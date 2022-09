La grande juge britannique de Bake Off, Prue Leith, révèle qu’elle a failli TUER 30 personnes par intoxication alimentaire

PRUE Leith a révélé qu’elle avait failli tuer 30 personnes avec une mayonnaise au poulet douteuse.

Le juge Great British Bake Off a avoué que 28 personnes se sont retrouvées à l’hôpital – dont un homme en soins intensifs – lorsque son entreprise, Leith’s Good Food, a été réservée pour un travail de restauration.

S’exprimant sur scène au théâtre Rondo de Bath lors de la toute première soirée de sa tournée Nothing In Moderation, Prue a déclaré: «Vous ne pouvez pas être dans la restauration pendant 30 ans sans que quelque chose ne tourne mal.

“Ce que vous ne voulez pas faire, c’est empoisonner vos meilleurs clients.”

Se souvenant de l’époque où son entreprise travaillait pour une entreprise de la ville, Prue, 82 ans, a déclaré qu’on leur avait demandé de préparer le plat crémeux à base d’œufs pour 25 personnes.

Le lendemain, elle a déclaré que cinq autres invités avaient été ajoutés et qu’en préparant la nourriture supplémentaire, ils avaient commis une grave erreur.

Prue a expliqué : « Les cuisiniers ont braconné un autre poulet alors que la chair était encore chaude, ce qui est un crime, et ils se sont mélangés avec le poulet qui était déjà là.

« Et quand il est arrivé dans les bureaux, il n’y avait pas de réfrigération et il faisait très chaud.

“Ce poulet était assis là et le déjeuner était très tard et nous avons réussi à empoisonner tout le monde.”

Prue a ajouté: “Cela me hante cet épisode car tout le monde était malade.





«Les 30 personnes, sauf deux, se sont retrouvées à l’hôpital et l’une d’entre elles était en soins intensifs car il était très âgé et était juge à la Haute Cour.

« Il aurait pu se retrouver à la morgue et non à l’hôpital. C’était un signal d’alarme.

Prue, qui a remplacé Mary Berry en tant que juge Bake Off aux côtés de Paul Hollywood en 2017, a lancé son entreprise dans les années 60 et a connu un énorme succès – avec un certain nombre d’entreprises de formation et de restaurants.

Malgré cette erreur précoce, Prue a avoué que le moment le plus embarrassant de sa carrière à ce jour a été lorsqu’elle a accidentellement révélé le gagnant de l’émission de pâtisserie à succès de Channel 4 la même année qu’elle a rejoint.

Prue, qui était à l’étranger à l’époque et sur un fuseau horaire différent, a félicité la gagnante Sophie Faldo pour avoir remporté la couronne – quelques heures avant la diffusion de l’émission préenregistrée.

Elle a déclaré sur la scène du moment: “Ma plus grande gêne était de te tweeter le gagnant de Bake Off. Je ne peux pas croire que je l’ai fait.

Le chef est juge sur The Great British Bake Off, ci-dessus avec son co-juge Paul Hollywood et l’un des animateurs de l’émission Matt Lucas[/caption]