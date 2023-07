La grande idée : pourquoi le tribalisme climatique n’aide que les négationnistes

OL’un des moyens les plus efficaces d’être climato-sceptique est de ne rien dire du tout. Pourquoi consacrer des efforts à mettre au point des solutions climatiques alors que vous pouvez compter sur des militants du climat en conflit pour déchirer les idées des uns et des autres ? Nous avons tendance à nous battre avec ceux dont nous sommes les plus proches. C’est vrai de la famille. Mais c’est aussi vrai pour nos pairs, qui pour moi, sont ceux qui sont obsédés par la lutte contre le changement climatique. Entrez dans les eaux troubles de Twitter et vous trouverez souvent des militants qui passent plus de temps à se poursuivre qu’à lutter contre les faussetés climatiques.

Cela peut sembler être de petites querelles, mais elles ont un impact réel. Ils ralentissent nos progrès et font le jeu des négationnistes, des compagnies pétrolières, des lobbyistes anti-climat. Ces groupes poussent pendant que nos têtes sont tournées.

Quoi nous voulons atteindre est le même : réduire les émissions de carbone. Le problème est que nous nous entêterons à comment nous y arrivons. Nous avons souvent des opinions bien arrêtées sur ce que sont les maux et sur la façon de les réparer. Les fanatiques du nucléaire veulent se lancer à fond dans la construction de nouvelles centrales électriques. Les fanatiques du renouvelable ne veulent pas du tout de nucléaire. Certains font la promotion des voitures électriques ; leurs adversaires veulent des routes sans voitures. Les végétaliens préconisent de supprimer les produits d’origine animale ; les flexitariens se sentent jugés lorsqu’ils mangent leur poulet rôti hebdomadaire.

Ces fissures peuvent commencer à un niveau encore plus élevé. Pour certains, il ne s’agit pas de la technologie spécifique que nous déployons, mais du fait que nous considérons la technologie comme une solution. Il y a ceux qui croient que la technologie réglera tout. Leurs détracteurs pensent que ce techno-optimisme est naïf ; seul un changement économique et social radical peut nous sauver.

Ces batailles en cercle restreint ne sont pas spécifiques au climat. Ils sont partout. L’économiste américain Michael Munger écrit au sujet de cette même tension dans la politique économique, décrivant comment le monde est divisé en « directionnalistes » et « destinationnistes ». Les directionnels soutiennent toute solution qui nous amène vers l’objectif final. En ce qui concerne le climat, cela signifie qu’ils soutiennent tout ce qui réduit considérablement les émissions. Les destinationnistes sont moins flexibles : ils ont en tête un résultat idéal. Ils bloquent et rejettent tout ce qui ne correspond pas à leur vision parfaite. S’ils veulent voir un monde sans voiture, ils s’opposent aux véhicules électriques (VE), même s’ils réduiraient considérablement les émissions.

Le destinationnalisme est un problème. Bien sûr, nous avons tous nos solutions préférées. Mais la réalité est que nous ne pouvons pas nous permettre de faire la fine bouche. La réponse à presque tous les dilemmes climatiques est « Nous avons besoin des deux ». Nous avons besoin d’énergies renouvelables et l’énergie nucléaire (même si cela signifie simplement maintenir nos centrales nucléaires existantes en ligne). Il faut s’attaquer aux énergies fossiles et notre système alimentaire; les combustibles fossiles sont le plus grand émetteur, mais les émissions provenant uniquement de la nourriture nous emmènerait bien au-delà de 1,5 C (34,7 F) et proche de 2 C (35,6 F). Tout le monde ne peut pas se déplacer sans voiture, nous avons donc besoin de véhicules électriques et villes et réseaux de transport en commun adaptés aux cyclistes. Nous ne pouvons pas décarboner sans changement technologique, mais nous devons repenser nos systèmes économiques, politiques et sociaux pour nous assurer qu’ils prospèrent.

Les entreprises de combustibles fossiles n’ont pas besoin de plonger dans l’énergie nucléaire parce que de nombreux écologistes l’ont fait pour elles

Ces batailles ne sont pas seulement des bruits neutres ; ils aident activement l’autre côté. Les entreprises de combustibles fossiles n’ont pas besoin de se lancer dans l’énergie nucléaire, car de nombreux écologistes l’ont fait pour elles. Prenez l’Allemagne, où les centrales nucléaires ont été fermées plus tôt, retardant l’arrêt progressif de l’énergie au charbon. Ce n’était pas seulement mauvais pour le climat mais aussi pour la pollution de l’air. Beaucoup de gens du côté pro-nucléaire n’ont pas aidé : leur dénigrement des technologies d’énergie renouvelable a rendu les écologistes anti-nucléaires encore plus défensifs. Ou il y a l’affirmation selon laquelle les véhicules électriques peuvent être tout aussi mauvais pour l’environnement, souvent trotté même dans les médias à tendance verte. En réponse, les gens sont persuadés de s’en tenir à leur voiture à essence ou diesel. De même, les consommateurs de viande qui envisagent de réduire leur consommation voient à quel point certains hamburgers à base de plantes sont « malsains » et « transformés », et optent plutôt pour le bœuf.

La solution n’est pas d’arrêter de débattre. Je ne prétends pas que nous devrions soutenir sans réserve toutes les propositions sur la table. Cela gaspillerait de l’argent, du temps et des ressources. Nos efforts deviendraient dispersés et dilués. Nous nous concentrerions sur les mauvaises choses. Nous devons être extrêmement critiques pour nous assurer que nous investissons dans des solutions climatiques efficaces et évolutives. Et aucune solution n’est une panacée – les véhicules électriques, la viande cultivée en laboratoire, les énergies renouvelables, l’énergie nucléaire – ont tous un impact. Nous devons être transparents sur ces impacts afin de les réduire autant que possible.

Alors, comment pouvons-nous faire en sorte que ces débats fonctionnent mieux ? Premièrement, nous devons devenir moins obsédés par la voie idéale. Aucun de nous n’obtiendra précisément ce qu’il veut ; nous devons faire des compromis et emprunter une voie qui réduit efficacement et rapidement les émissions, en utilisant une combinaison de solutions.

Deuxièmement, nous devons être plus généreux face à nos rivaux. Les désaccords intellectuels peuvent rapidement dégénérer en injures. La vraie conversation s’arrête et nous nous parlons à la place. Nous devenons plus concentrés sur la victoire de l’argument que sur la compréhension de l’autre côté. Cela rend l’espace de la solution climatique hostile, ce qui est contre-productif étant donné que nous voulons que les meilleurs esprits du monde soient là.

Troisièmement, nous devons être honnêtes sur ce qui est vrai et ce qui n’est pas vrai concernant les solutions que nous n’aimons pas. « Les véhicules électriques émettent autant de CO2 que les voitures à essence » est tout simplement faux. Ils émettent nettement moins, même s’ils émettent plus que le métro ou un vélo (et oui, c’est toujours vrai quand on tient compte des émissions nécessaires à la fabrication de la batterie). « L’énergie nucléaire n’est pas sûre » est faux – c’est des milliers de fois plus sûr que le charbon que nous essayons de remplacer, et tout aussi sûr que les énergies renouvelables. C’est bien de défendre vos solutions préférées, mais ce n’est pas bien de mentir sur les alternatives pour faire valoir votre point de vue.

En bref, nous devons devenir de meilleurs directionnels. Se concentrer sur la progression vers nos objectifs, plutôt que de placer tous nos espoirs sur un moyen idéal pour y arriver. Que vous soyez fan de nucléaire ou de solaire, de voitures ou de trains électriques, de viande de laboratoire ou de lentilles : nous sommes tous dans la même équipe. Commençons à agir comme ça.

Le Dr Hannah Ritchie est mener chercheur à Our World in Data.

Lectures complémentaires

Nous sauver: Cas d’espoir et de guérison d’un climatologue dans un monde divisé par Katharine Hayhoe (Simon & Schuster, 12,99 £)

Comment éviter une catastrophe climatique: Les solutions que nous avons et les percées dont nous avons besoin par Bill Gates (Penguin, 10,99 £)

Vitesse et échelle: Un plan d’action mondial pour résoudre notre crise climatique maintenant par John Doerr (Penguin, 16,99 £)