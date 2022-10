La “grande la plus sexy de tous les temps” quitte Send Nudes : l’animatrice de Body SOS rougissant alors qu’elle exhibe la “figure de Jessica Rabbit”

UNE Grand-mère GLAMOUR a fait parler tout le monde lorsqu’elle a fait une superbe apparition dans Send Nudes: Body SOS d’E4.

À seulement 36 ans, Melissa, une videuse de Surrey, a tout dévoilé sur le programme E4, ce qui a conduit à un déluge de commentaires selon lesquels elle était la “grand-mère la plus sexy” de tous les temps.

Melissa envisageait de se faire refaire les seins

La grand-mère glam s'est déshabillée dans l'émission

Melissa a été vue en train de se déshabiller et de se déshabiller alors qu’elle parlait de son désir de se faire refaire les seins pour éviter de trop ressembler à une grand-mère typique.

Elle a parlé à l’animatrice Vogue Williams de l’émission au sujet de ses blocages corporels et a discuté des options si elle décidait de suivre la voie de la chirurgie.

Le videur, certes séduisant, a déclaré à Vogue: «Les gens ont l’impression que les grand-mères doivent être vieilles avec une canne, je suis désolé, non; mes ongles sont faits, mes cils sont posés, je suis peut-être une grand-mère mais je ne veux surtout pas en ressembler.

“Si je n’avais pas ce problème, je serais 100 sur 10… Quand je suis nu avec un partenaire, je ne me sens pas sûr qu’il pense, ‘ew’, plutôt que ‘mmm’.”

La grand-mère inquiète et fière mère de deux enfants a admis qu’elle était désespérée d’injecter une nouvelle vie dans ses seins dans le but de paraître encore mieux.

Elle a poursuivi: “Il y a quelque chose dans mon corps qui me fait me sentir plus âgée que je ne le suis réellement, une fois qu’elle a changé, alors je peux être une glam-ma.”

Melissa a ajouté : “Ce sont mes seins, je ne les aime pas. Mon problème est discordant, ils n’ont pas l’air bien.

Un Vogue choqué a insisté sur le fait que Melissa était l’une des grand-mères les plus jeunes qu’elle ait jamais vues.





Pris au dépourvu, Vogue a insisté : « Vous êtes la nan la plus incroyable que j’aie jamais vue.

“Ce n’est certainement pas un corps de nana, tu es très Jessica Rabbit-y, tu es très féminine.”

Dans le cadre du programme, les membres du public ont reçu une collection de nus de Melissa afin de donner leurs opinions honnêtes et franches sur son corps nu.

L’un d’eux a demandé : « Qu’est-ce qui ne va pas ici ? Tu es comme la grand-mère la plus sexy que j’aie jamais vue.

Une autre personne a fait remarquer : “Je pense que c’est une chose intérieure pour vous, parce que vous avez l’air incroyable et que 100 personnes pourraient vous dire que vous êtes incroyable, c’est juste ce que vous ressentez pour vous-même, mais vous n’avez pas besoin de changer. ”

On a ensuite montré à Melisaa deux options visuelles de ce à quoi ressemblerait son corps si elle décidait d’opter pour un lifting des seins ou de se faire insérer des implants mammaires.

68% du public a conseillé à la glam gran d’éviter de passer sous le bistouri, conseil que le pétillant videur a suivi.

Cependant, elle a admis qu’elle voulait parler davantage aux consultants d’un certain nombre de moyens non chirurgicaux qu’elle pourrait continuer à atteindre et à conserver son apparence juvénile au fil de la vie de ses grands-parents.

Elle a demandé l'avis du public