La grande mise à jour de décembre de votre téléphone Google Pixel est arrivée

Non seulement c’est une journée de mises à jour pour les téléphones Google Pixel, étant le premier lundi du mois, c’est aussi une journée Pixel Feature Drop et la sortie d’une version trimestrielle majeure. C’est vrai, si vous possédez un téléphone Pixel (comme le Pixel 4a jusqu’au nouveau Pixel 7), cette mise à jour Android de décembre est plus importante qu’un correctif de sécurité mensuel normal.

Nous avons un article complet sur tout ce qui est nouveau dans le Pixel Feature Drop de décembre, mais les points forts incluent la prise en charge de Spatial Audio, les étiquettes de haut-parleurs dans Recorder, le VPN gratuit pour Pixel 7 et le nouveau hub de sécurité. Il y a aussi quelques goodies Pixel Watch. Vous pouvez tout savoir sur les nouvelles fonctionnalités dans cet article.

S’agissant d’une énorme mise à jour trimestrielle, n’oubliez pas qu’il s’agit de la version Android 13 QPR1 qui est en version bêta depuis plusieurs mois. Si vous avez rejoint le programme bêta QPR1, vous le testez depuis un certain temps. En tant que QPR (Quarterly Platform Release), la liste des bogues corrigés pourrait être énorme. Nous devrions avoir cela pour vous sous peu.

À partir de ce moment, Google a publié l’image d’usine de décembre et les fichiers OTA 13.0 pour tous les téléphones Pixel actifs, y compris les Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 et Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 , et Pixel 7 Pro. Tout ici devrait être à l’heure, sans retard. Si nous ne voyons pas de mise à jour arriver pendant quelques jours, nous ne manquerons pas de vous en informer. Le déploiement devrait commencer “aujourd’hui”.

Voici les nouvelles versions de votre appareil :

Mondial

Pixel 4a : TQ1A.221205.011

Pixel 4a (5G) : TQ1A.221205.011

Pixel 5 : TQ1A.221205.011

Pixel 5a (5G) : TQ1A.221205.011

Pixel 6 : TQ1A.221205.011

Pixel 6 Pro : TQ1A.221205.011

Pixel 6a : TQ1A.221205.011

Pixel 7 : TQ1A.221205.011

Pixel 7 Pro : TQ1A.221205.011

Canada

Pixel 4a : TQ1A.221205.011.B1

O2 (Royaume-Uni)

Pixel 6a : TQ1A.221205.012

Pixel 7 : TQ1A.221205.012

Pixel 7 Pro : TQ1A.221205.012

Google devrait commencer à diffuser ces mises à jour sous peu en direct (Paramètres> Système> Mise à jour du système), mais si vous ne voulez pas attendre Google et préférez mettre à jour manuellement, vous trouverez chaque image d’usine ou fichier OTA sur les liens. dessous. Pour savoir comment flasher une image d’usine, c’est par ici. Pour savoir comment flasher un fichier OTA .zip, c’est par ici.

Liens: