La grande nouvelle mise à jour d’Airbnb est axée sur la flexibilité – voici les nouveautés

Airbnb annoncé plus que 100 nouveaux changements et mises à jour lundi sur sa plate-forme en mettant l’accent sur la flexibilité, avant une augmentation largement attendue des voyages alors que la pandémie de Covid-19 continue de s’atténuer dans certaines régions du monde. Les changements interviennent à la suite des résultats d’Airbnb au premier trimestre. Alors que sa perte nette a triplé en raison des remboursements de dette et des coûts de restructuration, elle a déclaré 64,4 millions de nuitées et d’expériences réservées, en hausse de 39% par rapport au trimestre précédent et de 13% d’une année sur l’autre, montrant que la société rebondissait après l’impact de la pandémie. Lors de l’appel aux résultats d’Airbnb plus tôt en mai, le PDG Brian Chesky a déclaré que la société allait travailler pour orienter la demande des clients vers l’endroit où elle savait qu’elle avait l’approvisionnement des hôtes. Les changements peuvent l’aider à le faire. Chesky a déclaré lundi qu’Airbnb effectuait également les mises à jour car les gens sont moins attachés à la maison et au travail, voyagent plus fréquemment et restent plus longtemps dans leurs destinations de voyage.

Modifications pour les clients Airbnb

Airbnb ajoute trois nouvelles options de recherche, notamment des dates, des destinations et des listes flexibles. La fonction de correspondance flexible affichera les options qui se situent juste en dehors des paramètres de recherche d’un utilisateur. Par exemple, une annonce apparaîtra toujours dans la recherche, même si elle est légèrement plus chère ou à quelques kilomètres en dehors de la plage d’origine. Avec des destinations flexibles, l’application ou le site Web d’Airbnb peut recommander certains types de maisons uniques, tels que des châteaux ou des maisons en adobe, à la recherche. La fonctionnalité de dates flexibles a commencé à être déployée en février et permet aux utilisateurs de rechercher une destination sans contrainte de temps spécifique. Cela signifie qu’il est plus facile de rechercher si vous souhaitez simplement voyager et que vous êtes ouvert à la semaine ou au mois de disponibilité. Airbnb a déclaré lancer également un processus de paiement plus rapide, des systèmes de révision mis à jour et des politiques d’annulation plus claires. Vous recevrez également un nouveau guide d’arrivée, qui fournira des informations telles que les codes de porte, les instructions de connexion Wi-Fi et les directions à la propriété.

Modifications pour les hôtes Airbnb