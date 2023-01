La grande joueuse de tennis Martina Navratilova diagnostiquée avec deux formes de cancer

La grande joueuse de tennis Martina Navratilova a reçu un diagnostic de deux formes de cancer.

La femme de 66 ans raconte à TENNIS.com qu’elle a reçu un diagnostic de cancer de la gorge de type HPV et qu’elle fait face à son deuxième combat contre le cancer du sein, qui n’est pas lié au cancer de la gorge et a été découvert lors d’examens de sa gorge.

“Ce double coup dur est sérieux mais toujours réparable, et j’espère un résultat favorable”, a déclaré le vainqueur du Grand Chelem à 18 reprises. “Ça va puer pendant un moment, mais je vais me battre avec tout ce que j’ai.”

Navratilova a reçu un diagnostic de cancer du sein non invasif en 2010. Elle a été déclarée sans cancer six mois plus tard après une tumorectomie et une radiothérapie.

Navratilova est troisième sur la liste de tous les temps des titres en simple du Grand Chelem à l’ère Open, derrière seulement Serena Williams (23) et Steffi Graf (22) et à égalité avec Chris Evert.