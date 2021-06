La grande mise à jour de Google Play devient étrange avec la gestion des applications

Google déploie une mise à jour de Google Play qui a fait son apparition il y a quelques semaines, mais semble toucher plus d’appareils cette semaine. La mise à jour est remarquable car elle change radicalement la section « Mes applications et jeux » en une nouvelle zone « Gérer les applications et les appareils » où tout se présente et fonctionne différemment.

Dans cette nouvelle zone « Gérer les applications et l’appareil », vous ne trouverez que deux pages pour « Aperçu » et « Gérer ». Avant cette mise à jour, vous disposiez de Mises à jour, Installées, Bibliothèque, Partage et Bêta, qui étaient toutes assez logiques du point de vue de la gestion. Maintenant, cependant, vous allez devoir vous habituer à une configuration qui implique de nouveaux robinets, filtrage, etc. pour effectuer les anciennes tâches d’une nouvelle manière.

La page « Présentation » affiche votre statut Play Protect, si vous avez des mises à jour disponibles (y compris combien, avec des boutons pour mettre à jour ou voir les détails), combien de stockage vous utilisez, un raccourci pour partager des applications et un autre pour gérer vos notes et critiques.

Ainsi, au lieu de vous diriger vers l’ancienne page Mises à jour, où vous aviez une liste d’applications avec des mises à jour disponibles en haut d’une liste récemment mise à jour, vous pouvez maintenant voir combien de mises à jour vous avez en attente, mais vous devrez ensuite appuyer sur l’une des deux boutons pour accéder à la page de mise à jour pour que cela se produise.

Là où les choses deviennent vraiment bizarres, c’est dans la page « Gérer ». À partir de là, vous pouvez filtrer par installé ou non installé, par ceux avec des mises à jour disponibles ou s’il s’agit de jeux. Vous pouvez même trier à partir de là de plusieurs manières, par taille ou par nom ou par la plupart/loués.

Besoin de trouver vos applications bêta, comme vous pouviez le faire auparavant dans un panneau séparé ? L’ami du site qui a envoyé ces captures d’écran dit qu’ils ont regardé et regardé et cherché et ne peuvent toujours rien trouver qui ressemble à cette ancienne section bêta. Je ne sais pas à quel point c’était important ou utilisé, mais c’était un moyen de suivre vos diverses expériences bêta en un seul endroit.

Ni Tim ni moi ne voyons la mise à jour, mais j’en ai déjà vu au moins une fil reddit s’en plaindre plus tôt aujourd’hui. J’exécute la même version de Google Play du 25.6.14-21 comme indiqué ci-dessus sans les modifications.

Ce n’est pas le premier grand changement apporté à Google Play ces derniers mois. Vous êtes probablement encore en train d’essayer de vous habituer à la fin du menu hamburger et le sélecteur de compte étant maintenant votre menu principal. Je sais que j’ai encore du mal avec ça. Ils ont commencé à tester cela en janvier, donc si vous ne voyez pas le changement ci-dessus, cela pourrait prendre un certain temps avant que nous l’obtenions tous. C’est comme ça que Google roule.

Vous voyez la nouvelle zone de gestion des applications ? Pensées?