administration Trump a des réalisations tangibles sur lesquelles l’administration Biden peut s’appuyer.

Cette évaluation ne vient pas d’un partisan de Trump mais de l’ancien conseiller du département d’État d’Obama Ray Takeyh, écrivant dans le très courant Police étrangère magazine. Le mépris de Trump pour la sagesse conventionnelle (comme la conviction que la question palestinienne doit être abordée pour que des progrès se produisent dans les relations arabo-israéliennes) a contribué à négocier des accords de normalisation entre Israël et plusieurs pays arabes: les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan, et plus récemment le Maroc. Ce n’est pas la fin des hostilités au Moyen-Orient, mais c’est important.

Biden, un ami de longue date d’Israël, devrait rencontrer à la fois le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le Premier ministre suppléant Benny Gantz à la première occasion, affirmant à la fois l’endurance de la «relation spéciale» et l’ouverture aux changements de direction israélienne. Il devrait également tendre la main aux dirigeants palestiniens (contrairement à la position de «mauvais flic» de Trump) tout en indiquant clairement que la paix nécessite une acceptation significative de la sécurité d’Israël. Et il devrait envoyer un signal clair que les États-Unis continueront de rechercher une normalisation plus poussée entre Israël et le monde arabe.

De telles mesures auront également l’avantage supplémentaire de montrer que l’administration Biden n’est pas déterminée à annuler ou à rejeter tout ce qui a été fait sous Trump. Que la guérison commence!

Le défi le plus sous-estimé pour les 100 premiers jours d’une administration Biden sera de réparer la démocratie délabrée de l’Amérique. Les États-Unis sont actuellement pris au piège de l’accélération de l’autoritarisme conservateur, où les préjugés inhérents au collège électoral, au Sénat, aux législatures étatiques gerrymandered et à diverses mesures de suppression des électeurs permettent aux républicains de gagner le pouvoir même avec une minorité de voix, ce qu’ils peuvent utiliser pour renforcer le système.

Quelques tours de plus de ce cycle et la démocratie sera morte. Au minimum, ce pays a désespérément besoin d’un vote populaire national pour le président, d’un nouveau projet de loi sur le droit de vote pour garantir que les Américains ne soient pas privés de leur droit de vote, et de nouveaux États au Sénat pour rééquilibrer le parti pris républicain absurde dans cette chambre. Pour même avoir une prière en ce sens, les démocrates doivent balayer les deux scrutins en Géorgie le mois prochain et s’engager probablement dans une bataille politique acharnée même à ce moment-là. Franchement, je soupçonne que le président Biden ne fera rien sur l’une de ces priorités, quel que soit le déroulement du second tour. Mais s’il veut que les démocrates puissent un jour regagner le pouvoir national, il serait bien avisé de le faire.

