La grande mise à jour de Telegram est pour les amoureux d’Emoji

Une nouvelle mise à jour est déployée sur Telegram aujourd’hui et il s’agit d’emoji. Si vous aimez les emoji, les emoji personnalisés, les emoji animés ou tout autre type d’emoji, vous allez vous régaler.

Telegram a annoncé sa nouvelle plateforme Emoji “où tout le monde peut télécharger des packs personnalisés avec des styles artistiques et des personnages uniques pour les utilisateurs de Telegram Premium.” Les gens peuvent utiliser ces packs d’emoji personnalisés téléchargés dans des messages ou des légendes, et les utilisateurs premium ont accès à 10 autres packs d’emoji.

Pour rendre plus évident que tous ces nouveaux emoji personnalisés et animés sont disponibles, vous verrez le raccourci autocollant dans la boîte de message se transformer en un raccourci emoji au fur et à mesure que vous tapez. Ce raccourci mène à un nouveau panneau emoji, où vous verrez des suggestions et pourrez parcourir vos différents packs. Pour rendre les choses (potentiellement) plus faciles, taper des raccourcis comme :smile ou :lol vous donnera également toutes les options disponibles.

Et enfin, les emoji personnalisés peuvent être interactifs dans les discussions en tête-à-tête, de sorte que “n’importe quel utilisateur peut appuyer pour jouer des effets synchronisés en plein écran” à partir de tous les emoji que vous envoyez à vos amis.

Pour les utilisateurs iOSil existe de nouveaux panneaux d’autocollants, de GIF et d’emoji “avec des onglets séparés pour les autocollants, les GIF et les emoji – tout comme sur les applications Android, de bureau et Web”.

Dans d’autres actualités sur les fonctionnalités de Telegram Premium, les utilisateurs trouveront un paramètre qui leur permet de contrôler qui peut leur envoyer des messages vocaux et vidéo. Les options sont désormais Tout le monde, Mes contacts ou Personne.

Il existe des contrôles supplémentaires qui vous permettront de choisir des personnes ou des groupes spécifiques, et bien sûr, vous pouvez toujours convertir des messages audio en texte. Les paramètres pour tout cela se trouvent dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Messages vocaux.

La dernière nouveauté pour les utilisateurs Premium est une option pour “partager l’expérience avec vos amis, votre famille et vos collègues en leur envoyant un abonnement prépayé de 3, 6 ou 12 mois – à prix réduit”. Pour ce faire, vous pouvez appuyer sur l’image de profil de quelqu’un dans un chat, puis sur le menu à 3 points pour “Gift Premium”.

Ces mises à jour semblent être déployées immédiatement, car j’ai déjà vu la mise à jour sur Android.

// Télégramme