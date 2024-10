La grande mise à jour 24H2 de Windows 11 est là : 5 fonctionnalités à essayer en premier

Microsoft a publié sa grande mise à jour d’automne 2024 pour Windows 11, nom de code 24H2, et elle apporte une multitude de mises à jour et de correctifs qui devraient améliorer un peu votre expérience Windows.

Même si vous êtes un fan inconditionnel de Windows 11, vous n’avez peut-être pas remarqué que Windows 11 24H2 est là, et pour cause : Microsoft échelonne le déploiement de grosses mises à jour comme celle-ci sur plusieurs semaines ou mois, vous ne le verrez donc peut-être pas. à moins que vous ne fassiez preuve de diligence dans la vérification des mises à jour Windows et que vous gardiez le paramètre « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » activé.

Il peut même être installé sans que vous le remarquiez : un moyen simple de vérifier quelle version de Windows 11 vous utilisez consiste à appuyer sur le bouton Démarrer et à taper « Informations Windows », puis à sélectionner « Spécifications Windows » dans les résultats. Cela ouvrira la page À propos de vos paramètres système, où vous pourrez voir quelle édition et version de Windows 11 vous utilisez.

Si vous voyez la version 24H2 répertoriée, félicitations : vous avez la grosse mise à jour d’automne de Windows 11 ! Il existe toutes sortes de petits changements et correctifs visant à améliorer Windows (comme la prise en charge du Wi-Fi 7), ainsi que de nouvelles fonctionnalités à essayer.

Certaines des nouvelles fonctionnalités sont exclusivement disponibles sur les PC Copilot+, comme la nouvelle fonctionnalité Windows Recall, les sous-titres en direct et certaines mises à niveau graphiques avancées.

Mais vous n’avez pas besoin d’un PC Copilot+ sophistiqué pour profiter des nombreuses nouvelles mises à niveau de la dernière version de Windows. Quel que soit le PC que vous possédez, voici 5 de mes nouvelles fonctionnalités Windows 11 préférées que vous devriez découvrir en premier !

Phone Link arrive dans la barre des tâches

(Crédit image : Microsoft)

L’une de mes choses préférées dans l’utilisation d’un Mac avec mon iPhone est la façon dont Apple facilite la réception de mes messages texte sur les deux appareils, afin que je puisse les voir pendant que je travaille sans prendre mon téléphone.

Chez Tom’s Guide, nos rédacteurs experts s’engagent à vous apporter les meilleures nouvelles, critiques et guides pour vous aider à rester informé et à avoir une longueur d’avance !

Windows 11 dispose depuis un certain temps déjà d’une application anémique Phone Link qui vous permet de connecter sans fil votre smartphone Android ou iOS à votre PC pour vérifier les messages, mais elle ne peut pas égaler l’interopérabilité des iPhones et des Mac.

Cependant, avec la mise à jour 24H2, la situation s’améliore beaucoup, au moins si vous possédez un téléphone Android. Ceux d’entre nous qui utilisent des iPhones sont toujours bloqués avec juste une application Phone Link dans la barre des tâches affichant nos notifications, mais vous avez un appareil Android, vous pouvez envoyer et recevoir des messages depuis votre PC Windows 11, parcourir à distance les fichiers de votre téléphone et même voir un live. affichage de l’état de la batterie de votre téléphone, de l’état de la connexion et des messages récents dans votre menu Démarrer. Vous pouvez même utiliser l’appareil photo de votre smartphone Android comme webcam en accédant à Paramètres > Bluetooth et appareils > Appareils mobiles.

C’est fondamentalement presque aussi performant que la fonctionnalité iPhone Mirroring de macOS Sequoia, du moins si vous utilisez un appareil Android.

Paramètres rapides développés

(Crédit image : Futur)

Une fois que vous disposez de 24H2, essayez d’ouvrir le menu Paramètres rapides, ce que vous pouvez faire en cliquant sur l’icône Wi-Fi dans le coin de votre barre des tâches.

Lorsque vous le faites, vous devriez remarquer que l’interface simplifiée habituelle a été étendue et dotée de pages que vous pouvez parcourir à l’aide de votre souris ou en cliquant sur les icônes en forme de flèche dans le côté droit du menu.

Ce changement vous donne essentiellement un accès facile à tous les outils de votre menu Paramètres rapides, au lieu de vous limiter à ce que vous y mettez.

La valeur est que Microsoft peut continuer à ajouter des outils et que vous pouvez simplement faire défiler vers le bas pour y accéder, au lieu d’avoir à fouiller dans les outils « Modifier les paramètres rapides » pour les ajouter manuellement.

L’un des nouveaux paramètres que vous pouvez rapidement activer ou désactiver à partir du menu Paramètres rapides est le mode Économie d’énergie, un autre nouvel ajout que j’expliquerai ensuite.

Nouveau mode d’économie d’énergie

(Crédit image : Futur)

Une fois que vous aurez obtenu la mise à jour 24H2, vous remarquerez peut-être le nouveau bouton Économiseur d’énergie dans votre menu Paramètres rapides, qui est fondamentalement une meilleure version du mode Économiseur de batterie existant.

L’économiseur de batterie existant dans Windows 11 n’est disponible que sur les ordinateurs portables et, lorsqu’il est activé, tente de réduire la consommation d’énergie en effectuant des opérations telles que l’atténuation de l’écran et la limitation de l’activité des applications en arrière-plan.

Il est désormais remplacé par le mode Économie d’énergie, disponible sur les ordinateurs portables et de bureau afin que vous puissiez l’utiliser pour réduire votre facture d’électricité et prolonger la durée de vie de la batterie.

Cela fait partie des efforts continus de Microsoft pour rendre Windows plus respectueux de l’environnement, et dans le menu Paramètres > Système > Alimentation et batterie, vous trouverez une multitude d’options que vous pouvez utiliser pour affiner la quantité d’énergie consommée par votre appareil lorsqu’il est branché. et lorsque vous êtes sur le nouveau mode d’économie d’énergie.

Actualisation du Wi-Fi

(Crédit image : Futur)

L’une des plus petites nouveautés que j’apprécie vraiment, vraiment, est le nouveau bouton du menu Wi-Fi de la barre des tâches de Windows 11 qui vous permet d’actualiser votre vue des réseaux Wi-Fi disponibles.

Si cela semble être une fonctionnalité mineure, c’est bien le cas, c’est pourquoi il a été incroyablement frustrant d’utiliser des ordinateurs portables Windows sur Wi-Fi au cours des dernières années. Il y a eu tellement de fois où j’ai essayé de me connecter au point d’accès de mon iPhone dans une salle de conférence ou un wagon bondé, pour ensuite être frustré par le déluge d’autres réseaux Wi-Fi qui remplissaient ma file d’attente de réseaux disponibles.

Dans le passé, j’ai dû désactiver et activer le Wi-Fi sur mon ordinateur portable à plusieurs reprises afin d’actualiser la liste des réseaux afin que celui que je souhaite soit disponible. Avec cette nouvelle fonctionnalité, je peux simplement appuyer sur le bouton d’actualisation sur les réseaux Wi-Fi chaque fois que j’en ai besoin – une mise à niveau petite mais bienvenue pour Windows.

L’Explorateur de fichiers reçoit des mises à niveau indispensables

(Crédit image : Futur)

Lancez l’Explorateur de fichiers et vous remarquerez peut-être quelques nouvelles fonctionnalités avec lesquelles jouer, y compris un nouvel ensemble d’outils de compression qui vous permettent non seulement de compresser au format .ZIP, mais aussi maintenant .TAR et .7z.

Cela met effectivement fin au long âge sombre dans lequel nous, les utilisateurs de Windows, avons vécu en ce qui concerne la compression de fichiers. Pendant très longtemps, nous avons dû télécharger quelque chose comme 7-Zip chaque fois que nous voulions compresser ou décompresser un fichier dans un format autre que .RAR, mais une récente mise à jour de Windows 11 a débloqué la capacité de Windows à décompresser les fichiers .7z.

Maintenant que 24H2 a ajouté la possibilité de compresser également des fichiers dans ces formats, vous n’avez plus besoin d’aller sur le Web pour obtenir un outil de compression de fichiers décent, même si vous le souhaiterez peut-être toujours, car les outils de compression de fichiers intégrés de Windows 11 sont toujours beaucoup plus lent que quelque chose comme 7-zip.

Pendant que vous vous amusez dans l’Explorateur de fichiers, notez une autre de mes nouvelles fonctionnalités préférées dans 24H2 : les étiquettes de texte sur les boutons Couper, Copier, Renommer, Partager et Supprimer dans le menu contextuel du clic droit.

Depuis les débuts de Windows 11, ces fonctions se cachent dans le menu contextuel sous forme d’icônes, et alors que j’ai enfin appris laquelle, il m’a fallu des mois pour me souvenir.

Désormais, les nouveaux utilisateurs de Windows 11 n’auront plus à faire face à ce casse-tête : les étiquettes de texte se trouvent sur les nouvelles icônes, il est donc rapide et facile de trouver les boutons Supprimer ou Renommer.

Ce ne sont là que quelques-unes des nouvelles fonctionnalités disponibles pour tous dans Windows 11 24H2, alors continuez à fouiller pour voir les autres nouveautés de Windows.

Microsoft élimine également certaines fonctionnalités du système d’exploitation, c’est pourquoi Windows perd ces 7 fonctionnalités en 2024. Vous ne manquerez probablement pas de fonctionnalités comme Cortana et WordPad, mais cela vaut la peine d’être connu alors que nous nous préparons pour 2025 !