Après sa récente crise de santé, le chorégraphe-cinéaste Remo D’Souza a déclaré vendredi qu’il avait réalisé l’importance de vivre une vie pleine d’amour au lieu de haine.

Le directeur, qui a été hospitalisé pour un problème cardiaque le mois dernier, a commencé la nouvelle année en réfléchissant aux leçons qu’il a apprises grâce à son expérience et a remercié les médecins qui l’ont soigné. Il a également partagé une photo de l’hôpital avec le personnel médical, en plus d’une photo avec sa famille.

« Eh bien, 2020 est terminé et il est maintenant temps pour # 202won de revenir », a-t-il écrit dans son post Instagram.

« La seule GRANDE leçon que j’ai apprise est que nous n’avons qu’une seule #LIFE, donc juste # LOVE les uns les autres, il n’y a pas besoin de #HATE 🙂 donc encore une fois merci à ces #angels et médecins pour leur soutien et leur traitement (# sunilwani) merci 🙂 et ma mère, mes sœurs, mon frère :))) et mes amis mes fils @__adonis____ @gabrieldsouzaaa mon Père Noël @lizelleremodsouza t’aime « , at-il ajouté.

Le mois dernier, D’Souza a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir souffert de problèmes cardiaques. Il a subi une angioplastie.

Remo est devenu célèbre en tant que chorégraphe, avant de faire sa transition vers le cinéma avec «FALTU» en 2011. Il a ensuite dirigé «ABCD: Any Body Can Dance» (2013), «ABCD 2» (2015) et «Race 3». (2018). Son dernier réalisateur ‘Street Dancer 3D’ avec Varun Dhawan, Nora Fatehi et Shraddha Kapoor, a ouvert ses portes en 2020.