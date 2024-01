La grande maison de Frank Lloyd Wright où vivait également l’architecte se vend dans la banlieue du Connecticut pour 6 millions de dollars

L’un des plus grands projets résidentiels de Frank Lloyd Wright, un

La maison du Connecticut dans laquelle il vivait alors qu’il travaillait au musée Solomon R. Guggenheim à Manhattan dans les années 1950 a été vendue pour 6 millions de dollars.

La maison de 1955 se trouve sur un terrain de 14 acres sur Frogtown Road à New Canaan, à environ une heure au nord de New York. Il a été coté pour 8 millions de dollars en mai et fermé lundi.

“Nous avons suscité énormément d’intérêt et tout le monde a été soigneusement examiné”, a déclaré l’agent inscripteur Albert Safdie, qui a réalisé la vente avec son collègue agent de Coldwell Banker Realty, Marsha Charles. «Nous avons reçu de nombreuses offres.»

Connue sous le nom de Tirranna (un mot aborigène australien qui signifie « eaux courantes »), la maison de 7 861 pieds carrés comprend sept chambres, huit salles de bain complètes et une salle de bain partielle.

“C’est l’un des prix les plus élevés pour une propriété de Frank Lloyd Wright”, a déclaré Safdie. “Vous ne trouverez jamais une autre maison comme celle-ci.”

La maison en forme de fer à cheval de 15 pièces n’a eu que quatre propriétaires en 70 ans, a-t-il déclaré. «Ça va me manquer comme un fou. Dans mon entreprise, il faut avancer et tomber amoureux de la prochaine propriété », a déclaré Safdie.

L’agent a refusé de nommer les acheteurs, les décrivant comme un couple de Brooklyn avec des enfants et qui sont de « grands fans de Frank Lloyd Wright ». L’acte de vente n’était pas encore disponible dans les archives publiques.

Il appartenait plus récemment au regretté philanthrope Ted Stanley et à sa défunte épouse, Vada, qui en ont été propriétaires pendant des décennies, selon les registres de propriété. Les prochains propriétaires prévoient de dépenser « des millions de dollars » pour rénover et restaurer la propriété, a ajouté Safdie.

«Ils sont venus tellement préparés à propos de la maison, tellement bien informés», a-t-il déclaré. “Ils emménagent immédiatement dans la maison d’hôtes afin de pouvoir superviser la restauration.”

Wright a conçu plus de 1 000 structures, dont l’emblématique Guggenheim. « Il a laissé la nature commander son architecture. Il n’imposerait jamais ses créations à la nature », a déclaré Safdie.

“J’aime dire aux gens que posséder une maison de Frank Lloyd Wright, c’est comme posséder une usine très spéciale”, a-t-il déclaré. “C’est un engagement et il faut en prendre soin.”

La maison est en porte-à-faux au-dessus d’un étang et surplombe une cascade sur la rivière Noroton, qui rappelle l’emblématique Fallingwater de Wright à Mill Run, en Pennsylvanie, a déclaré Safdie.

“Cette propriété est à égalité avec Fallingwater, simplement en raison du paysage”, a-t-il déclaré.

Les terrains ont été conçus par Frank Okamura, l’architecte paysagiste connu pour avoir restauré les zones japonaises du jardin botanique de Brooklyn à la fin des années 1940, a-t-il déclaré.

La maison présente de nombreux détails de conception caractéristiques de Wright, notamment des murs en blocs de béton, des lignes courbes mélangées à des angles rectangulaires, des toits surbaissés, des murs en acajou des Philippines, de grandes fenêtres et des sols en béton rouge avec une chaleur rayonnante. De nombreuses conceptions originales de Wright ont été préservées, notamment les étagères intégrées, la quincaillerie en laiton, les armoires et les meubles, ainsi que l’éclairage d’origine.

Comme beaucoup de résidences de Wright, celle-ci dispose d’espaces publics de grand volume avec de hauts plafonds combinés avec des chambres et des salles de bains lambrissées d’acajou plutôt petites mais confortables, a déclaré Safdie. “Les salles de bains aux allures de cocon rappellent une cabine sur une vieille goélette.”

Le salon et la salle à manger s’ouvrent sur un patio circulaire qui surplombe la piscine chauffée. La cuisine propose des appareils électroménagers haut de gamme en acier inoxydable combinés à des détails modernes en bois.

Une passerelle extérieure couverte de 200 pieds mène à une serre orientée au sud avec des logements pour le gardien et les invités, a déclaré Safdie. Il a été construit en utilisant certaines des fenêtres en verre festonné du projet du musée Guggenheim.

Un sentier bordé de sculptures mène à la rivière voisine, qui peut être traversée via l’un des trois ponts pour accéder aux sentiers couverts de mousse qui entourent l’étang.

La propriété comprend également un studio d’invités avec salle de bain complète, un court de tennis, un garage pour cinq voitures, une grande grange, une cave à vin qui était autrefois un abri anti-bombes, une salle de spectacle et un observatoire sur le toit avec un télescope.