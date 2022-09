La grande ouverture de Tammy Rivera en vedette sur ‘Waka & Tammy’

Tammy Rivera a secoué ses parents en essayant de faire en sorte que la grande ouverture fasse ce qu’elle fait!

Bonne journée de bosse ! Nous sommes à un jour d’un tout nouvel épisode de “Waka & Tammy : What The Flocka” et cette semaine marque une occasion très spéciale : la grande ouverture de Tammy ! Nous avons un extrait exclusif en avant-première de L’épisode de jeudi où Tammy a toute son aide pour essayer de s’assurer que tout est en ordre pour son grand jour. Il y a aussi un gros point d’interrogation en ce qui concerne Waka. Quelqu’un a-t-il vu ou entendu parler de lui ? Va-t-il se montrer ? Après tout, lui et Tammy sont toujours amis, alors pourquoi ne la soutiendrait-il pas lors de son grand jour ?

Découvrez le clip ci-dessous:

D’après ce que nous pouvons voir, la boutique de Tammy et ses créations sont absolument magnifiques.

Voici à quoi s’attendre de l’épisode:

Cet épisode suit Tammy et Waka alors que leurs entreprises les occupent pendant que Charlie recherche activement sa vocation.

Il ne peut pas être facile de naviguer dans l’ouverture d’une nouvelle entreprise tout en divorçant, tout en élevant un enfant, mais Tammy fait un travail phénoménal. Bravo également à elle pour avoir toujours demandé de l’aide. Vous pouvez dire qu’elle a un bon système de soutien. Il y a tout un village de gens derrière Tammy qui s’assurent qu’elle a toute l’aide dont elle a besoin pour réaliser ses rêves.

Nous avons tous besoin de bonnes personnes dans notre coin pour nous retenir ! Si vous avez un bon village, assurez-vous de leur dire que vous les aimez et que vous les appréciez.

Le tout nouvel épisode de ‘Waka & Tammy: Qu’est-ce que le Flocka’ diffusé le jeudi 29 septembre à 21 h HNE / 20 h CST sur WeTV.

Allez-vous regarder?