La grande question au cœur de la querelle des « emplois durables »

Combien de nouveaux emplois devez-vous créer pour assurer la transition d’une main-d’œuvre ?

Cela dépend à qui vous demandez.

Mais la réponse est au cœur d’une querelle intergouvernementale aux implications importantes pour l’économie, l’emploi et l’environnement.

Environ 138 000 personnes travaillent dans le pétrole et le gaz en Alberta, par Statistique Canada . Un ministre fédéral note d’information mettre le nombre à 187 000.

Et le gouvernement fédéral n’a pas proposé le nombre d’emplois qu’il vise à créer pour remplacer les emplois perdus dans la poursuite des objectifs d’émissions nettes nulles.

Les libéraux ont parlé pour la première fois d’une « transition juste » lors des élections de 2019.

Avance rapide jusqu’en 2023.

Un plan d’action formel pour l’emploi est attendu dans deux ans. Cela signifie que nous aurons passé plus de temps à anticiper la stratégie qu’il n’y a de temps pour y donner suite d’ici les échéances intermédiaires d’émissions de 2030.

La première législation officielle sur l’emploi est arrivée la semaine dernière.

Le projet de loi C-50 crée un conseil chargé de conseiller le gouvernement sur les emplois dans le domaine de l’énergie propre, exige qu’Ottawa présente un plan d’emplois durables tous les cinq ans et crée un secrétariat qui superviserait les travaux du gouvernement sur la création d’un secteur de l’énergie propre.

Appelez-le comme vous voulez – Transition juste ou Emplois durables ou un plan pour planifier un plan – la rhétorique en bretzel laisse un gros point d’interrogation planer sur les travailleurs.

Comme Kiran Kuruvinashetti, étudiant en génie à l’Université de Calgary, l’a dit à CBC News le mois dernier lors d’une discussion sur l’avenir de la province : « Tout va bien ici… la seule limite, ce sont les emplois.

Une perte ou un gain net ?

Ce n’est pas la préoccupation du ministre fédéral des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson.

« Je suis en fait assez inquiet qu’il y ait autant d’opportunités … nous n’aurons pas assez de travailleurs pour occuper les postes », a-t-il déclaré au début de l’année.

Il a vanté la rénovation de bâtiments, la construction, la capture de carbone et l’extraction de minéraux critiques.

Un rapport de RBC prévoit qu’entre 235 000 et 400 000 emplois dans l’énergie propre pourraient émerger de la transition. Ce même rapport on estime que 15 % de la main-d’œuvre du pays sera perturbée par le changement d’ici 2032.

Mais le gouvernement fédéral n’a pas dit où, quand et comment ces emplois se matérialiseront. Le projet de loi n’énonçait pas d’objectif de création d’emplois. Il n’a pas fixé d’objectifs d’élimination progressive. Il n’a pas donné de calendrier ferme.

Si vous ne pouvez pas quantifier l’impact d’une action spécifique, ne serait-il pas difficile de concevoir une politique pour y faire face ?

Le vide laissé par un manque de détails est souvent comblé par la tournure politique. Par exemple, le manque de précisions sur le plan de « transition juste » d’Ottawa a permis au premier ministre de l’Alberta d’avertir que la stratégie était une menace pour 2,7 millions d’emplois (cela s’est avéré être une lecture erronée d’une note d’information).

Bien que l’impact sur les emplois soit flou, les entreprises se méfient également de ce que cela signifie pour leur avenir.

Le nouveau plan d’emplois propres d’Ottawa est critiqué pour avoir potentiellement nui aux travailleurs du secteur pétrolier Le gouvernement fédéral a publié son nouveau plan pour des emplois durables, dévoilant un cadre pour la transition des travailleurs de l’industrie des combustibles fossiles vers l’énergie propre. Le plan libéral a été critiqué par des voix conservatrices affirmant qu’il nuit à l’industrie énergétique du Canada.

Les objectifs fédéraux de 2030 (une réduction de 40 % par rapport aux niveaux de 2005) nécessiteraient une réduction des émissions si importante que l’industrie l’a qualifiée de plafond de production de facto.

En 2021, le secteur pétrolier et gazier a produit plus d’un quart des émissions totales du Canada. Les titans du pétrole n’hésitent pas à souligner que le zéro net pour eux consiste à décarboner la production, pas à la tuer.

Les compagnies pétrolières disent qu’elles n’ont pas peur de faire passer leur entreprise au net zéro, mais ils demandent des investissements et une certitude réglementaire afin de pouvoir poursuivre des projets comme le centre de capture du carbone de 16,5 milliards de dollars prévu pour les sables bitumineux de l’Alberta.

Cenovus, l’un des membres de la Pathways Alliance, affirme que le consortium pourrait créer 35 000 emplois sur la voie du net zéro.

À des kilomètres d’un moment kumbaya

Alors que le calendrier se rapproche de 2030, les politiques canadiennes ont légèrement avancé par rapport aux sauts relatifs observés aux États-Unis, où des dizaines de milliards de dollars d’incitations à l’investissement dans l’énergie verte sont en jeu via le Loi sur la réduction de l’inflation .

Et tandis que cet abîme de compétitivité s’agrandit, il existe un fossé politique tout aussi important entre les gouvernements fédéral et provinciaux.

Ottawa propose également un plafond d’émissions qui pourrait fixer des limites à un total non vu depuis 1992 . La première ministre Danielle Smith a mis en garde le gouvernement fédéral contre l’introduction unilatérale de politiques qui auraient une incidence sur le pétrole et le gaz de l’Alberta.

« Il devrait y avoir la possibilité d’avoir un moment kumbaya », a déclaré Smith. « Mais le fait est qu’il y a une ligne dure. »

Wilkinson a repoussé ce conflit juridictionnel.

« Je pense que c’est une erreur pour quiconque de tracer une ligne claire dans le sable en disant que nous ne sommes pas prêts à faire des compromis sur quoi que ce soit », a-t-il déclaré.

Le revenu de milliers de Canadiens pourrait finir par dépendre d’un compromis en raison de l’effet d’entraînement de l’industrie sur le marché du travail.

Rapports de Statistique Canada chaque emploi direct dans le secteur pétrolier et gazier entraîne jusqu’à cinq emplois connexes supplémentaires dans des secteurs comme la vente, l’alimentation et la vente au détail.

L’emploi dans les ressources naturelles de l’Alberta a bondi 20 pour cent en 2021 alors que le secteur a rebondi après un effondrement l’année précédente.

La réalité est cruelle. Chaque année, environ un quart du PIB de l’Alberta repose sur les ressources naturelles. L’Alberta a le le quatrième plus grand réserve de pétrole dans le monde. Mais les prix sont aussi volatils que la géopolitique qui les influence.

Scénarios net zéro modélisés par la Régie de l’énergie du Canada rapport annuel 2023 prévoit que les émissions provenant de la production de pétrole et de gaz diminueront de 90 % d’ici 2050. Et cela pourrait s’accompagner d’une réduction de 76 % de la production.

(Le régulateur a modélisé deux autres scénarios – une dans laquelle le Canada atteint le zéro net d’ici 2050, mais les grands pays en développement comme la Chine et l’Inde progressent à un rythme plus lent. Dans cette version, la CER a déclaré que les prix mondiaux du pétrole resteraient probablement supérieurs à 60 $ US le baril jusqu’en 2050, la production canadienne de pétrole ne baissant que de 22 %.)

L’Alberta et Ottawa apportent leur soutien au développement du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone (CCUS). Les deux appuient l’expansion du pipeline Trans Mountain. Tous deux visent la neutralité carbone d’ici 2050.

Mais leurs différences d’approche alimentent des combats de haut niveau, chacun se demandant pourquoi l’autre ne pensera pas aux ouvriers.

Pendant ce temps, les marchés mondiaux et les décisions des investisseurs poussent indépendamment vers la décarbonisation.

Additionnez tout cela, c’est une situation qui laissera de nombreux travailleurs de l’énergie à la recherche de quelqu’un pour leur donner une réponse sur ce qu’il advient de leur emploi, de leur famille et de leur portefeuille dans la nouvelle économie propre.