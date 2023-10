Le représentant républicain de l’Indiana, Jim Banks, a déclaré au Daily Caller que « la grande majorité » des membres de son parti s’opposent à l’élection du représentant républicain de Caroline du Nord, Patrick McHenry, comme président temporaire.

La Chambre n’a pas réussi à élire un nouveau président à deux reprises à la mi-octobre après qu’une poignée de républicains ont voté contre le représentant républicain de l’Ohio, Jim Jordan, le président désigné. Jeudi, Jordan avait initialement prévu de soutenir McHenry en tant que président temporaire de la Chambre et de continuer à rester président-désigné jusqu’au prochain vote début janvier 2024, a déclaré une source proche à l’appelant.

Banks a approuvé la nomination de Jordan comme prochain orateur et s’est engagé à s’opposer à toute mesure visant à freiner la majorité républicaine.

« Jim Jordan est le combattant conservateur dont nous avons besoin pour être notre prochain président de la Chambre et je continuerai de voter pour lui aussi longtemps qu’il le faudra. Je m’opposerai à toute tentative visant à rendre notre majorité aux démocrates ou à toute autre mesure insensée des républicains visant à tromper nos électeurs », a déclaré Banks. dit.

La Jordanie alors dit plus tard jeudi, il a l’intention de remporter le marteau et prévoit de parler avec les 22 résistants républicains.

« Je suis toujours candidat à la présidence et j’ai l’intention d’aller chercher les voix et de gagner cette course », a déclaré Jordan. « Je veux aller parler avec mes collègues, en particulier parler avec les 20 personnes qui ont voté contre moi, afin que nous puissions aller de l’avant et travailler pour le peuple américain. »

Le représentant républicain du Texas, Pat Fallon, a également estimé qu’environ les deux tiers des républicains à la Chambre s’opposent au projet visant à ce que McHenry soit président par intérim. selon au Wall Street Journal.

La Jordanie n’a pas obtenu les 217 voix nécessaires lors du premier tour de scrutin mercredi, au cours duquel 20 républicains ont voté contre lui. Le président désigné a reçu 199 voix après que 22 membres de son propre parti ont voté contre lui lors du vote au deuxième étage jeudi. (EN RELATION : « Je suis contre Bud Light » : Gaetz dénonce la stratégie « Speaker-Light » visant à responsabiliser McHenry)

La Chambre a un siège de président vacant depuis le 3 octobre, lorsque tous les démocrates de la Chambre et huit républicains ont voté pour que l’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, quitte le fauteuil. Le poste vacant est né d’un vote forcé provoqué par le représentant républicain de Floride, Matt Gaetz, qui a déposé une motion de vacance plus tôt dans la journée.

Un certain nombre de républicains de la Chambre, dont les représentants Andy Biggs de l’Arizona et Nancy Mace de Caroline du Sud, ont déclaré jeudi au Daily Caller que les membres de leur parti votaient contre la Jordanie pour « contrarier » Gaetz.

Deux républicains – les représentants de New York Andrew Garbarino et Anthony D’Esposito – voté pour l’ancien candidat au poste de gouverneur de New York, Lee Zeldin. Une poignée d’autres ont voté pour McCarthy, le chef de la majorité Steve Scalise et le whip de la majorité parlementaire Tom Emmer.