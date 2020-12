AUBURN, Ala.: Allen Flanigan a marqué 14 points, 15 Tigers ont vu le temps de jeu, une douzaine de buts et Auburn a battu Troy 77-41 samedi, remportant une quatrième victoire consécutive.

Flanigan, qui a joué 26 minutes, a réussi un tir de 4 en 7 et a effectué quatre passes décisives. Jaylin Williams a ajouté 11 points au tir 5-en-6 avec six rebonds et deux interceptions. JT Thor a ajouté 10 points.

Auburn n’a jamais été à la traîne après que Flanigan ait chuté dans un 3 points dans la première minute et utilisé des points de 13-0 et 20-0 pour mener 43-10 à la mi-temps.

Les Tigres (5-2) tiraient à 57%, soit 28 sur 49 sur le terrain, mais étaient 7 sur 20 au-delà de l’arc à 3 points après avoir établi un record d’école pour 3s avec 22 plus tôt dans le mois.

Troy (4-4) est arrivé après avoir accordé 13 réussis 3 lors de ses trois matchs précédents.

Le deuxième Flanigan est un tiers de la rotation des jeunes gardes de départ d’Auburn. L’étudiant de première année Justin Powell a marqué trois points avec huit passes en 22 minutes et le étudiant de deuxième année Tyrell Jones a récolté quatre fautes en sept minutes avec deux points et deux rebonds.

Nick Stampley a mené les chevaux de Troie avec 13 points, aucun autre cheval de Troie n’en a marqué plus de cinq.

Troy, à seulement 89 miles de là, avait remporté le dernier match à Auburn en 2009 mais les Tigers mènent la série 11-1.

Les Tigres joueront un autre match non-conférence, contre l’État des Appalaches mardi, avant d’ouvrir le match de la Conférence du Sud-Est contre la visite de l’Arkansas, le 30 décembre.

