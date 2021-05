La grande horloge de l’écran de verrouillage d’Android 12 est ma nouvelle chose préférée

Il y a un tas de nouvelles fonctionnalités d’Android 12 qui méritent d’être enthousiasmées, comme le prochain moteur de thème basé sur le fond d’écran, la refonte des éléments de l’interface utilisateur et de nouveaux contrôles de confidentialité. Mais comme nous le mentionnons souvent, les meilleurs changements sont parfois parmi les plus petits qui ajoutent à votre qualité de vie sans faire grand-chose.

Dans Android 12 Beta 1, Google a d’abord révélé une nouvelle expérience d’écran de verrouillage sur les téléphones Pixel qui change en fonction de l’état de votre téléphone. Si votre téléphone est entièrement nettoyé sans que des notifications n’attendent que vous agissiez, vous obtenez une grosse horloge qui vous permet de connaître facilement l’heure. Si vous avez des choses à gérer, eh bien, cette horloge diminue pour laisser place à chaque icône de notification.

J’adore ce changement.

Sur presque tous les téléphones, y compris les pixels antérieurs à Android 12, regarder votre téléphone vous montrait presque toujours la même chose. Vous obtenez l’heure, la date et la météo dans un format familier qui ne change jamais. Au fur et à mesure que les notifications arrivent, elles s’empilent en dessous. Tout cela est très bien et cela fonctionne. L’affichage permanent est une belle avancée dans la technologie des smartphones.

Mais le problème de ne jamais ajuster l’interface utilisateur, à l’exception de l’ajout de minuscules icônes, est que regarder vers le bas sur votre écran de verrouillage vous oblige à prendre quelques secondes supplémentaires pour voir si quelque chose de nouveau s’est produit. Puisque rien ne bouge ou ne change beaucoup, toi devez les rechercher sans l’aide de votre téléphone.

Sur Android 12, Google supprime toutes les conjectures et rend plus évident que jamais si vous êtes nettoyé et pouvez passer votre journée. L’horloge de votre téléphone vous indique de la manière la plus simple que tout va bien ou que vous avez des notifications. C’est comme la boîte de réception zéro pour votre écran de verrouillage. C’est brilliant.

En tapant ceci, je regarde mon téléphone et vois la petite horloge, donc je sais que j’ai des notifications. Je vais m’arrêter une minute pour m’occuper d’eux – attendez. OK fait. Maintenant, mon horloge est grande et jolie et je sais que j’ai fini pour le moment. Le moment est évident. La complétude de mon moment est limpide. Sh * t, l’horloge est à nouveau petite. Je reviens tout de suite.

Quoi qu’il en soit, vous l’avez. Vous regardez en bas et voyez une grande horloge, vous connaissez maintenant l’heure – boum, avancez. Vous regardez en bas quelques minutes plus tard et c’est petit – OK, quoi de neuf, téléphone? C’est un petit changement, mais oh est-ce utile.