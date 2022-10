La grande île d’Hawaï reçoit un avertissement alors qu’un énorme volcan gronde – Kelowna Capital News

Les responsables d’Hawaï avertissent les habitants de la Grande Île que le plus grand volcan actif du monde, le Mauna Loa, envoie des signaux indiquant qu’il pourrait entrer en éruption.

Les scientifiques disent qu’une éruption n’est pas imminente, mais ils sont en état d’alerte en raison d’un récent pic de tremblements de terre au sommet du volcan. Les experts disent qu’il ne faudrait que quelques heures à la lave pour atteindre les maisons les plus proches des bouches d’aération du volcan, dont la dernière éruption remonte à 1984.

L’agence de défense civile d’Hawaï organise des réunions à travers l’île pour informer les résidents sur la façon de se préparer à une éventuelle urgence. Ils recommandent d’avoir un sac “go” avec de la nourriture, d’identifier un endroit où rester une fois qu’ils quittent la maison et de faire un plan pour retrouver les membres de la famille.

« Ne pas paniquer tout le monde, mais ils doivent être conscients que vous vivez sur les pentes du Mauna Loa. Il y a un potentiel pour une sorte de catastrophe de lave », a déclaré Talmadge Magno, l’administrateur de la défense civile du comté d’Hawaï.

Le volcan représente 51% de la masse continentale de l’île d’Hawaï, donc une grande partie de l’île a le potentiel d’être affectée par une éruption, a déclaré Magno.

Il y a eu une poussée de développement sur la Grande Île au cours des dernières décennies – sa population a plus que doublé pour atteindre 200 000 aujourd’hui contre 92 000 en 1980 – et de nombreux nouveaux résidents n’étaient pas là lors de la dernière éruption du Mauna Loa il y a 38 ans. Raison de plus pour laquelle Magno a déclaré que les responsables faisaient passer le mot sur la science du volcan et exhortaient les gens à se préparer.

Le Mauna Loa, s’élevant à 4 169 mètres au-dessus du niveau de la mer, est le voisin beaucoup plus grand du volcan Kilauea, qui a éclaté dans un quartier résidentiel et détruit 700 maisons en 2018. Certaines de ses pentes sont beaucoup plus raides que celles du Kilauea, alors quand il éclate, sa lave peut couler beaucoup plus vite.

Lors d’une éruption en 1950, la lave de la montagne a parcouru 15 miles (24 kilomètres) jusqu’à l’océan en moins de trois heures.

L’Observatoire des volcans hawaïens, qui fait partie de l’US Geological Survey, a déclaré que le Mauna Loa était dans un état de “troubles accrus” depuis le milieu du mois dernier, lorsque le nombre de tremblements de terre au sommet est passé de 10 à 20 par jour à 40 à 50. par jour.

Les scientifiques pensent que davantage de tremblements de terre se produisent car davantage de magma s’écoule dans le système de réservoir sommital du Mauna Loa depuis le point chaud sous la surface de la Terre qui alimente la roche en fusion des volcans d’Hawaï.

Les secousses ont diminué de fréquence ces derniers jours mais pourraient à nouveau augmenter.

Plus de 220 personnes ont assisté à une réunion communautaire le week-end dernier que les responsables de la défense civile du comté ont tenue à Ocean View, un quartier que la lave pourrait atteindre en quelques heures si de la roche en fusion éclate à travers les évents du flanc sud-ouest du Mauna Loa.

Bob Werner, un résident d’Ocean View qui n’a pas assisté à la réunion, a déclaré qu’il était sage d’être conscient d’une éventuelle éruption mais de ne pas la craindre. Il ne craint pas que le quartier soit complètement isolé si de la lave coule sur la seule route qui le relie aux grandes villes de Kailua-Kona et Hilo, où de nombreuses personnes font leurs courses.

“La plus grande préoccupation est qu’il sera extrêmement ennuyeux de conduire une heure ou deux heures supplémentaires pour obtenir la même chose”, a-t-il déclaré.

Ryan Williams, le propriétaire du bar Margarita Village à Hilo, a déclaré que les troubles volcaniques n’inquiétaient pas les clients habitués aux avertissements.

Il pourrait encore y avoir un sentiment d’urgence accru puisque les responsables ont tenu des réunions publiques, exhortant les gens à se préparer.

“Mais tout ce que j’ai lu ou entendu, ils essaient en quelque sorte d’assurer aux gens que les conditions n’ont pas changé”, a déclaré Williams. “Il n’y a pas d’éruption imminente, mais juste pour être vigilant.”

Magno a déclaré que son agence s’adressait aux résidents maintenant, car les communautés les plus proches des évents n’auraient probablement pas assez de temps pour apprendre à réagir et à se préparer une fois que l’observatoire aura relevé son niveau d’alerte pour “regarder”, ce qui signifie qu’une éruption est imminente.

Le niveau d’alerte actuel est « consultatif », ce qui signifie que le volcan montre des signes d’agitation, mais rien n’indique qu’une éruption soit probable ou certaine.

Les habitants des autres parties de l’île auraient plus de temps pour réagir.

La lave du flanc nord-est du Mauna Loa pourrait prendre des jours ou des semaines pour atteindre les communautés résidentielles. C’est parce que les pentes de la montagne de ce côté sont relativement douces et que les villes sont plus éloignées des cheminées volcaniques.

Frank Trusdell, géologue chercheur à l’Observatoire du volcan hawaïen, a déclaré que toutes les éruptions du Mauna Loa dans l’histoire enregistrée ont commencé dans son cratère sommital. Environ la moitié d’entre eux y sont restés, tandis que l’autre moitié a ensuite craché de la lave à partir d’évents plus bas dans la montagne.

La lave qui éclate du sommet ne voyage généralement pas assez loin pour atteindre les zones résidentielles.

Le Mauna Loa a éclaté 33 fois depuis 1843. Sa dernière éruption remonte à 1984 lorsque de la lave a coulé sur son flanc est pour s’arrêter à 7,2 kilomètres de Hilo, la ville la plus peuplée de la grande île.

Mauna Loa a également une histoire de dégorgement d’énormes volumes de lave.

Lors de l’éruption de 1950, qui a duré 23 jours, le Mauna Loa a libéré 1 000 mètres cubes (1 307 verges cubes) de lave par seconde. En revanche, Kilauea a libéré 300 mètres cubes (392 verges cubes) par seconde en 2018.

Les tremblements de terre pouvaient se poursuivre pendant un certain temps avant toute éruption : l’augmentation de l’activité sismique a duré un an avant une éruption de 1975 et un an et demi avant celle de 1984. Alternativement, les tremblements pourraient s’apaiser et le Mauna Loa pourrait ne pas éclater cette fois.

Trusdell a déclaré que les résidents devraient consulter les cartes de son agence et savoir à quelle vitesse la lave peut apparaître dans leur quartier. Il a également exhorté les personnes vivant dans l’une des zones à court préavis à faire attention si le sommet devient rouge.

« Tout ce que vous avez à faire est de regarder là-haut et de voir la lueur. Vous prenez vos affaires, vous les jetez dans la voiture et vous conduisez. Aller!” il a dit.

Ils peuvent toujours rentrer chez eux après si la lave ne coule finalement pas dans leur quartier, a-t-il déclaré.

— Audrey Mcavoy LA PRESSE ASSOCIÉE

