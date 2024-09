La grande mise à jour de l’IA Siri de l’iPhone 16 pourrait être lancée en mars 2025 : rapport

L’iPhone 16 est sorti, mais pas Apple Intelligence, sa fonctionnalité phare. C’est le sentiment qui circule sur les réseaux sociaux depuis le lancement de la nouvelle série d’iPhone 16. Et à juste titre : Apple n’a pas encore publié les fonctionnalités d’Apple Intelligence. Elles arriveront avec la mise à jour iOS 18.1 à l’avenir, mais si beaucoup s’attendent à ce que la suite complète de fonctionnalités d’IA soit disponible dans la prochaine mise à jour, la réalité est qu’Apple les publiera progressivement au cours des prochains mois avec les mises à jour iOS 18.1, iOS 18.2, iOS 18.3 et iOS 18.4, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Apple travaille dur sur les mises à jour d’iOS 18

Dans son Bulletin d’information Power OnGurman a révélé qu’Apple pourrait travailler sur la mise à jour iOS 18.2, avec Genmoji, l’intégration de ChatGPT et l’application Image Playground, trois des plus grandes fonctionnalités présentées lors de l’événement WWDC 2024 plus tôt cette année. Cette mise à jour est attendue d’ici décembre. Cependant, les principales fonctionnalités de la star du spectacle, le Siri sensible à l’écran et super intelligent – qui a même inspiré le nom de l’événement « It’s Glowtime » pour le lancement de l’iPhone 16 – pourraient ne pas arriver avant 2025. Gurman rapporte que les fonctionnalités remaniées de Siri seront introduites en même temps qu’iOS 18.4, qui portera la plupart des mises à jour, bien que certaines puissent même être livrées avec iOS 18.3, prévu pour janvier-février. Cela dit, iOS 18.4 devrait être lancé en mars 2024, avec un achèvement complet prévu pour février 2025. Cela dit, vous obtiendrez la nouvelle interface utilisateur lumineuse de Siri et certaines fonctionnalités avec la mise à jour iOS 18.1.

Déploiement progressif d’Apple Intelligence : quelles conséquences pour les acheteurs ?

Les acheteurs qui s’attendent à ce que l’Apple Intelligence soit entièrement chargée sur leur iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max ou iPhone 16 standard n’obtiendront ces fonctionnalités que via des mises à jour bêta pour le moment. Cependant, iOS 18.1 n’est pas loin et pourrait être lancé en octobre. Mais, en attendant, Gurman note que ce déploiement échelonné pourrait en effet mettre à l’épreuve la patience des consommateurs, d’autant plus que certaines fonctionnalités pourraient n’arriver qu’en mars 2025. Il reste à voir comment Apple gérera toute réaction négative potentielle ou si les clients continueront à apprécier les appareils pour leurs nouvelles fonctionnalités d’appareil photo et leur facteur de nouveauté.

