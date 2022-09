Et en ce moment, les entreprises sont inquiètes car les syndicats représentant plus de 60 000 travailleurs prévoient de quitter le travail à la fin de la semaine s’ils ne peuvent pas garantir certaines dispositions de qualité de vie dans leurs contrats. Cela pourrait signifier plus d’étagères vides, des fermetures temporaires d’usines et, bien sûr, des prix plus élevés sur les biens de consommation. C’est aussi un jeu d’échecs politique pour l’administration Biden et les démocrates, dont les chances aux élections de mi-mandat commençaient tout juste à s’améliorer.

Ce n’est pas votre conflit habituel de salaire syndical. En fait, les chemins de fer de fret ont prospéré pendant la pandémie, engrangeant des bénéfices records. Au lieu de cela, les syndicats se battent pour les règles relatives aux horaires, ce qui oblige les ingénieurs et les chefs de train à être “sur appel” sept jours sur sept. Et dans cette ligne de travail, être prêt à partir signifie être prêt à littéralement prendre un train, pas seulement se connecter pour envoyer des e-mails depuis la plage. Ils en ont assez d’être privés de temps personnel, ce qui contribue à un taux d’abandon élevé, laissant les équipages en sous-effectif. L’emploi dans les principaux chemins de fer du pays a diminué de plus de 30 000, soit environ 20 % de la main-d’œuvre, depuis que le dernier contrat a été conclu en 2017. Les dirigeants disent que leurs membres sont à un point de rupture. “Nos membres sont licenciés pour être tombés malades ou pour avoir assisté à des visites médicales de routine alors que nous nous efforçons de sortir d’une pandémie mondiale”, ont écrit les dirigeants syndicaux au cours du week-end. Ils ont déclaré que les politiques d’assiduité “détruisent la vie de nos membres, qui sont l’épine dorsale de l’industrie ferroviaire”. Contexte clé : Le président Biden a empêché une grève il y a deux mois en imposant une période de réflexion de 60 jours au cours de laquelle un panel qu’il a nommé a examiné les différends et proposé des recommandations.

Seule une poignée des 12 syndicats ont accepté les recommandations du panel, qui incluent une augmentation de salaire de 24% au cours des cinq prochaines années et des primes en espèces.

Cette période de réflexion doit expirer après à 00h01 HE vendredi. Après cela, Biden n’aura plus le pouvoir d’empêcher une grève.

À ce stade, seul le Congrès pourrait intervenir, soit en imposant un accord aux deux parties, soit en prolongeant la période de réflexion actuelle. Mais cela obligerait les deux parties à mettre de côté leurs querelles et à faire du bien au public.

Les syndicats eux-mêmes exhortent le Congrès à se retirer. Ils disent qu’une grève est le seul moyen de parvenir à un accord qui puisse améliorer ce qu’ils décrivent comme des conditions de travail intolérables. Même les entreprises qui seraient touchées par la grève ne tiennent pas trop à ce que Washington règle ce combat. “Très franchement, ce n’est pas bon signe si ça va finalement au Congrès”, a déclaré un responsable commercial à Chris. “Vous ne savez pas ce que vous allez obtenir. Vous pourriez avoir des membres qui pourraient retarder la législation pour exiger une chose ou l’autre… Une fois que le Congrès est impliqué, c’est un gâchis.” (C’est une vérité majuscule digne d’un tatouage sur votre bras.) La question politique Si vous étiez n’importe où dans le centre de l’Atlantique et que vous entendiez un cri guttural venant de DC ce week-end, cela aurait pu être les cris de rage collectifs d’employés frustrés de la Maison Blanche qui étaient sur le point de pouvoir prendre un jour de congé. après avoir fait passer la loi sur la réduction de l’inflation et l’allégement fédéral des prêts étudiants. Peu importe comment cela se termine, c’est un calcul politique difficile pour Biden et les démocrates quelques semaines seulement avant les élections de mi-mandat. Biden est un syndicaliste. C’est un peu au cœur de tout son charme d’ouvrier né à Scranton-PA-col bleu. Mais il se méfie aussi, raisonnablement, de laisser une grève se dérouler qui pourrait faire grimper les prix des principaux biens de consommation alors que les prix de l’essence baissent enfin et que l’attitude des Américains à l’égard de l’économie s’améliore (nous en reparlerons plus tard). La Maison Blanche a déclaré à CNN qu’elle ne prend “aucune position sur ce que devraient être les éléments d’un accord”, mais se tient prête à soutenir les chemins de fer et les syndicats alors qu’ils travaillent à un accord. “Nous sommes convaincus que les parties feront tout leur possible pour négocier de bonne foi vers une solution mutuellement acceptable, et nous exhortons les deux parties à le faire rapidement.” L’horloge tourne. Les opérateurs ferroviaires exhortent les syndicats à accepter les conditions recommandées par le panel présidentiel, avertissant qu’un arrêt de travail coûterait à l’économie américaine 2 milliards de dollars par jour. Il n’a pas spécifiquement appelé à une action du Congrès, encourageant les parties à régler le différend par des négociations, bien que sa déclaration ait déclaré qu'”en fin de compte, le Congrès a le pouvoir d’intervenir et d’éviter une fermeture”. EN RELATION: Environ 15 000 infirmières du Minnesota se sont mises en grève lundi, luttant pour une meilleure dotation en personnel et de meilleurs soins pour leurs patients. NOMBRE DU JOUR : 13 % L’année n’a pas vraiment été une aubaine pour Wall Street, à moins que votre portefeuille ne soit fortement axé sur les combustibles fossiles. Mais le dollar américain est une exception. Le billet vert se négocie près de son plus haut niveau en 20 ans, l’indice du dollar américain ayant grimpé de près de 13 % depuis janvier. Le résultat : C’est un bon moment pour être un touriste américain, mais un moins bon moment pour être une multinationale américaine, car le dollar fort réduit la valeur des ventes et des revenus de leurs opérations à l’étranger. PIC D’INFLATION ? Il était une fois, le Bureau of Labor Statistics publiait son indice mensuel des prix à la consommation avec peu de fanfare, et il y a de fortes chances que vous ne lisiez jamais un seul titre à ce sujet. Ces jours-ci, cependant, c’est la télévision à ne pas manquer, une bannière d’actualités de dernière heure, une alerte sur votre téléphone, un million de tweets d’économistes de fauteuil et d’économistes réels analysant chaque ligne du communiqué. Pourquoi? Parce que la soi-disant lecture de l’IPC nous a offert un instantané de la misère économique à laquelle les Américains sont confrontés chaque jour alors que les prix augmentent à leur rythme le plus rapide en 40 ans. Ce sont les données concrètes qui nous disent que nous avions raison de lever le poing en l’air et de maudire à la caisse ce week-end à propos du prix des choux de Bruxelles. Voici la (potentielle) bonne nouvelle : après plus d’un an de flambée des prix, nous avons peut-être enfin atteint un sommet. Les économistes s’attendent à ce que la lecture de l’IPC de mardi montre que les prix en août ont augmenté de 8,1% par rapport à l’année précédente – c’est toujours un niveau historiquement élevé, mais cela marquerait un ralentissement par rapport au point culminant de juin de 9,1%. Lundi, nous avons eu un autre aperçu du casse-tête de l’inflation qui renforce la théorie du pic de juin : selon les données d’enquêtes mensuelles de la Federal Reserve Bank de New York, les Américains s’attendent maintenant à une forte baisse des prix, l’anticipation médiane de l’inflation au cours des trois prochaines années diminuant. à 2,8% de 3,2%. Cela peut sembler sans importance, mais c’est une mesure importante pour les décideurs qui évaluent l’impact psychologique de l’inflation. La banque centrale doit non seulement relever les taux pour ralentir les dépenses au niveau économique réel, mais doit également montrer au public qu’elle fait quelque chose pour faire croire aux gens que les prix vont se stabiliser. RÉSULTAT INFÉRIEUR Le rapport de demain sur l’IPC est l’une des dernières publications de données volumineuses que les décideurs de la Fed auront en main avant la réunion politique de la semaine prochaine. Le président Jerome Powell a clairement indiqué que la banque centrale augmenterait les taux jusqu’à ce qu’elle ramène l’inflation à son objectif de 2 %, même si cela signifie une hausse du chômage ou une stagnation des salaires. Les traders prévoient une nouvelle hausse de trois quarts de point de pourcentage, soit 75 points de base, la troisième depuis juin. Mais, comme l’explique mon collègue Paul R. La Monica, les chances d'une autre hausse massive des taux pourraient légèrement baisser si les données sur l'inflation suggèrent que les prix se stabilisent.