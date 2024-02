La Grande Grange / Atelier Deshaus

© Image Schran

Zone: 1847 m²

1847 m²



Année: 2023



2023



Photographies

Description textuelle fournie par les architectes. Le site de la Grande Grange se trouve dans le quartier Yu Niao Liu Su de la nouvelle ville de Liangzhu, à l’ouest du Centre des Arts de Liangzhu (le Grand Toit). Le site long et étroit indique un volume architectural horizontal et linéaire. Nous espérons créer ici non seulement une architecture spirituelle comme point de repère, mais aussi un lieu pouvant accueillir diverses activités.

La conception suit la composition des trois éléments, toit, colonne et base (Ji”亼”+Cao”屮”+Wei”囗”). Le prototype a été révélé pour la première fois gravé sur une pièce de céramique dans les ruines archéologiques de la ville de Liangzhu, indiquant les origines de l’architecture sur cette terre. Sur la base d’un tel prototype historique, les systèmes structurels et spatiaux interagissent les uns avec les autres sur le site, cherchant à créer un lieu privilégié.

Diagramme

Le toit à double pente conventionnel est prolongé en un long toit linéaire en raison des besoins fonctionnels. La crête se tord en une ligne diagonale en fonction des conditions spatiales environnantes et s’ouvre davantage pour introduire une lucarne naturelle. Ainsi, le toit incurvé réalise non seulement la spiritualité de l’espace mais devient une structure de type pont.

Le toit en coque d’acier et de bois d’une portée de 56 mètres est soutenu verticalement par les murs de refend en béton aux deux extrémités, de sorte que les deux autres côtés du bâtiment sont complètement ouverts, offrant une vue continue et spacieuse. Les longs et minces couloirs en colonnes d’acier des deux côtés de l’avant-toit fournissent également au toit un système structurel extérieur résistant au vent et soulignent l’ouverture horizontale vers les deux côtés. Les couloirs s’étendent le long du site et s’élèvent lentement, formant un espace de cour à ciel ouvert.

Le site micro-terrain élevé à 70 centimètres du sol génère une base pour l’architecture au moyen du paysage et donne lieu à un espace descendant dans les intérieurs, donnant l’expérience d’une « base » contemporaine. Le toit de la Grande Grange offre non seulement un grand espace de spiritualité, mais abrite également un espace intercalaire, offrant des potentiels spatiaux pour des fonctions à plusieurs échelles. Entrer dans l’espace semble presque sans défense. On semble tomber dans l’espace en y entrant, s’y immerger immédiatement, ce qui en fait un lieu mémorable.