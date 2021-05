La grande purge d’Amazon

La plupart des gens ne reconnaîtraient pas les noms des plus d’une douzaine d’entreprises chinoises, comme Mpow et Aukey, qui ont disparu. Mais ces deux-là vendent un grand nombre d’appareils électroniques tels que des chargeurs de téléphone et des batteries externes de smartphone. Si vous avez cliqué sur «acheter» sur le premier chargeur de téléphone ou casque sans fil que vous avez vu sur Amazon, cela peut provenir de l’un de ces marchands maintenant suspendus.

Aujourd’hui, je veux parler d’une purge semi-mystérieuse de produits sur Amazon. Les acheteurs ne l’ont probablement pas remarqué, mais ces expulsions nous en disent long sur les critiques Internet non fiables et montrent à la fois la puissance et les limites d’Amazon.

Cela signifie que certaines personnes ont été amenées à acheter des produits indésirables et que les marchands qui respectaient les règles étaient surpassés par ceux qui ne le faisaient pas. En bref, de fausses critiques nous font du mal et font d’Amazon un pire endroit pour faire du shopping.

Amazon a-t-il attrapé des marchands ou y a-t-il été contraint?

Il y a deux façons de voir ce qu’Amazon a fait. Le premier est qu’Amazon n’a pas peur de punir les entreprises qui déplacent beaucoup de marchandises pour protéger les acheteurs de la tromperie.

Le point de vue le moins charitable est qu’il est apparu qu’Amazon a ignoré le problème pendant longtemps. Et il n’est pas clair qu’Amazon ait découvert le problème par lui-même.

Publication Recode de Vox signalé cette pression de la Federal Trade Commission a conduit à au moins une des suspensions du vendeur. Et un site Web de recommandation de sécurité informatique a récemment découvert une base de données de marchands Amazon organiser des paiements en échange d’environ 13 millions d’avis élogieux. Cette divulgation a eu lieu juste avant la levée des interdictions d’Amazon.

Et maintenant?

Je comprends si vous ne voulez pas savoir comment la saucisse d’achat en ligne est fabriquée. La plupart du temps, acheter des produits d’Amazon et d’autres sites réputés s’avère très bien. (Si vous souhaitez mieux vous protéger, voici quelques conseils pour faire vos achats en toute sécurité et de manière fiable.)

Kaziukėnas a également suggéré qu’il serait peut-être temps d’arrêter d’utiliser les avis comme moyen de référence pour évaluer les opinions des autres sur les produits ou services. «C’est Internet», dit-il. « Rien n’est réel sur Internet. »

Et c’est ça le problème, n’est-ce pas? Ne serait-il pas plus agréable de pouvoir cliquer avec plus de confiance sur «acheter» sans craindre d’être induits en erreur? Ne devrions-nous pas exiger plus d’Amazon, Japper, TripAdvisor et Tomates pourries pour s’assurer que les commentaires sont aussi fiables et transparents que possible? Nous ne devrions pas avoir à supporter les contrefaçons et les fraudes.